Ακόμα προλαβαίνεις να ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων

10+1 απίθανες έτοιμες λύσεις στον Χριστουγεννιάτικο στολισμό από την EchoDeco.

Τα Χριστούγεννα είναι εδώ και αν δεν έχεις ξεκινήσει ακόμα τη διακόσμηση, μην ανησυχείς. Στην EchoDeco θα βρεις έτοιμους εμπνευσμένους στολισμούς για να στολίσεις το σπίτι σου σε χρόνο ρεκόρ.

Ωστόσο, οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Γιατί η EchoDeco εκτός από τους έτοιμους στολισμούς, έχει και φέτος το δέντρο που έχει ήδη αγαπηθεί όσο κανένα άλλο: Το μοναδικό preshaped δέντρο, που ανοίγει μόνο του και σχηματίζεται τέλεια σε δευτερόλεπτα.

Φέτος, εμπλουτίστηκε και η οικογένεια Eira, που προσφέρει τις top λύσεις για δέντρο από την EchoDeco. Οπότε, αν ψάχνεις για ένα δέντρο που θα απολαμβάνεις για μια ολόκληρη ζωή, αν δε συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από το τέλειο, αν αναζητάς τον ιδανικό συνδυασμό ποιότητας και αισθητικής, η οικογένεια της Eira είναι εδώ για να πραγματοποιήσει το όνειρό σου!

Διάλεξε το θέμα που αγαπάς, Candy, Gingerbread, Παστέλ, χιονισμένο, ανατρεπτικό και δώσε στο σπίτι σου φως, ζεστασιά και γιορτινή ατμόσφαιρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σου. Σε συνδυασμό με τους έτοιμους στολισμούς της EchoDeco, το σπίτι σου αποκτά τη γιορτινή μαγεία που θέλεις χωρίς να περάσεις ώρες ψάχνοντας πώς «δένουν» τα χρώματα μεταξύ τους.

Πώς; Είτε με μια επίσκεψη στο κατάστημα της EchoDeco είτε ψωνίζοντας μέσα από το echodeco.gr. Όλα έρχονται άμεσα και έτοιμα να στολιστούν. Εσύ απλά απολαμβάνεις.

Γιατί η μαγεία δε χρειάζεται αναμονή Και το καλύτερο; Δε χρειάζεται να περιμένεις για να τη ζήσεις.

Με άμεση αποστολή, ο στολισμός φτάνει γρήγορα στην πόρτα σου - για να ξεκινήσουν τα Χριστούγεννα όταν το αποφασίσεις εσύ.

Γιατί τα Χριστούγεννα δεν είναι ημερομηνία.

Είναι αίσθηση. Και ακόμα προλαβαίνεις να τη ζήσεις.

Πάρε μερικές ιδέες γύρω από τα θαυμάσια Christmas items που θα βρεις στην EchoDecho και το πώς θα τα συνδυάσεις για Χριστούγεννα στα μέτρα και την αισθητική σου.

Χριστούγεννα βγαλμένα από παιδικό παραμύθι

Τα Χριστούγεννα κρύβουν πάντα μέσα τους μια υπόσχεση: Να σε μεταφέρουν σε κόσμους μαγικούς, όπου το φως, τα χρώματα και οι μικρές λεπτομέρειες γίνονται πρωταγωνιστές. Το σπίτι γίνεται το σκηνικό ενός παιδικού παραμυθιού κι εσύ ο σκηνοθέτης που επιλέγεις πώς θα ζωντανέψει η γιορτινή ατμόσφαιρα. Ανάμεσα στις πιο ανέμελες επιλογές, τρεις θεματικές ξεχωρίζουν: Τα παιχνιδιάρικα Candy Χριστούγεννα, το ζεστό και σπιτικό Gingerbread στυλ και τα ζαχαρένια Παστέλ όνειρα.

Candy Christmas

Φαντάσου ένα δέντρο στολισμένο σαν τεράστια λιχουδιά… Κόκκινα και λευκά στολίδια, φιόγκοι σαν καραμέλες, λαχταριστά διακοσμητικά σε σχήμα που θυμίζει ζαχαρωτά και γλυκά.

Στον γύρω χώρο ξεπροβάλλουν χαμογελαστοί ‘Αγιοι Βασίληδες, τα βάζα γεμίζουν με λουλούδια σε έντονα χρώματα και οι επιφάνειες των επίπλων στολίζονται με φωτιζόμενα σπιτάκια που δίνουν ζωή στο ανέμελο σκηνικό.

Στο τραπέζι και τον γιορτινό μπουφέ, μπωλ με χριστουγεννιάτικα μοτίβα, πιατέλες με χαρούμενες παραστάσεις και βάσεις παρουσίασης με παιχνιδιάρικο design γεμίζουν με cupcakes, γλειφιτζούρια, σοκολατάκια και μελομακάρονα.

Είναι η διακόσμηση που γεμίζει τον χώρο με γέλια παιδιών και τη χαρά της αθωότητας — σα να μπαίνεις στη Χώρα των Ζαχαρωτών. Θέλεις παιχνιδιάρικη διάθεση; Δοκίμασε τα Candy Χριστούγεννα: Kόκκινα και λευκά στολίδια σαν ζαχαρωτά, φωτιζόμενα σπιτάκια και χαρούμενα τραπεζομάντηλα γεμάτα γλυκίσματα, που θα γεμίσουν τον χώρο με χαμόγελα και γέλια.

Gingerbread Χριστούγεννα

Η αίσθηση του φρεσκοψημένου μπισκότου γίνεται έμπνευση για όλη τη διακόσμηση.

Το δέντρο στολίζεται με φιγούρες gingerbread, συνδυασμένες με μπάλες σε μπεζ, λευκό και κόκκινο χρώμα, δημιουργώντας μια ζεστή αγκαλιά για όλη την οικογένεια.

Το περβάζι του τζακιού, τα τραπέζια και τα ράφια γεμίζουν με επιτραπέζιες φιγούρες και διακοσμητικά σε ήπιες αποχρώσεις, ενώ φανάρια και κεριά απλώνουν μια ήσυχη λάμψη στον χώρο.

Στις γωνιές του σπιτιού, μικρά φωτιζόμενα διακοσμητικά και τρενάκια στήνουν τη δική τους ιστορία, δίνοντας την αίσθηση ότι ακούς τα κάλαντα περπατώντας σε χιονισμένα σοκάκια.

Στο τραπέζι, πιάτα και κούπες με γλυκές λεπτομέρειες συμπληρώνουν την ατμόσφαιρα, κάνοντάς το δείπνο μια εμπειρία γεμάτη μνήμες και θαλπωρή.

Παστέλ Όνειρα

Απαλά παστέλ, ροζ, σιελ, λιλά και βεραμάν δημιουργούν ένα σκηνικό ονείρου. Το δέντρο μοιάζει να ξεπήδησε από παραμύθι, στολισμένο με στολίδια-ζαχαρωτά και μπάλες, αστέρια, μπαλαρίνες και φιόγκους σε παστέλ αποχρώσεις που γεμίζουν με γλύκα τα κλαδιά. Λουλούδια και κλαδιά με πέρλες στην ίδια χρωματική παλέτα στολίζουν κάθε γωνιά, προσθέτοντας ρομαντικές νότες στη γιορτινή λάμψη.

Χριστούγεννα με έμπνευση από χιονισμένες βουνοκορφές και μαγευτικά δάση

Ο χειμώνας έχει μια μοναδική μαγεία∙ το κρύο που μας φέρνει πιο κοντά, το χιόνι που ντύνει τον κόσμο στα λευκά, τα φωτάκια που ζεσταίνουν κάθε γωνιά του σπιτιού. Αν θέλεις η φετινή σου Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση να έχει έμπνευση από τη γοητεία της χειμωνιάτικης φύσης, σου προτείνουμε τέσσερις θεματικές ιδέες για να δημιουργήσεις το δικό σου Winter Wonderland μέσα στο σπίτι.

Ένα ολόλευκο σκηνικό

Τίποτα δεν αποπνέει πιο έντονα χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα από ένα χιονισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, συνδυασμένο με έναν ολόλευκο στολισμό. Στόλισε το δέντρο με λευκές μπάλες και αξεσουάρ, γυάλινα διάφανα στολίδια όπως σταλακτίτες και χιονονιφάδες και φώτισε το σύνολο με λαμπάκια ψυχρού λευκού φωτός για να δημιουργήσετε την αίσθηση ενός παγωμένου δάσους.

Συμπλήρωσε τη διακόσμηση του χώρου με λευκά διακοσμητικά και λουλούδια, χιονισμένες γιρλάντες και στεφάνια, ώστε όλος ο χώρος να αποκτήσει την ίδια αέρινη κομψότητα. Μια τέτοια επιλογή θα χαρίσει στο σπίτι σου την καθαρότητα και την ηρεμία ενός υπέροχου χιονισμένου τοπίου.

Το χειμωνιάτικο δάσος

Φέρε τη μαγεία της φύσης στο σαλόνι σου επιλέγοντας ένα πυκνό καταπράσινο δέντρο στολισμένο με ξύλινα στολίδια, κλαδιά με κόκκινα berries και άλλα διακοσμητικά από φυσικά υλικά. Τοποθέτησε το δέντρο μέσα σε ένα ξύλινο καλάθι ή συνδύασε το με μία ξύλινη βάση ή μια γούνινη ποδιά για να κρύψετε τον μεταλλικό σκελετό.

Διακόσμησε το περβάζι του τζακιού και τον μπουφέ σας με πλούσιες γιρλάντες, στολισμένες με κουκουνάρια, κόκκινους καρπούς, ρόδια ή μήλα. Δημιούργησε θεματικές γωνιές με λούτρινα ή κεραμικά ζωάκια του δάσους και κασπώ γεμάτα πράσινα φυλλώματα για να ολοκληρώσεις τη rustic ατμόσφαιρα.





Οι χιονισμένες πλαγιές

Για όσους χειμώνας σημαίνει βόλτες στις χιονισμένες πλαγιές και διασκεδαστικά χειμερινά σπορ, ο στολισμός με θέμα το σκι είναι ιδανικός. Διακόσμησε το δέντρο με μικρά έλκηθρα, σκι και παγοπέδιλα, συνδυάζοντάς τα με στολίδια από ξύλο και μπάλες με χιονονιφάδες και αστέρια ή με γούνινη υφή.

Επίσης, διακόσμησε τον χώρο με δεντράκια, ξύλινα έλκηθρα, πέδιλα σκι και μπατόν, μεγάλες χιονονιφάδες που θα κρεμάσεις από τα κουρτινόξυλα ή τα φωτιστικά και λευκές γούνινες κουβέρτες, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε Ευρωπαϊκό chalet. Mια σειρά από διακοσμητικά φανάρια με διακοσμητικά λαμπάκια θερμού φωτός θα ολοκληρώσουν την εικόνα με ρομαντισμό.





Παγωμένες νύχτες και πρωϊνές δροσοσταλίδες

Αν επιδιώκεις ένα πιο μοντέρνο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα, δοκίμασε έναν στολισμό που θα συνδυάσει τη λευκή ή τη φυσική απόχρωση των στολιδιών με ένα διαφορετικό χρώμα. Για να δημιουργήσεις μία εικόνα παγωμένης χειμωνιάτικης νύχτας, επίλεξε μπλε γυάλινες μπάλες και στολίδια με κάποιες ασημένιες πινελιές και διάφανες χιονονιφάδες.

Για μία πιο ανάλαφρη αίσθηση, προτίμησε μπάλες και στολίδια σε πράσινες αποχρώσεις όπως το κυπαρισσί ή η μέντα, που ταιριάζουν υπέροχα με το λευκό χρώμα του χιονιού. Στον χώρο, συνδύασε μεταλλικά διακοσμητικά, καθρέφτες και κρυστάλλινα βάζα με λευκά λουλούδια, ώστε να στήσεις το σκηνικό μιας παγωμένης αλλά μαγευτικής νύχτας.

To all time κόκκινο των Χριστουγέννων

Κανένα άλλο χρώμα δεν συνδέεται τόσο έντονα με τα Χριστούγεννα όσο το κόκκινο. Είναι το χρώμα της ζεστασιάς, της αγάπης και της γιορτής, και έχει τη μοναδική ικανότητα να μεταμορφώνει κάθε χώρο.



Κόκκινο και Λευκό: Ο πιο χαρούμενος συνδυασμός

Ο κλασικός συνδυασμός του ζωηρού κόκκινου με το λευκό σε μπάλες και στολίδια αποπνέει καθαρότητα και χαρά, ενώ είναι ιδανικός για στολισμό με θέμα τα Παιδικά Χριστούγεννα. Μπορεί να δώσει φρεσκάδα όχι μόνο στο δέντρο, αλλά και σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

Vintage Κόκκινο & Κυπαρισσί: Η μαγεία του κλασικού



Το βαθύ, ρετρό κόκκινο δένει υπέροχα με το κυπαρισσί, χαρίζοντας στο σπίτι μια νοσταλγική ατμόσφαιρα που παραπέμπει σε Χριστούγεννα μιας άλλης εποχής. Οι καρυοθραύστες με τις κόκκινες στολές τους, τα μικρά τύμπανα, οι παραδοσιακοί ‘Αγιοι Βασίληδες και τα στολίδια με βελούδινες λεπτομέρειες ανακαλούν παιδικές αναμνήσεις και εικόνες από παλιές χριστουγεννιάτικες κάρτες.

Φαντάσου τη διακόσμηση να συμπληρώνεται με πυκνές γιρλάντες και στεφάνια, κόκκινες κορδέλες και λαμπερά berries. Τα δύο παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα χρώματα γεμίζουν τον χώρο με αρχοντιά και γιορτινή μεγαλοπρέπεια.

Κόκκινο με Χρυσό και Ασημί: Η λάμψη της πολυτέλειας

Το κόκκινο αποκτά ιδιαίτερη αίγλη όταν συναντά το χρυσό ή το ασημί. Με χρυσές λεπτομέρειες, το ντεκόρ γίνεται κλασικό και δημιουργεί μια αίσθηση πολυτέλειας σε σαλόνια και τραπεζαρίες. Φαντάσου κόκκινα στολίδια με χρυσές πινελιές πάνω στο δέντρο, βάζα γεμάτα κόκκινα και χρυσά λουλούδια και κλαδιά ή ένα γιορτινό τραπέζι με κόκκινα κεριά και χρυσά μαχαιροπίρουνα.

Το κόκκινο με το ασημί είναι ιδανικό για χώρους με minimal και μοντέρνα αισθητική, ενώ ταιριάζει υπέροχα σε χιονισμένο δέντρο. Ο συνδυασμός αυτός δίνει ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το μοντέρνο, χαρίζοντας κομψότητα και διακριτική λάμψη.

Απρόσμενοι συνδυασμοί: Από το γκρι έως το μπλε navy

Πέρα από τους κλασικούς συνδυασμούς, το κόκκινο μπορεί να σταθεί υπέροχα δίπλα σε πιο απρόβλεπτα χρώματα. Για παράδειγμα, αν συνδυαστεί με γκρι ή μαύρο αποκτά σύγχρονο, industrial χαρακτήρα, ενώ με βαθύ μπλε ή γαλάζιο δημιουργεί μια ατμόσφαιρα κομψότητας με δυνατές αντιθέσεις.

Για πιο ζεστές νότες, το κόκκινο μπορεί να δέσει με γήινους τόνους όπως το μπεζ ή το καφέ, δίνοντας rustic ύφος που ταιριάζει σε σπίτια με ξύλινα στοιχεία. Ακόμα και με ροζ ή μωβ, το κόκκινο μπορεί να φέρει μια παιχνιδιάρικη και τολμηρή διάσταση στη διακόσμηση, ιδανική για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα.

Το κόκκινο είναι το χρώμα που ενώνει όλες τις εκδοχές των Χριστουγέννων – από την παράδοση ως τη μοντέρνα διακόσμηση. Μπορεί να γίνει ζεστό, παιχνιδιάρικο, αριστοκρατικό ή εκλεπτυσμένο, ανάλογα με τον τρόπο που θα το συνδυάσεις. Φέτος, άφησε το κόκκινο να πρωταγωνιστήσει και δημιούργησε μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη ζωντάνια, συναισθήματα και λάμψη.

Και αν θέλεις να ζήσεις τη γιορτή από κοντά, το φυσικό κατάστημα της EchoDeco σε περιμένει… πιο μαγικό από ποτέ!