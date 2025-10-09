“Own Your Story”: Μια καμπάνια της Bepanthol Tattoo για τη δύναμη των γυναικών με καρκίνο του μαστού

Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, η Bepanthol, με τη σειρά Bepanthol Tattoo, αναδεικνύει τη δύναμη της προσωπικής αναγέννησης και αυτοπεποίθησης μέσα από το “Own Your Story”

Η καμπάνια επικεντρώνεται στις γυναίκες που, μετά από μαστεκτομή, πήραν την απόφαση να κάνουν medical tattoos, προβάλλοντας την αξία της φροντίδας, της επούλωσης και της αυτοεκτίμησης.

Μέσα από αληθινές ιστορίες γυναικών, καθώς και τη μαρτυρία της Ρεβέκκας Γιαννοπούλου, medical tattoo artist με πολυετή εμπειρία, η καμπάνια δείχνει πώς η διαδικασία του medical tattoo μπορεί να γίνει μέρος μιας θεραπευτικής εμπειρίας και μιας νέας σχέσης με το σώμα.

Η Ρεβέκκα μοιράζεται: «Κάθε συνεδρία είναι θεραπευτική, τόσο για μένα όσο και για τις γυναίκες. Το medical tattoo δεν σβήνει το παρελθόν, αλλά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που το βλέπουμε. Η φροντίδα μετά είναι μια πράξη ευγνωμοσύνης προς το σώμα, σαν να του λέμε ευχαριστώ».

Οι συμμετέχουσες μοιράζονται τη δική τους εμπειρία:

Νάταλι: «Με το που κοιτάχτηκα στον καθρέφτη μετά το τατουάζ, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν γιατί δεν το έκανα πιο νωρίς».

Μαίρη: «Όταν κοιτάχτηκα στον καθρέφτη, ένιωσα πολύ πιο ολοκληρωμένη, όλα ήταν ένα μεγάλο ποσοστό πιο όμορφα».

Ειρήνη: «Έκανα το ιατρικό τατουάζ τελικά και άλλαξα εγώ… νιώθω και πάλι ολοκληρωμένη!».

Κάθε ιστορία είναι μια υπενθύμιση ότι οι εμπειρίες, οι ουλές και οι ανατροπές δεν καθορίζουν μόνο το παρελθόν μας, αλλά μπορούν να γίνουν πηγές δύναμης και αυτοπεποίθησης. Η Bepanthol Tattoo υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία, μέσα από την καθημερινή φροντίδα, που ενισχύει την επανόρθωση και την προστασία του δέρματος, ενώ αναδεικνύει την προσωπική ιστορία κάθε γυναίκας.

Με την καμπάνια “Own Your Story”, η Bepanthol Tattoo τιμά την αυτοπεποίθηση, τη φροντίδα και την προσωπική αναγέννηση, ενθαρρύνοντας κάθε γυναίκα να αφουγκραστεί τη δική της δύναμη και να ξαναχτίσει τη σχέση με το σώμα της.