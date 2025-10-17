O μεγάλος διαγωνισμός Libresse «θα ταξιδεύσει» 2 άτομα στη συναυλία της Κaty Perry στη Βουδαπέστη

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Essity Hellas AE η παράδοση του κορυφαίου δώρου του μεγάλου διαγωνισμού της Libresse, που είναι εισιτήρια για τη συναυλία της pop star, Katy Perry στις 27/10/2025 στη Βουδαπέστη.

Ένα ταξίδι με 2ήμερη διανυκτέρευση και αεροπορικά εισιτήρια, για 2 άτομα. Η μεγάλη νικήτρια είναι η κα Αικατερίνη Χαλκιά η οποία παρέλαβε από την κα Αφέντρα Καραμολέγκου, Senior Brand Manager Intimate Hygiene Greece, το δώρο της, ολοκληρώνοντας και τυπικά μια ενέργεια πανελλαδικής εμβέλειας.

O μεγάλος διαγωνισμός Libresse ξεκίνησε στις 03/06/2025 και ολοκληρώθηκε στις 16/07/2025. Επικοινωνήθηκε σε όλες τις αλυσίδες σουπερμάρκετ, το διαδίκτυο και σε έντυπα μέσα.

Οι συμμετέχοντες, καλούνταν να φωτογραφήσουν την απόδειξη αγοράς προϊόντων Libresse και να ανεβάσουν τη φωτογραφία στην ιστοσελίδα www.libressediagonismos.gr, για να πάρουν μέρος στην μεγάλη κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο αλλά και για τις καθημερινές κληρώσεις με δώρο ένα ζευγάρι ακουστικών JBL.

H απήχηση του διαγωνισμού αποτέλεσε απόδειξη της αναγνώρισης της Libresse, ενός brand που εστιάζει στην εξάλειψη των taboo γύρω από την περίοδο και τη γυναικεία υγιεινή. Με την τεχνολογία Cour-V για τέλεια εφαρμογή και τις 3 υπερ-απορροφητικές ζώνες, σε κρατάει στεγνή όταν κινείσαι και όταν κοιμάσαι.

Libresse. Δεν Είναι Ποτέ "Απλά Μια Περίοδος". Είναι Πολλά Περισσότερα.

