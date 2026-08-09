Η κουρτίνα που θα μετατρέψει το μπάνιο σου σαν αυτά του Pinterest - Κοστίζει κάτω από 20€

Αν αναζητάς έναν τρόπο να ανανεώσεις το μπάνιο σου, αυτή κουρτίνα θα το μετατρέψει στο πιο aesthetic spot του σπιτιού σου.

Το μπάνιο αποτελεί έναν από τους πιο παραμελημένους χώρους του σπιτιού όσον αφορά τη διακόσμηση. Και ορθά θα αναρωτηθείς «πόση διακόσμηση μπορεί να χωρέσει σε ένα μπάνιο» και εγώ θα σου απαντήσω, πως οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά στη συνολική εικόνα ενός χώρου. Από τη θήκη για τις οδοντόβουρτσες μέχρι το ξύλινο καλάθι για τις κρέμες, τα σαμπουάν κι όλα τα υπόλοιπα, υπάρχουν μερικά στοιχεία που τραβούν την προσοχή, όσο κι αν δεν το πιστεύεις. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα; Φυσικά, η κουρτίνα μπάνιου.

Εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς: η κουρτίνα μπάνιου δεν αποτελεί ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα σε αυτή τη Γη. Ωστόσο, η πρακτικότητα και η λειτουργικότητά της είναι αδιαμφισβήτητα. Σε έναν βαθμό, λοιπόν, πάω πάσο και θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Εκεί έξω, υπάρχουν αμέτρητες επιλογές σε χρώματα, υφές και σχέδια. Και, δυστυχώς, η αλήθεια είναι, πως κάποιες είναι ξεπερασμένες και μειώνουν κατά πολύ την αισθητική του μπάνιου, μετατρέποντάς το σε έναν χώρο δίχως ταυτότητα και στιλ.

Αν βρίσκεσαι σε διαδικασία αναζήτησης νέας κουρτίνας μπάνιου, έχω εντοπίσει αυτό που ψάχνεις. Πρόκειται για μια επιλογή που θα κάνει τον χώρο σου να θυμίζει όλους εκείνους που χαζεύεις στο Pinterest και στο Instagram, αναζητώντας έμπνευση και ιδέες. Σε μια απόχρωση που ταιριάζει σχεδόν σε κάθε μπάνιο, σίγουρα μπορεί να βρει θέση και στο δικό σου. Το καλύτερο; Κοστίζει κάτω από 20€ - συγκεκριμένα 18,99€ - συνεπώς αποτελεί μια budget friendly επιλογή, δηλαδή ό,τι χρειαζόμαστε για τις αγορές μας, μετα τις διακοπές του καλοκαιριού στα ελληνικά νησιά.

Φωτογραφία / H&M Home

Τη βρήκα στα H&M Home, έχει μέγεθος 1.80X2.00, πλένεται κανονικά στο πλυντήριο και θα τη βρεις εδώ.

