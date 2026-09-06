Ψάχνεις παιδικό γραφείο; Βρήκαμε στα ΙΚΕΑ την επιλογή που χωρά και στο πιο μικρό δωμάτιο (και μάντεψε τιμή)

Λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, εντοπίσαμε το γραφείο που ταιριάζει άψογα σε κάθε παιδικό δωμάτιο, είναι low budget και χωράει σε μικρούς χώρους.

Νέα σχολική χρονιά, νέα ξεκινήματα, νέα μαθήματα και μια μικρή αναδιοργάνωση στο παιδικό δωμάτιο μάλλον θεωρείται απαραίτητη, πριν το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού. Γιατί όσο κι αν θέλουμε να κρατήσουμε το σπίτι μας τακτοποιημένο, τα βιβλία, τα τετράδια και τα σχολικά είδη έχουν έναν δικό τους τρόπο να καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χώρο. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, υπάρχει ένα βασικό ερώτημα: πού θα διαβάζει το παιδί;

Ένα παιδικό γραφείο είναι από τα πρώτα πράγματα που μπαίνουν στη λίστα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Δεν χρειάζεται όμως να έχουμε ένα τεράστιο παιδικό δωμάτιο για να δημιουργήσουμε μια όμορφη και λειτουργική γωνιά μελέτης. Το αντίθετο: με τη σωστή επιλογή, ακόμη και λίγα τετραγωνικά μπορούν να μετατραπούν σε έναν χώρο όπου το παιδί θα διαβάζει, θα ζωγραφίζει και θα οργανώνει τα πράγματά του εντός και εκτός σχολειου.

Το παιδικό γραφείο που χωράει παντού

Αν, λοιπόν, αναζητάς ένα παιδικό γραφείο για μικρό δωμάτιο, στα ΙΚΕΑ βρήκαμε μια επιλογή που συνδυάζει ακριβώς αυτά που ψάχνουμε: μικρό μέγεθος, απλό σχεδιασμό και προσιτή τιμή.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Το SMÅGÖRA, με διαστάσεις 93x51 cm, είναι αρκετά compact ώστε να χωρέσει ακόμη και σε ένα δωμάτιο με περιορισμένο χώρο. Μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα σε μια βιβλιοθήκη, κοντά στο κρεβάτι ή σε μια μικρή ελεύθερη γωνιά, χωρίς να καταλαμβάνει πολύτιμο έδαφος. Με μια καρέκλα στο σωστό ύψος, ένα φωτιστικό και μερικά όμορφα κουτιά ή θήκες για τα σχολικά είδη και τα βιβλία, μπορείς να δημιουργήσεις μια ολοκληρωμένη και υψηλής αισθητικής γωνιά χωρίς υπερβολές ή μεγάλα έξοδα.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Το βασικό πλεονέκτημα ενός μικρού γραφείου είναι ότι δεν χρειάζεται να «θυσιάσεις» μεγάλο μέρος του παιδικού δωματίου. Ειδικά σε σπίτια όπου κάθε τετραγωνικό έχει σημασία, οι σωστές διαστάσεις μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Παράλληλα, ο λιτός σχεδιασμός του SMÅGÖRA επιτρέπει να το προσαρμόσεις εύκολα στο οποιοδήποτε στιλ έχει το εκάστοτε δωμάτιο.

Φωτογραφία / ΙΚΕΑ

Το καλύτερο, όμως, το αφήσαμε για το τέλος. Αυτό το γραφείο από τα ΙΚΕΑ κοστίζει 75€, συνεπώς ακόμα ένας λόγος να καταλήξεις εκεί. Πρόκειται για μια αρκετά προσιτή επιλογή για όσους θέλουν να οργανώσουν το παιδικό δωμάτιο γρήγορα και εύκολα πριν από την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Θα το βρεις εδώ

