Μέντα και δυόσμος σε γλάστρα ή στο χώμα; Το μοιραίο λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι

Γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν ότι υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση στο δίλημμα «γλάστρα ή έδαφος» για το δυόσμο και τη μέντα και πώς θα τα φροντίσεις σωστά.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο δροσερό και αναζωογονητικό από το άρωμα της φρέσκιας μέντας ή του δυόσμου. Είτε θέλεις να απογειώσεις τα καλοκαιρινά σου κοκτέιλ και τα φαγητά, είτε να διώξεις φυσικά τα έντομα από το μπαλκόνι σου, η μέντα είναι από τα πιο δημοφιλή αρωματικά φυτά για κάθε σπίτι.

Ωστόσο, πριν σπεύσεις να την προσθέσεις στον κήπο ή τα παρτέρια σου, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πού είναι καλύτερα να τη φυτέψεις; Στη γλάστρα ή απευθείας στο χώμα;

Σε αντίθεση με άλλα φυτά όπου οι γνώμες διίστανται, εδώ οι γεωπόνοι και οι ειδικοί της κηπουρικής είναι απόλυτοι. Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση — και η λάθος επιλογή μπορεί να καταστρέψει ολόκληρο τον κήπο σου.

Γιατί δεν πρέπει ΠΟΤΕ να φυτέψεις μέντα απευθείας στο έδαφος

Όσο ευεργετική κι αν είναι η μέντα στην κουζίνα, στον κήπο συμπεριφέρεται ως ένας πραγματικός «εισβολέας». Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επιθετικό φυτό που δεν συνυπάρχει αρμονικά με τα γειτονικά του είδη.

Ο λόγος κρύβεται στο ριζικό της σύστημα. Η μέντα αναπτύσσει ριζώματα (rhizomes) — δηλαδή υπόγειους και επιφανειακούς βλαστούς που απλώνονται με απίστευτη ταχύτητα προς κάθε κατεύθυνση. Αυτά τα ριζώματα καταλαμβάνουν γρήγορα τον διαθέσιμο χώρο, «πνίγουν» τις ρίζες των διπλανών φυτών και τους στερούν το νερό και τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους.

Ενώ αυτή η ιδιότητα είναι ιδανική για φυτά εδαφοκάλυψης (όπως το γκαζόν ή το τριφύλλι), στην περίπτωση της μέντας μετατρέπεται σε εφιάλτη. Μέσα σε λίγους μήνες, ένα μόνο μικρό φυτό μπορεί να εκτοπίσει όλα τα υπόλοιπα λουλούδια ή λαχανικά του παρτεριού σου.

Πώς να απαλλαγείς από τη μέντα που εξαπλώθηκε στο χώμα

Αν έχεις ήδη διαπράξει το λάθος να φυτέψεις μέντα στο έδαφος και βλέπεις το παρτέρι σου να καταλαμβάνεται ανεξέλεγκτα, τα νέα δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα: η μέντα είναι όσο επίμονη είναι και γρήγορη.

Οι κλασικές μέθοδοι, όπως το απλό τράβηγμα των φύλλων ή η χρήση φυτοφαρμάκων, σπάνια αποδίδουν. Τα ριζώματα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και, αν μείνει έστω και ένα μικρό κομμάτι ρίζας μέσα στο χώμα, το φυτό θα φυτρώσει ξανά σε ελάχιστο χρόνο.

Οι δύο πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να τη σταματήσεις:

Βαθύ σκάψιμο: Η πιο σίγουρη λύση είναι να σκάψεις σχολαστικά την περιοχή και να αφαιρέσεις με τα χέρια ολόκληρο το ριζικό σύστημα, προσέχοντας να μην σπάσουν οι ρίζες σε μικρότερα κομμάτια.

Στέρηση φωτός (Hygienic smothering): Κάλυψε την περιοχή όπου έχει εξαπλωθεί η μέντα με χαρτόνια ή παλιές εφημερίδες και τοποθέτησε από πάνω ένα παχύ στρώμα φυτοχώματος ή οργανικής ουσίας (mulch). Χωρίς πρόσβαση στο φως του ήλιου, το φυτό σταδιακά θα εξασθενήσει.

Ο οδηγός σου για τέλεια μέντα στη γλάστρα

Η καλλιέργεια της μέντας σε γλάστρα ή ζαρντινιέρα είναι ο πιο εύκολος και ασφαλής τρόπος για να απολαμβάνεις φρέσκα φύλλα όλο τον χρόνο.

Για να διατηρήσεις το φυτό σου υγιές και φουντωτό, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

Επιλογή γλάστρας & τοποθεσία: Χρησιμοποίησε πάντα γλάστρα με τρύπες αποστράγγισης στον πυθμένα για να αποφύγεις το σάπισμα της ρίζας. Τοποθέτησε τη γλάστρα πάνω σε σκληρή επιφάνεια (π.χ. πλακάκι) και όχι απευθείας πάνω στο χώμα, καθώς τα ριζώματα μπορούν να βγουν από τις τρύπες της γλάστρας και να εισβάλουν στο έδαφος.

Πότισμα & χώμα: Η μέντα προτιμά ελαφρύ, αφράτο χώμα που αποστραγγίζει καλά. Το έδαφος πρέπει να παραμένει ελαφρώς υγρό. Πότιζε κατά προτίμηση το πρωί και πρόσθεσε υγρό λίπασμα γενικής χρήσης μία φορά τον μήνα.

Ήλιος: Αν και είναι ανθεκτικό φυτό, χρειάζεται αρκετές ώρες ηλιοφάνειας την ημέρα (πλήρη ή μερική) για να συνθέσει τα αιθέρια έλαια που της δίνουν το χαρακτηριστικό της άρωμα και γεύση.

Μεταφύτευση: Λόγω της ταχείας ανάπτυξής της, η μέντα γεμίζει γρήγορα τη γλάστρα με ρίζες. Όταν παρατηρήσεις ότι το φυτό «ασφυκτιά», μετάφερέ το σε μια γλάστρα 1-2 μεγέθη μεγαλύτερη.

Συχνό κλάδεμα (ο κανόνας του 1/3): Μη διστάζεις να κόβεις τακτικά τη μέντα σου. Εφαρμόζοντας τον «κανόνα του 1/3», κόβοντας έως το 1/3 του ύψους του φυτού κάθε φορά, ενθαρρύνεις τη νέα βλάστηση και διατηρείς τη γεύση των φύλλων στο μέγιστο.

Η μέντα είναι ένας πραγματικός θησαυρός για το σπίτι, αρκεί να μπει στα σωστά «όρια». Κράτησέ την σε γλάστρες, χάρισέ της λίγο ήλιο και νερό, και θα έχεις μια αστείρευτη πηγή φρεσκάδας στο μπαλκόνι σου χωρίς να διακινδυνεύσεις την ηρεμία των υπολοίπων φυτών σου.