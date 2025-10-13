Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ: Την «έσβησαν» από συνιδρύτρια του Tinder. Aπάντησε με μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η ιστορία της γυναίκας που μετέτρεψε την αδικία και τον σεξισμό της Silicon Valley σε success story και σε μια εφαρμογή που άλλαξε τους κανόνες του φλερτ

Φεβρουάριος 2021. Μια 31χρονη γυναίκα, με το ενός έτους μωρό της στην αγκαλιά, χτυπά το καμπανάκι της έναρξης της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Nasdaq. Δεν είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Είναι η Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, και μόλις έχει γίνει η νεότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Αυτή η εικόνα, όμως, είναι απλώς το τέλος μιας ιστορίας που ξεκίνησε με προδοσία, σεξισμό και μια απόλυτα άδικη αποχώρηση από την εταιρεία που η ίδια βοήθησε να δημιουργηθεί: το Tinder.

Ποια είναι η Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ

Η γυναίκα πίσω από το όνομα και την επιτυχία του Tinder

Η ιστορία ξεκινά το 2012, όταν η 22χρονη τότε Γουίτνεϊ γίνεται μέλος της ιδρυτικής ομάδας μιας νέας dating εφαρμογής. Ο ρόλος της είναι καθοριστικός από την πρώτη στιγμή, αφού είναι εκείνη που προτείνει το εμβληματικό όνομα "Tinder", αντί για Matchbox που είχε προταθεί αρχικά, και σχεδιάζει τη στρατηγική marketing που το εκτόξευσε.

Αντί για ακριβές διαφημίσεις, η Χερντ είχε μια ιδιοφυή ιδέα: Οργάνωσε ένα tour σε αμερικανικά κολέγια, παρουσιάζοντας την εφαρμογή σε φοιτητικές αδελφότητες. Η στρατηγική της, γνωστή ως "wom" (word-of-mouth), λειτούργησε άψογα. Το Tinder έγινε viral και μέσα σε δύο χρόνια είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο swipes την ημέρα. Η Γουίτνεϊ ήταν η καρδιά της επιτυχίας του, όμως οι άνδρες συνιδρυτές της είχαν άλλα σχέδια για εκείνη.

Όταν το παραμύθι γίνεται εφιάλτης

Το επαγγελματικό παραμύθι επιτυχίας έγινε προσωπικός εφιάλτης όταν η ερωτική της σχέση με τον συνιδρυτή Τζάστιν Ματίν έληξε. Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε αργότερα, ακολούθησε ένα κύμα λεκτικής κακοποίησης και σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο Ματίν φέρεται να της έστελνε υβριστικά μηνύματα και να την εξευτέλιζε δημόσια. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο Ματίν και ο CEO Σον Ραντ της αφαίρεσαν τον τίτλο της "Συνιδρύτριας" (Co-Founder).

Όπως ισχυρίστηκε η Χερντ, της είπαν ότι το να υπάρχει μια γυναίκα στην ιδρυτική ομάδα «έριχνε την αξία της εταιρείας και έκανε τους επενδυτές να τους αντιμετωπίζουν σαν αστείο».

Το 2014, μην αντέχοντας άλλο το τοξικό περιβάλλον, παραιτήθηκε. Η υπόθεση έληξε εξωδικαστικά, με την Χερντ να λαμβάνει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, αλλά η ζημιά στην ψυχολογία και τη φήμη της ήταν τεράστια. Η εταιρεία του Tinder δεν παραδέχθηκε ποτέ την απομάκρυνσή της από συνιδρύτρια, ούτε σχολίασε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ © Getty Images/ Vivien Killilea/Getty Images for Bumble)

Η γέννηση του Bumble και η απάντηση εκατομμυρίων

Αντιμέτωπη με διαδικτυακό bullying και νιώθοντας εξοστρακισμένη από τον κλάδο που η ίδια βοήθησε να διαμορφωθεί, η Χερντ αποφάσισε να απαντήσει. Την προσέγγισε ο Αντρέι Αντρέβ, ιδρυτής του Badoo, ο οποίος αναγνώρισε το ταλέντο της και την έπεισε να δημιουργήσουν μαζί μια νέα εφαρμογή.

«Έπρεπε να ξεκινήσω μια επιχείρηση για να λύσω κάτι που ήταν ένα προσωπικό σημείο πόνου. Από εκεί πηγάζουν οι καλύτερες επιχειρήσεις», θα πει αργότερα η ίδια.

Η Γουίτνεϊ είχε έναν όρο, που ήταν ταυτόχρονα και η επαναστατική της ιδέα: Οι γυναίκες θα έπρεπε να κάνουν την πρώτη κίνηση. Γεννημένο μέσα από την αδικία που βίωσε, το Bumble σχεδιάστηκε για να αλλάξει τις δυναμικές του φλερτ. Ήταν μια εφαρμογή που έδινε τον έλεγχο στις γυναίκες, προωθώντας την ευγένεια, τον σεβασμό και την ισότητα. Το Bumble δεν ήταν απλώς ένας ανταγωνιστής του Tinder· Ήταν η φιλοσοφική του διόρθωση.

«Πολλές από τις δυσλειτουργίες γύρω από το dating έχουν να κάνουν με το ότι οι άνδρες έχουν τον έλεγχο.» - Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ

Το Bumble, που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2014, γνώρισε αμέσως επιτυχία. Οι γυναίκες αγκάλιασαν την ιδέα και η εφαρμογή επεκτάθηκε γρήγορα πέρα από το dating, με το Bumble BFF (για φίλους) και το Bumble Bizz (για επαγγελματική δικτύωση).

Bumble vs Tinder

Σήμερα, η αγορά των dating apps έχει δύο κυρίαρχους πόλους που γεννήθηκαν από την ίδια ομάδα. Το Tinder παραμένει ο βασιλιάς σε αριθμό χρηστών, με πάνω από 75 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Ωστόσο, το Bumble είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής εφαρμογή dating στον κόσμο, με πάνω από 50 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και μια κουλτούρα που εστιάζει στην ασφάλεια και την ενδυνάμωση. Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας (Bumble Inc., που περιλαμβάνει και το Badoo) κυμαίνεται σήμερα γύρω στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά τη διαφορά μεγέθους, η προσωπική νίκη της Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ είναι αδιαμφισβήτητη. Η είσοδος της Bumble Inc. στο χρηματιστήριο το 2021 δεν ήταν απλώς μια οικονομική επιτυχία. Ήταν η απόλυτη δικαίωση. Η γυναίκα που κάποτε της είπαν ότι «μειώνει την αξία» μιας εταιρείας, τώρα ηγείτο μιας αυτοκρατορίας δισεκατομμυρίων που η ίδια έχτισε, βασισμένη στις αρχές που οι πρώην συνεργάτες της είχαν απορρίψει.

Στα τέλη του 2023, η Γουίτνεϊ αποχώρησε από τη θέση της CEO, παραμένοντας Εκτελεστική Πρόεδρος, για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και σε νέα projects, ενώ στις αρχές του 2025 ανακοίνωσε την επιστροφή της ως CEΟ. Όπως ομολόγησε, δεν είχε πρόθεση να επιστρέψει αλλά όλα άλλαξαν όταν η τρέχουσα CEO, Λίντιαν Τζόουνς, την προσέγγισε, εκμυστηρευόμενη ότι ένιωθε εξουθενωμένη και καταβεβλημένη από τις απαιτήσεις του ρόλου, ώσπου τελικά παραιτήθηκε. Η Χερντ δήλωσε ότι αναγνώρισε στο πρόσωπο της Τζόουνς τη δική της, παλαιότερη εξουθένωση. «Ένιωσα σαν να κοιτούσα στον καθρέφτη. Ένιωσα ότι έβλεπα τον εαυτό μου ένα χρόνο πριν… Η Τζόουνς είχε κάνει μερικά από τα ίδια λάθη που είχα κάνει κι εγώ, δουλεύοντας εκείνη την έξτρα ώρα, κάνοντας εκείνο το έξτρα ταξίδι.»

Σήμερα, η Γουίτνεϊ, έχοντας ανακοινώσει παράλληλα ότι περιμένει το τρίτο της παιδί, έχει αναλάβει ξανά τα ηνία. Η ιστορία της παραμένει ένας φάρος έμπνευσης. Αποδεικνύει ότι η απόρριψη και η αδικία δεν είναι το τέλος του δρόμου. Μερικές φορές, είναι απλώς η σπίθα που χρειάζεσαι για να χτίσεις κάτι δικό σου. Κάτι καλύτερο. Κάτι που τελικά, αλλάζει τον κόσμο.