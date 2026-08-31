Αυτό το σπιτικό καθαριστικό με 3 υλικά που έχεις ήδη στο σπίτι κάνει για σχεδόν κάθε επιφάνεια της κουζίνας.

Ένα από τα δωμάτια του σπιτιού που περνάμε τον περισσότερο χρόνο της ημέρας μας είναι η κουζίνα, μιας και εκεί μαγειρεύουμε, τρώμε, πίνουμε τον καφέ μας και πολλές φορές αφήνουμε πράγματα πάνω στον πάγκο, δημιουργώντας απλά ακαταστασία και λεκέδες στον χώρο.

Όμως, πρέπει η κουζίνα να διατηρείται καθαρή και λειτουργεί και μια πρακτική λύση που μπορείς να έχεις έτοιμη είναι ένα σπιτικό καθαριστικό, το οποίο παρασκευάζεται γρήγορα και χρησιμοποιεί απλά υλικά που υπάρχουν ήδη στο σπίτι.

Όπως επισημαίνει η Κέιτι Ντιλς, ειδικός στον καθαρισμό, αρκετά χημικά προϊόντα καθαρισμού μπορεί να περιέχουν πιο ισχυρά συστατικά, τα οποία δεν είναι πάντα η ιδανική επιλογή για χώρους όπου προετοιμάζουμε και καταναλώνουμε φαγητό.

Η χρήση πιο απλών προϊόντων για τον καθαρισμό του σπιτιού μπορεί να είναι μια καλή εναλλακτική, ειδικά για την κουζίνα. Ακόμη κι αν χρειάζονται λίγα λεπτά για να ετοιμάσεις το δικό σου μείγμα, είναι μια λύση που μπορείς να έχεις πάντα διαθέσιμη. Για το καθαριστικό θα χρειαστείς ένα γυάλινο ή πλαστικό μπουκάλι με ψεκαστήρα μέσα στο οποίο θα βάλεις ισοπροπυλική αλκοόλη ή οινόπνευμα για καθαρισμό, νερό και υγρό πιάτων.

Πώς θα το φτιάξεις;

Με τη βοήθεια ενός μικρού χωνιού, βάλε στο μπουκάλι 1 φλιτζάνι οινόπνευμα και 3 φλιτζάνια νερό. Ανακίνησε ή περιστρέψε απαλά το μπουκάλι για να αναμειχθούν τα υλικά. Πρόσθεσε 5 σταγόνες υγρού πιάτων. Ανακίνησε ξανά απαλά μέχρι να ενσωματωθεί το υγρό πιάτων στο μείγμα. Και είναι έτοιμο! Ψέκασε την επιφάνεια που θέλεις να καθαρίσεις και στη συνέχεια σκούπισέ τη με ένα καθαρό πανί.

Unsplash

Πού μπορείς να το χρησιμοποιήσεις;

Στους πάγκους

Οι πάγκοι συγκεντρώνουν καθημερινά ψίχουλα, λεκέδες και διάφορα υπολείμματα. Αφού απομακρύνεις τα αντικείμενα και καθαρίσεις τυχόν μεγάλα υπολείμματα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το καθαριστικό και να σκουπίσεις την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί. Αν έχεις πάγκους από μάρμαρο, φυσική πέτρα ή άλλο ευαίσθητο υλικό, κάνε πρώτα μια δοκιμή σε ένα σημείο που δεν φαίνεται.

Στις ηλεκτρικές συσκευές

Οι λαβές του ψυγείου, του φούρνου ή του πλυντηρίου πιάτων είναι από τα σημεία που πιάνουμε περισσότερο μέσα στην ημέρα. Εκεί εμφανίζονται εύκολα δαχτυλιές και λεκέδες.

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείς να ψεκάσεις το καθαριστικό πρώτα σε ένα πανί και στη συνέχεια να σκουπίσεις την επιφάνεια, αποφεύγοντας τα ηλεκτρικά σημεία και τις οθόνες.

Στον νεροχύτη

Ο νεροχύτης χρειάζεται συχνό καθάρισμα και το συγκεκριμένο μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της καθημερινής ρουτίνας καθαριότητας. Ψέκασε την επιφάνεια, άφησέ το για λίγο και στη συνέχεια ξέπλυνε ή σκούπισε με ένα καθαρό πανί.

Στις εστίες

Μετά το μαγείρεμα, οι εστίες συχνά γεμίζουν με πιτσιλιές και λιπαρά υπολείμματα. Το υγρό πιάτων βοηθά στην απομάκρυνση του λίπους, ενώ το μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν γρήγορο καθαρισμό. Φυσικά, η κουζίνα πρέπει να έχει κρυώσει εντελώς πριν ξεκινήσεις τον καθαρισμό.

Στα ντουλάπια και τα πόμολα

Τα πόμολα είναι από τα πιο πολυχρησιμοποιημένα σημεία της κουζίνας και συχνά συγκεντρώνουν δαχτυλιές και λίπη. Ψέκασε μικρή ποσότητα σε ένα μαλακό πανί και καθάρισε προσεκτικά τα σημεία που αγγίζεις περισσότερο.

Μια μικρή υπενθύμιση πριν το χρησιμοποιήσεις

Τα DIY καθαριστικά μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, όμως κάθε επιφάνεια έχει τις δικές της ανάγκες. Πριν χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε νέο μείγμα σε ξύλο, φυσική πέτρα, βαμμένες επιφάνειες ή άλλα ευαίσθητα υλικά, είναι καλό να δοκιμάσεις πρώτα σε ένα μικρό, μη εμφανές σημείο.