Αποθηκεύεις τις πετσέτες σου στο μπάνιο; Ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείς – Διάβασε τι προτείνουν οι ειδικοί να κάνουμε.

Οι περισσότεροι από εμάς αποθηκεύουμε τις πετσέτες στο μπάνιο χωρίς δεύτερη σκέψη. Είναι πρακτικό, εύκολο και μας εξυπηρετεί στην καθημερινότητα. Ωστόσο, μήπως αυτή η συνήθεια δεν είναι τελικά η καλύτερη για την καθαριότητα και τη διάρκεια ζωής τους;

Φυσικά δεν αναφερόμαστε στις πετσέτες που χρησιμοποιούμε καθημερινά μετά το μπάνιο ή για να σκουπίσουμε τα χέρια, μιας και αυτές είναι λογικό να βρίσκονται στο μπάνιο. «Δεν υπάρχει πρόβλημα να τις κρεμάς σε μια πετσετοκρεμάστρα, αρκεί να μπορούν να στεγνώνουν εντελώς ανάμεσα στις χρήσεις», εξηγεί η Tanu Grewal, Chief Cleaning Officer των Ensueno Laundry, Pinalen Multipurpose Cleaner και Cloralen Bleach. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τις αλλάζεις συχνά, πλένοντάς τες κάθε 7 έως 10 ημέρες, προσθέτει η Sara Aparacio, ειδικός στον καθαρισμό της Homeaglow.

Τι πρέπει να κάνουμε με τις καθαρές πετσέτες;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αυξημένη υγρασία και ο περιορισμένος αερισμός του μπάνιου μπορούν να δημιουργήσουν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών και δυσάρεστων οσμών. Πριν λοιπόν τακτοποιήσεις τις καθαρές πετσέτες στο μπάνιο, αξίζει να γνωρίζεις τι προτείνουν οι ειδικοί και ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές για να τις διατηρείς φρέσκες και αφράτες για περισσότερο.

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Οι ειδικοί συνιστούν οι επιπλέον πετσέτες να φυλάσσονται, αν είναι δυνατόν, σε μια ντουλάπα αποθήκευσης λευκών ειδών. Ο λόγος είναι ότι το μπάνιο αποτελεί έναν χώρο με αυξημένη υγρασία.

Ακόμη κι αν δεν εμφανιστούν μούχλα ή δυσάρεστες οσμές, υπάρχουν και άλλοι λόγοι να αποφεύγεις την αποθήκευση καθαρών πετσετών στο μπάνιο. «Οι φρεσκοπλυμένες πετσέτες μπορούν να απορροφήσουν την υγρασία που δημιουργείται από τους υδρατμούς. Αυτό εξασθενεί σταδιακά τις ίνες του υφάσματος και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών», εξηγεί η Grewal.

«Η καλύτερη επιλογή είναι να τις φυλάς σε κλειστό ντουλάπι που αερίζεται σωστά. Παράλληλα, καλό είναι να υπάρχει εξαερισμός στον χώρο, είτε μέσω απορροφητήρα είτε αφήνοντας την πόρτα του μπάνιου ελαφρώς ανοιχτή. Έτσι μειώνεται η υγρασία και παρατείνεται η διάρκεια ζωής των πετσετών», καταλήγει η Grewal.