Μπορεί ακόμη το ημερολόγιο να γράφει Αύγουστος, όμως είναι η κατάλλη εποχή να αγοράσεις από τα Zara Home την κουβέρτα που θα σε συντροφεύσει τα βράδια που έρχονται

Μπορεί ημερολογιακά να βρισκόμαστε ακόμη στο τέλος του καλοκαιριού, όμως η μεταβατική εποχή είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνεις μερικές μικρές αλλαγές στο σπίτι. Οι βραδιές γίνονται σταδιακά πιο δροσερές, τα παράθυρα ανοίγουν λίγο περισσότερο και εκείνη η στιγμή που θα αναζητήσεις μια κουβέρτα για τον καναπέ δεν αργεί.Αν, λοιπόν, θέλεις να προετοιμάσεις το σπίτι σου για τις πρώτες φθινοπωρινές ημέρες χωρίς να κάνεις ακόμη μεγάλες αλλαγές στη διακόσμηση, μια όμορφη κουβέρτα είναι ίσως το πιο εύκολο update.

Μπορεί να τοποθετηθεί στον καναπέ ή στην πολυθρόνα, να γίνει μέρος του bedroom styling ή απλώς να βρίσκεται εκεί για τις βραδιές που θέλεις λίγη περισσότερη ζεστασιά. Και υπάρχει ακόμη ένας λόγος για να κάνεις τώρα την αγορά σου, καθώς στα Zara Home θα βρεις επιλογές σε έκπτωση, γεγονός που κάνει τη στιγμή ιδανική για ένα μικρό shopping πριν αλλάξει επίσημα η σεζόν.

Η κουβέρτα είναι το πιο εύκολο seasonal update

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλο το σαλόνι σου για να δώσεις στο σπίτι μια πιο cozy αίσθηση. Μερικές φορές αρκεί ένα καινούργιο ριχτάρι, ένα διαφορετικό μαξιλάρι ή μια απαλή κουβέρτα.

Ειδικά στη μεταβατική εποχή, μια κουβέρτα μπορεί να λειτουργήσει με δύο τρόπους. Την έχεις διαθέσιμη για τις πιο δροσερές ώρες, ενώ παράλληλα προσθέτει χρώμα, υφή και ενδιαφέρον στον χώρο. Και αν επιλέξεις ένα διαχρονικό σχέδιο, δεν χρειάζεται να την αλλάξεις όταν έρθει ο χειμώνας.

Στα Zara Home υπάρχουν επιλογές που μπορούν να ταιριάξουν τόσο σε minimal όσο και σε πιο ζεστά, layered interiors, από μονόχρωμες κουβέρτες μέχρι σχέδια με ενδιαφέρουσες υφές και διακοσμητικές λεπτομέρειες.

Μια μικρή αλλαγή που κάνει διαφορά

Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο δεν χρειάζεται να γίνει απότομα. Μπορεί να ξεκινήσει με μικρές αλλαγές που κάνουν το σπίτι σου να δείχνει πιο ζεστό, χωρίς να χάσει την ανάλαφρη αίσθηση των τελευταίων ημερών του καλοκαιριού. Μια όμορφη κουβέρτα είναι ίσως ένα από τα πιο εύκολα κομμάτια για να πετύχεις ακριβώς αυτό. Και όταν τη βρίσκεις σε έκπτωση, έχεις έναν ακόμη λόγο να την προσθέσεις στη λίστα αγορών σου.

Οπότε, πριν έρθουν οι πρώτες πραγματικά δροσερές βραδιές, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στις επιλογές των Zara Home και να βρεις εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στο δικό σου σπίτι και στο προσωπικό σου στιλ.

The items:

Ριγέ κουβέρτα πολλαπλών χρήσεων, Zara Home

Κουβέρτα με κρόσσια, Zara Home

Κουβέρτα brushed, Zara Home

Καρό κουβέρτα, Zara Home

Απαλή κουβέρτα με κρόσσια, Zara Home