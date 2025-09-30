Τα Calzedonia legwear trends στις διεθνείς πασαρέλες: Μιλάνο

The year of legs: Η εβδομάδα μόδας του Μιλάνου επιβεβαιώνει την τάση

Mε naked style ή καλυμμένα με κάλτσες μέχρι τον αστράγαλο ή το γόνατο που προσφέρουν πινελιές χρώματος - αφήνονται γυμνά ή πλαισιώνονται από καλοραμμένα σορτς, κομψά φορέματα και υπέρ-θηλυκές διαφάνειες -, τα πόδια βρίσκονται στο επίκεντρο, με τους σχεδιαστές να τα χρησιμοποιούν ως άξονα για να δημιουργήσουν εμφανίσεις που, αν και κινούνται προς τον μινιμαλισμό, παραμένουν γεμάτες χαρακτήρα, πάντα με εκείνη την πνευματώδη πινελιά που το Μιλάνο αποπνέει τόσο καλά.

Οι φετινές τάσεις; Layering και κομψότητα, με μια δόση έξυπνου χιούμορ και μια ξεκάθαρη κλίση προς τον μινιμαλισμό. Διάφανες υφές και see-through σύνολα συνδυάζονται με λιτές γραμμές, ενώ οι κάλτσες μέχρι το γόνατο προσθέτουν χρωματικές πινελιές.

Οι culottes δίνουν τη θέση τους σε γυμνά πόδια ή καλσόν σε εκλεπτυσμένες, σοφιστικέ αποχρώσεις — μπορντό, dusty blue — ή στο κλασικό μαύρο κάτω από floral, για μια μίνιμαλ πινελιά που ισορροπεί τις πιο μαξιμαλιστικές εμφανίσεις.

Το δημιουργικό, με έμφαση στη λεπτομέρεια, πνεύμα του Μιλάνου επιτρέπει ατελείωτους συνδυασμούς: masculine ραπτική με διάφανη floral δαντέλα, balloon φούστες και σακάκια με υφή, συνδυασμένα με καλσόν με ρίγα πίσω, μετατρέποντας το ίδιο το πόδι σε graphic στοιχείο που τραβά το βλέμμα και δίνει έμφαση στο σύνολο. Αυτή τη σεζόν, τα πόδια κινούνται στο ρυθμό του Μιλάνου: έντονα αλλά εκλεπτυσμένα, με χιούμορ και ανεπιτήδευτο στυλ.



