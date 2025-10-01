Η VinD.gr by Dora Vintzilaiou συνεχίζει να χαράζει τον δικό της δρόμο στη μόδα

Παρουσίασε τη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024–25 μέσα από μια εντυπωσιακή συμμετοχή στην Athens Fashion Trade Show, την κορυφαία έκθεση μόδας της χώρας που έκλεισε τις πόρτες της πριν από λίγες μέρες.

Με βασικό μήνυμα τη διαχρονική κομψότητα που συναντά το σύγχρονο στυλ, η VinD.gr by Dora Vintzilaiou μάς συστήνει έναν κόσμο όπου η καθημερινή πολυτέλεια αποκτά νέα διάσταση. Χειροποίητα κομμάτια, μελετημένα υφάσματα και patterns που ακροβατούν ανάμεσα στο κλασικό και το μοντέρνο, δημιουργούν μια γκαρνταρόμπα αξεσουάρ που μιλάει τη γλώσσα του σήμερα.

Infinity Scarves

Η υπογραφή του brand, τα Infinity Scarves, επιστρέφουν ανανεωμένα σε διπλής όψης εκδοχές από σατέν με βελούδο, εμπριμέ prints και γήινες παλέτες. Η εύκολη εφαρμογή τους τα καθιστά το πιο αγαπημένο καθημερινό αξεσουάρ, φοριούνται από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ, προσθέτοντας μία δόση cozy κομψότητας.

Εσάρπες: Διαχρονική φινέτσα

Οι εσάρπες της συλλογής AW2025 συνεχίζουν την παράδοση της VinD.gr σε αξεσουάρ που ισορροπούν ανάμεσα στο καθημερινό και το ιδιαίτερο. Με μεγαλύτερες διαστάσεις και ανάλαφρη αίσθηση, μπορούν να φορεθούν στους ώμους σαν shawl, να τυλιχτούν γύρω από τον λαιμό για extra warmth ή να μεταμορφωθούν σε statement κομμάτι πάνω σε μονόχρωμα σύνολα. Τα μοτίβα και οι αποχρώσεις τους εμπνέονται από τη χειμερινή παλέτα — βαθιά μπορντώ, earthy latte, teal και ανθρακί — και αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα της θηλυκής κομψότητας.

Snood: το νέο all-day statement

Τα snood της συλλογής AW2025 δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, είναι η επιτομή του σύγχρονου comfort style. Με τριγωνικό κόψιμο που εφαρμόζει φυσικά γύρω από τον λαιμό, δημιουργούν μια χαλαρή αλλά κομψή σιλουέτα. Το design τους επιτρέπει να φοριούνται σε πολλαπλά στυλ: είτε σαν πιο κοντό λαιμομάντηλο με urban χαρακτήρα, είτε σαν διακριτικό κάλυμμα πάνω από το παλτό για επιπλέον ζεστασιά. Το μυστικό τους είναι ότι “παίζουν” με την έννοια της ευελιξίας: μπορούν να συνοδεύσουν από oversized coats μέχρι πιο μίνιμαλ σακάκια, πάντα με την ίδια ανεπιτήδευτη φινέτσα.

Τρίγωνα Snood: Η νέα cozy πολυτέλεια

Τα τρίγωνα snood της VinD.gr AW2025 είναι το απόλυτο must-have για τον χειμώνα. Σχεδιασμένα για να αγκαλιάζουν απαλά τον λαιμό, συνδυάζουν την άνεση του sport chic με την εκλεπτυσμένη αισθητική του brand. Φτιαγμένα από υφάσματα που “αναπνέουν” αλλά και προστατεύουν από το κρύο, μετατρέπονται σε βασικό κομμάτι κάθε street-style look. Φοριούνται εύκολα με παλτό, oversized πουλόβερ ή ακόμα και με πιο formal coat, δίνοντας την αίσθηση της επιμελημένης κομψότητας χωρίς προσπάθεια.

Δετοί Λαιμοί: η απόλυτη cozy αγκαλιά

Οι δετοί λαιμοί (tied necks) της VinD.gr είναι η απάντηση στις πιο κρύες μέρες του χειμώνα. Με πιο γεμάτη και ζεστή εφαρμογή, τυλίγονται γύρω από τον λαιμό και δένονται, προσφέροντας την αίσθηση μιας πολυτελούς ζεστής εσάρπας που δεν αφήνει χώρο στο κρύο. Είναι σχεδιασμένοι ώστε να λειτουργούν σαν fashion statement από μόνοι τους, αλλά και σαν layering κομμάτι πάνω από ένα minimal outfit. Σε γήινες αποχρώσεις και ζεστές υφές, συνδυάζουν τη λειτουργικότητα με το στυλ και δημιουργούν το απόλυτο cozy look της σεζόν.

Μαντήλια – το διαχρονικό αξεσουάρ με μοντέρνα υπογραφή

Τα μαντήλια της VinD.gr AW2025 έρχονται να δώσουν την πιο κομψή απάντηση στην καθημερινή ανάγκη για στιλ. Κατασκευασμένα από υφάσματα πολυτελούς αφής, με μοτίβα που κινούνται ανάμεσα στο κλασικό και το contemporary, μετατρέπονται σε πραγματικό fashion tool. Η δύναμή τους είναι η πολυμορφικότητα: φοριούνται στον λαιμό για να αναβαθμίσουν ένα minimal σύνολο, δένονται στα μαλλιά σαν στέκα ή bandana για έναν πιο playful αέρα, στολίζουν την τσάντα ή ακόμα και το καρπό ως bracelet-style detail.

Τσάντες: Oversized & Πυραμίδα

Η συλλογή ολοκληρώνεται με τσάντες που ξεχωρίζουν. Οι Oversized Bags αναδεικνύουν τη δυναμική πλευρά της γυναίκας που θέλει άνεση και στυλ στην καθημερινότητα, ενώ τα Pyramid Bags μετατρέπουν την τρισδιάστατη γεωμετρία σε fashion statement. Πολυτελείς υφές, βελούδο και εμπριμέ υφάσματα χαρίζουν σε κάθε σχέδιο τη μοναδική σφραγίδα της VinD.gr. Βγαινουν σε χρώματα: black, bordeaux, coffee, green, indigo, latte, moss green, puro & teal

Αξεσουάρ Μαλλιών

Scrunchies, στέκες, φιόγκοι και bandanas ολοκληρώνουν τη συλλογή, προσφέροντας παιχνιδιάρικες πινελιές που αναβαθμίζουν κάθε σύνολο. Με μοτίβα και υφές που συνδέονται με τα φουλάρια και τις τσάντες, δημιουργούν μια αρμονική συλλογική ταυτότητα.

Λιανική και χονδρική

Για το κοινό της λιανικής, η συλλογή προσφέρει αξεσουάρ που μεταμορφώνουν κάθε look σε fashion statement, χωρίς να θυσιάζουν την άνεση και τη χρηστικότητα. Για τους επαγγελματίες που αγοράζουν χονδρική, η νέα σειρά αποδεικνύει γιατί το VinD.gr έχει καθιερωθεί ως brand εμπιστοσύνης, με προϊόντα που ξεχωρίζουν για την αισθητική τους και την ανταγωνιστική τους αξία.

Η παρουσία της VinD.gr by Dora Vintzilaiou, στην Athens Fashion Trade Show δεν ήταν απλώς μια συμμετοχή, ήταν η επιβεβαίωση ότι το brand αποτελεί πλέον σταθερό σημείο αναφοράς στην ελληνική μόδα, καθώς και ότι τα ελληνικά χειροποίητα αξεσουάρ μπορούν να σταθούν στο ύψος των διεθνών τάσεων, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τόσο της λιανικής όσο και της χονδρικής αγοράς.

Η συλλογή AW24/25 είναι ήδη διαθέσιμη για το κοινό λιανικής στο vind.gr, προσκαλώντας κάθε γυναίκα να ανακαλύψει τον δικό της χειμερινό «θησαυρό».



