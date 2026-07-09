Βρήκα πώς να μετατρέψεις το μπαλκόνι σου σε aesthetic μπαρ με μια μόνο αγορά από Praktiker

Με αυτή την προσθήκη στο μπαλκόνι σου από τα Praktiker, δεν θα χρειάζεται να πας μακριά για να πιεις το κοκτέιλ σου.

Καλοκαίρι στην Αθήνα σημαίνει ένα πράγμα: μαζώξεις στο μπαλκόνι με την παρέα, χαλαρές συζητήσεις μέχρι αργά και δροσερά handmade κοκτέιλ (ή μοκτέιλ - εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί). Η αλήθεια είναι, ότι αυτή την περίοδο του χρόνου τα μπαλκόνια μετατρέπονται σε πρωταγωνιστές του σπιτιού, αφού αποτελούν μονόδρομο για κάθε σιέστα. Σε αυτή τη στήλη έχεις διαβάσεις πολλές φορές tips για να αναβαθμίσεις την αισθητική του μπαλκονιού σου, δημιουργώντας έναν άνετο και cool χώρο για κάθε περίσταση. Ωστόσο, αυτό το «διαμαντάκι» που βρήκαμε στα Praktiker, δεν γνώριζες μάλλον μέχρι σήμερα πως το χρειάζεσαι.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: αν λατρεύεις τα μπαρ της Αθήνας, που θυμίζουν μια άλλη εποχή, αλλά συγχρόνως σου αρέσει πολύ να πηγαίνεις και σε ταράτσες, απολαμβάνοντας τη θέα, τότε έχουμε πρόταση. Πώς θα σου φαινόταν να φτιάξεις το μπαλόνι σου ως ένα άλλο aesthetic μπαρ της πρωτεύουσας, δίνοντας το vibe και τον χαρακτήρα που εσύ θέλεις να βρίσκεις εκεί έξω; Αν ένα χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη σου, τότε συνέχισε να διαβάζεις αυτό το άρθρο. Θα χρειαστεί να κάνεις μια αγορά από Praktiker, η οποία είναι budget friendly, και θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο για χρόνια.

Φέρε το πιο cool μπαρ της πόλης στο μπαλκόνι σου με ένα έπιπλο

Ο λόγος για έναν ψηλό πάγκο - τραπέζι, που συνοδεύεται από ένα παγκάκι και δύο ψηλά σκαμπό. Το Σετ Ac Design Furniture Bahamas είναι από εκείνες τις αγορές που καταφέρνουν να αλλάξουν την εικόνα ενός χώρου χωρίς να χρειαστεί ολική ανακαίνιση. Ο ψηλός πάγκος λειτουργεί σαν το επίκεντρο κάθε καλοκαιρινής συνάντησης, είτε ετοιμάζεις spritz για την παρέα είτε απλώς απολαμβάνεις τον πρωινό καφέ σου.

Φωτογραφία / Praktiker

Παράλληλα, το design του κινείται σε λιτές, σύγχρονες γραμμές, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να ταιριάξει εύκολα σχεδόν σε κάθε μπαλκόνι, ανεξάρτητα από το στιλ που έχεις επιλέξει. Πρόσθεσε μερικά φαναράκια, ένα επιτραπέζιο φωτιστικό με θερμό φωτισμό, λίγες γλάστρες με αρωματικά φυτά ή μια σειρά από φωτάκια LED και θα έχεις δημιουργήσει ένα σκηνικό που δύσκολα θα θέλεις να αποχωριστείς.

Φωτογραφία / Praktiker

Το καλύτερο; Πρόκειται για μια λύση που αξιοποιεί έξυπνα τον χώρο, αφού ο ψηλός πάγκος προσφέρει την αίσθηση ενός κανονικού bar χωρίς να «βαραίνει» οπτικά το μπαλκόνι. Είναι ιδανικό τόσο για μικρότερα διαμερίσματα όσο και για μεγαλύτερες βεράντες που χρειάζονται μια ξεχωριστή γωνιά για φαγητό, ποτό ή ατελείωτες καλοκαιρινές συζητήσεις. Να, λοιπόν, πώς με τις σωστές πινελιές και μια προσεγμένη επιλογή επίπλων, μπορείς να μετατρέψεις το μπαλκόνι σου στο πιο cozy και aesthetic spot του καλοκαιριού, στο οποίο θα χρειάζεσαι μόλις 10'' για να πας.

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