Μπορεί να βρισκόμαστε στον Αύγουστο, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένεις τον χειμώνα για να αγοράσεις παπλωματοθήκη. Kαι εμείς βρήκαμε 5 που είναι σε έκπτωση στα Zara Home.

Μπορεί ο Αύγουστος να είναι ακόμη εδώ και να είσαι παραλία, διακοπές και σε ανάλαφρα λευκά σεντόνια, όμως υπάρχει ένας λόγος να ρίξεις από τώρα μια ματιά στα Zara Home. Οι εκπτώσεις δεν αφορούν μόνο όσα χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούν να γίνουν και μια καλή ευκαιρία για να προετοιμάσεις το σπίτι σου για την επόμενη σεζόν, ειδικά όταν πρόκειται για κομμάτια που ξέρεις ότι θα χρειαστείς σε λίγους μήνες.

Αν όμως σκέφτεσαι ήδη τις πιο cozy ημέρες του φθινοπώρου και του χειμώνα, μια παπλωματοθήκη είναι από εκείνες τις αγορές που αξίζει να κάνεις λίγο νωρίτερα. Και όχι μόνο επειδή μπορείς να βρεις σχέδια που σου αρέσουν σε καλύτερη τιμή, αλλά και επειδή αποφεύγεις τη βιασύνη της τελευταίας στιγμής.

Γιατί να αγοράσεις τώρα κάτι για τον χειμώνα;

Ίσως σου φαίνεται λίγο παράξενο να ψωνίζεις παπλωματοθήκες μέσα στον Αύγουστο. Στην πραγματικότητα, όμως, οι εκπτώσεις του καλοκαιριού είναι μια καλή στιγμή για να επενδύσεις σε προϊόντα που θα χρησιμοποιήσεις τους επόμενους μήνες.

Όταν φτάσει το φθινόπωρο και αρχίσεις να σκέφτεσαι ξανά κουβέρτες, παπλώματα και πιο ζεστά υφάσματα, είναι πολύ πιθανό να αναζητάς ακριβώς τα ίδια πράγματα που βλέπεις σήμερα. Η διαφορά είναι ότι τότε μπορεί να μην υπάρχουν στις ίδιες τιμές ή να έχει εξαντληθεί το σχέδιο που σου άρεσε. Αντίθετα, αγοράζοντας τώρα μια παπλωματοθήκη που ξέρεις ότι θα χρησιμοποιήσεις τον χειμώνα, μπορείς να εκμεταλλευτείς την έκπτωση και να την έχεις ήδη στην ντουλάπα σου όταν πραγματικά τη χρειαστείς.

Μια μικρή αλλαγή που ανανεώνει το υπνοδωμάτιο

Η παπλωματοθήκη είναι από τα πιο εύκολα κομμάτια με τα οποία μπορείς να αλλάξεις την εικόνα του υπνοδωματίου σου χωρίς να χρειαστεί να κάνεις μεγάλη ανανέωση. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις έπιπλα ή να επενδύσεις σε μια ολόκληρη διακόσμηση από την αρχή.

Ένα διαφορετικό χρώμα, ένα διακριτικό μοτίβο ή ένα πιο ιδιαίτερο ύφασμα αρκούν για να δώσουν έναν νέο χαρακτήρα στον χώρο. Και ειδικά όταν μπαίνει το φθινόπωρο, είναι η εποχή που αρχίζεις φυσικά να αναζητάς πιο ζεστές, ήρεμες και cozy επιλογές.

Αν αγαπάς, για παράδειγμα, τις ουδέτερες αποχρώσεις, μπορείς να κινηθείς σε μπεζ, εκρού, καφέ ή γήινους τόνους. Αν πάλι θέλεις κάτι που θα κάνει μεγαλύτερη διαφορά, ένα ιδιαίτερο print ή μια πιο βαθιά απόχρωση μπορεί να μεταμορφώσει το κρεβάτι σου και μαζί ολόκληρο το δωμάτιο.

Unsplash

Οι εκπτώσεις είναι η κατάλληλη στιγμή

Το σημαντικότερο, βέβαια, είναι ότι αυτή την περίοδο μπορείς να βρεις επιλογές σε καλύτερες τιμές. Και όταν πρόκειται για ένα προϊόν που έτσι κι αλλιώς πρόκειται να χρησιμοποιήσεις, η έκπτωση αποκτά μεγαλύτερη αξία.

Σκέψου το πρακτικά: αντί να περιμένεις μέχρι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο και να αγοράσεις βιαστικά ό,τι βρεις διαθέσιμο, μπορείς να κάνεις από τώρα μια πιο συνειδητή επιλογή. Έχεις χρόνο να δεις τι ταιριάζει στο σπίτι σου, να συγκρίνεις σχέδια και να αποφασίσεις ποια παπλωματοθήκη θέλεις πραγματικά.

Επιπλέον, η αγορά μιας παπλωματοθήκης τώρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπεις απότομα σε χειμερινό mood. Μπορείς απλώς να την αποθηκεύσεις και να την περιμένεις μέχρι να έρθει η στιγμή που θα θέλεις να αλλάξεις τα πιο καλοκαιρινά λευκά είδη με πιο ζεστές επιλογές.

Τι αξίζει να προσέξεις πριν αγοράσεις

Πριν πατήσεις το κουμπί της αγοράς, καλό είναι να ελέγξεις το μέγεθος του παπλώματός σου ώστε να είσαι σίγουρη ότι η παπλωματοθήκη θα εφαρμόζει σωστά. Παράλληλα, δώσε προσοχή στη σύνθεση και στην υφή του υφάσματος, ειδικά αν θέλεις ένα κομμάτι που θα χρησιμοποιείς συχνά.

Μην ξεχνάς, επίσης, ότι οι εκπτώσεις είναι μια καλή ευκαιρία να επενδύσεις σε διαχρονικά σχέδια. Αν επιλέξεις μια παπλωματοθήκη σε ουδέτερη απόχρωση ή με ένα μοτίβο που δεν θα βαρεθείς εύκολα, μπορεί να παραμείνει στο υπνοδωμάτιό σου για περισσότερες από μία σεζόν.

Παρακάτω, λοιπόν, συγκεντρώσαμε πέντε παπλωματοθήκες από τα Zara Home που αυτή την περίοδο βρίσκεις σε έκπτωση και αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου. Μπορεί τώρα να μην έχεις καμία διάθεση να σκεφτείς τις κρύες νύχτες, όμως σε λίγους μήνες θα χαρείς που έκανες την αγορά σου εγκαίρως.

The items:

Zara Home

Παπλωματοθήκη από βαμβακερό σατέν, Zara Home

Zara Home

Παπλωματοθήκη βαμβάκι υφή, Zara Home

Zara Home

Παπλωματοθήκη καρό διπλής όψης, Zara Home

Zara Home

Παπλωματοθήκη σατέν λουλούδια, Zara Home

Zara Home

Παπλωματοθήκη σατέν, Zara Home