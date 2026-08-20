Αυτό το minimal έπιπλο της JYSK είναι ό,τι χρειάζεται η είσοδός σου.

Η είσοδος είναι ένας από τους χώρους του σπιτιού που συχνά περνάμε σε δεύτερη μοίρα, παρότι είναι το πρώτο σημείο που βλέπεις μπαίνοντας στο σπίτι. Ένα πρακτικό έπιπλο μπορεί, λοιπόν, να κάνει τη διαφορά, ειδικά όταν συνδυάζει αποθήκευση, οργάνωση και ένα minimal design. Τα JYSK έχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση που μπορεί να μεταμορφώσει το χολ χωρίς να το κάνει να δείχνει φορτωμένο.

Πρόκειται για τη μονάδα εισόδου RAVNKILDE, σε ανοιχτό άμμου, η οποία συνδυάζει μία ράγα για ρούχα με τέσσερα ράφια και έχει διαστάσεις 100x150x40 εκ., επομένως μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη και σε έναν σχετικά περιορισμένο χώρο.

Ένα έπιπλο που οργανώνει το χολ

Το δυνατό σημείο της συγκεκριμένης μονάδας είναι ότι δεν περιορίζεται σε μία μόνο χρήση. Η ράγα στο επάνω μέρος μπορεί να φιλοξενήσει τα μπουφάν, τα πανωφόρια ή τις τσάντες που θέλεις να έχεις εύκολα διαθέσιμα, ενώ τα τέσσερα ράφια προσφέρουν επιπλέον χώρο για όσα διαφορετικά θα κατέληγαν διάσπαρτα στην είσοδο.

Στα χαμηλότερα ράφια μπορείς, για παράδειγμα, να τοποθετήσεις παπούτσια ή κουτιά αποθήκευσης, ενώ στα ψηλότερα να αφήσεις μικρότερα αντικείμενα που χρησιμοποιείς καθημερινά. Ένα-δύο καλάθια μπορούν επίσης να βοηθήσουν ώστε ο χώρος να δείχνει πιο τακτοποιημένος.

Το minimal design που ταιριάζει παντού

Κατασκευασμένη από ατσάλι και σε ανοιχτή απόχρωση άμμου, η RAVNKILDE έχει λεπτή, μεταλλική σιλουέτα που δεν βαραίνει οπτικά τον χώρο. Αυτό την κάνει εύκολη επιλογή για ένα μοντέρνο, minimal ή πιο φυσικό interior, ενώ μπορεί να συνδυαστεί με ξύλινα στοιχεία, ψάθινα καλάθια και ουδέτερες αποχρώσεις.

Αν θέλεις να δημιουργήσεις μια ολοκληρωμένη είσοδο, μπορείς να προσθέσεις έναν μεγάλο καθρέφτη στον τοίχο, ένα μικρό φωτιστικό ή ένα διακοσμητικό βάζο. Έτσι, ένα καθαρά πρακτικό έπιπλο μπορεί να γίνει μέρος της διακόσμησης.

Για μικρά σπίτια αλλά και για έξτρα αποθήκευση

Το βάθος των 40 εκ. είναι ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να προσέξεις, καθώς σου επιτρέπει να εκμεταλλευτείς τον χώρο χωρίς να χρειαστείς ένα ιδιαίτερα ογκώδες έπιπλο.

Αν, λοιπόν, ψάχνεις έναν εύκολο τρόπο να οργανώσεις την είσοδο και παράλληλα θέλεις ένα έπιπλο που να δείχνει κομψό και διακριτικό, αυτή η πρόταση της JYSK αξίζει μια θέση στη λίστα σου.

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