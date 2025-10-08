Ο οίκος Gucci Beauty παρουσιάζει το Gucci Glow Skin Tint

Ανακαλύψτε μια νέα πτυχή της φυσικής ομορφιάς με το Gucci Glow Skin Tint, το 2-σε-1 tinted moisturizer και skin perfector του οίκου Gucci.

Συνδυάζει την ανάλαφρη κάλυψη ενός foundation με τα οφέλη μιας ενυδατικής κρέμας, σχηματίζοντας ένα λεπτό, διάφανο πέπλο που αγκαλιάζει την επιδερμίδα, ενισχύοντας τη φωτεινότητά της και αναδεικνύοντας το διαχρονικό Gucci glow.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ

Με φόρμουλα που βασίζεται κατά 89% σε συστατικά skincare*, το Gucci Glow Skin Tint φροντίζει την επιδερμίδα σε βάθος. Το Υαλουρονικό Οξύ πολλαπλού μοριακού βάρους χαρίζει εντατική ενυδάτωση και εισχωρεί στις βαθύτερες στιβάδες, για δέρμα γεμάτο ζωντάνια. Το φυτικής προέλευσης Bakuchiol, φυσική εναλλακτική της ρετινόλης, λειαίνει την επιδερμίδα, ενώ η ρίζα γλυκόριζας ενισχύει τη φωτεινότητά της. Η υδάτινη, δροσερή υφή του αγκαλιάζει το δέρμα σαν δεύτερη επιδερμίδα, χαρίζοντας ελαφριά κάλυψη με ανάλαφρο φινίρισμα. Εμπλουτισμένο με την αποκλειστική τεχνολογία Gucci Glow, προσφέρει 24ωρη ενυδάτωση, ενώ τα λεπτά σωματίδια μαργαριταριού, ενσωματωμένα σε μία πρωτοποριακή ενυδατική υφή, δημιουργούν την απόλυτη διάφανη λάμψη. Με κάθε χρήση, τα συστατικά του που ενισχύουν τη λάμψη προσφέρουν ορατά αποτελέσματα, επιτρέποντας την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Το Gucci Glow Skin Tint διατίθεται σε μια παλέτα 10 αποχρώσεων, που χαρίζουν σε κάθε τόνο επιδερμίδας ένα φωτεινό αποτέλεσμα. Κάθε απόχρωση είναι αριθμημένη ανάλογα με την έντασή της, ξεκινώντας από τις πολύ ανοιχτές (1X) έως τις πολύ σκούρες (5X).

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Tο Gucci Glow Skin Tint διατίθεται σε κομψό σωληνάριο, διακοσμημένο με γραμμικό μοτίβο και το λογότυπο Gucci στο κέντρο. Το χρυσό καπάκι και το παράθυρο που αποκαλύπτει την απόχρωση ολοκληρώνουν έναν σχεδιασμό που αποπνέει μοντέρνα πολυτέλεια.

H ΑΒΙΑΣΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΡΟΥΤΙΝΑ

Ξεκινήστε προετοιμάζοντας την επιδερμίδα με το Gucci Sérum de Beauté Fluide Soyeux για λάμψη ή το Sérum de Beauté Fluide Matifiant για ματ φινίρισμα. Ενισχύστε την επιδερμίδα σας με το Gucci Glow Skin Tint και σταθεροποιήστε το αποτέλεσμα με την Gucci Matte Powder για άμεσο αποτέλεσμα που διαρκεί. Για πιο έντονη διάσταση, προσθέστε λάμψη με το Gucci Glow Highlighter, ζωντάνια με το Gucci Blush de Beauté και σμιλεύστε τα χαρακτηριστικά με το Gucci Poudre de Beauté Éclat Soleil.

Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Ο οίκος Gucci Beauty συστήνει το effortless natural look μέσα από μια καμπάνια που αποτυπώνει το σύγχρονο πρόσωπο της φυσικής ομορφιάς: γεμάτο αυτοπεποίθηση, αισθησιασμό και λάμψη. Οι Abbey Lee, Sheila Bawar και Jiahui Zhang ενσαρκώνουν τη δύναμη της σύνθεσης του Gucci Glow Skin Tint, με τις λαμπερές επιδερμίδες τους. Μέσα από καλλιτεχνικές εικόνες, παρουσιάζεται η πλήρης γκάμα προϊόντων που συνθέτουν τη ρουτίνα Gucci Glow, καθώς και όλες οι αποχρώσεις του Gucci Glow Skin Τint.



