Αυτό το οικονομικό παραβάν από ΙΚΕΑ θα μετατρέψει το μπαλκόνι σου σε πολυτελές boho χώρο

Τους χειμερινούς μήνες μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στο εσωτερικό του σπιτιού σου είτε για να χωρίσεις χώρους είτε ως διακοσμητικό στοιχείο.

Αν ένας χώρος του σπιτιού μάς βλέπει περισσότερο αυτή την περίοδο του χρόνου, αυτό είναι το μπαλκόνι. Από τον πρώτο καφέ το πρωί μέχρι την απογευματινή σιέστα και τις βραδινές συναντήσεις με φίλους, το μπαλκόνι μετατρέπεται σε τόπο των πιο ανέμελων καλοκαιρινών στιγμών - μέχρι τουλάχιστον να πάμε διακοπές. Γι’ αυτό και πρέπει να του δώσουμε την πρέπουσα σημασία όσον αφορά τη διακόσμηση. Από τις μικρές λεπτομέρειες μέχρι τα πιο βασικά έιπλα, κάθε επιλογή παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χώρου. Κι αν ανήκεις στην κατηγορία εκείνων, που θέλουν κάθε φορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ξέρω πώς θα το πετύχεις. Αρκεί μία και μόνο αγορά για να αλλάξουν όλα.

Σίγουρα το έχεις δει στο Pinterest ή το έχεις χαζέψει σε άλλα σπίτια, αλλά έχεις φοβηθεί να το εντάξεις στο σπίτι σου, επειδή δεν γνωρίζεις τον τρόπο. Ο λόγος για το παραβάν. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα καλαίσθητο, πρακτικό και άκρως βοηθητικό διακοσμητικό, που μπορεί να αλλάξει εντελώς τη δυναμική του χώρου, χαρίζοντας έναν αέρα πολυτέλειας. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι μια υπέροχη επιλογή για το μπαλκόνι σου, ενώ τον χειμώνα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις είτε στο σαλόνι είτε στο υπνοδωμάτιο. Πέρα από έναν κομψό τρόπο χωρίσματος του χώρου, μπορεί να αναβαθμίσει το επίπεδο της διακόσμησης και την αισθητική του σπιτιού.

Πώς να χρησιμοποιήσεις το παραβάν στο σπίτι σου - τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι

Αν αναζητάς έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο να ανανεώσεις τον χώρο σου, το NÄMMARÖ παραβάν εσωτερικού/εξωτερικού χώρου από τα ΙΚΕΑ είναι μία από τις πιο έξυπνες αγορές που μπορείς να κάνεις. Με διαστάσεις 140x80x50 εκ. και τιμή μόλις 75 ευρώ, συνδυάζει αισθητική και λειτουργικότητα, ενώ ταιριάζει σχεδόν σε κάθε στιλ διακόσμησης. Το ξύλινο design του αποπνέει φυσική ζεστασιά και μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε ένα boho, σκανδιναβικό ή ακόμη και minimal περιβάλλον.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Το παραβάν είναι από εκείνα τα αντικείμενα που μπορούν να κάνουν τον χώρο να δείχνει αμέσως πιο προσεγμένος, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις όλα τα έπιπλα. Αρκεί να βρεις τη σωστή θέση του. Αν αγαπάς το boho στιλ, τοποθέτησέ το πίσω από το σαλονάκι του μπαλκονιού, ώστε να λειτουργεί σαν ένα φυσικό φόντο. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείς μια μικρή «γωνιά» που δείχνει πιο ζεστή και ολοκληρωμένη, ειδικά αν τη συνδυάσεις με φαναράκια, μαξιλάρια σε γήινες αποχρώσεις και πολλά φυτά.

Μία ακόμη έξυπνη ιδέα είναι να το χρησιμοποιήσεις ως βάση για τα αναρριχώμενα φυτά ή για μικρά κρεμαστά κασπώ. Έτσι, αντί να έχεις απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο, αποκτάς έναν μικρό κάθετο κήπο που δίνει ζωή ακόμη και στο πιο μικρό μπαλκόνι. Αν πάλι το μπαλκόνι σου είναι μεγάλο, το παραβάν μπορεί να διαχωρίσει διακριτικά τις χρήσεις του χώρου. Από τη μία πλευρά μπορεί να βρίσκεται το τραπέζι για το φαγητό και από την άλλη η γωνιά της χαλάρωσης με την πολυθρόνα ή το daybed. Αλλιώς μπορείς να κρύψεις πίσω του απορρυπαντικά και προϊόντα καθαριότητας. Το αποτέλεσμα θα θυμίζει περισσότερο αυλή εξοχικού παρά μπαλκόνι διαμερίσματος.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Και όταν τελειώσει το καλοκαίρι;

Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενός παραβάν: δεν μένει ποτέ αχρησιμοποίητο. Με τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες μπορεί να μεταφερθεί εύκολα στο εσωτερικό του σπιτιού, δίνοντας νέα πνοή στον χώρο.

Χρησιμοποίησέ το για να «ντύσεις» μια άδεια γωνιά του σαλονιού, να διαχωρίσεις διακριτικά το γραφείο από το υπόλοιπο δωμάτιο ή ακόμη και ως διακοσμητικό στοιχείο πίσω από μια πολυθρόνα ή μια κονσόλα. Ακόμα, μπορεί να ταιριάξει στο υπνοδωμάτιο τόσο ως διακοσμητικό όσο και για τη δημιουργία ενός πιο προσωπικού χώρου.

Το παραβάν είναι από εκείνα τα κομμάτια που δεν ακολουθούν τις εποχές, αλλά προσαρμόζονται σε αυτές.

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