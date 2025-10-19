Ο κανόνας 7-38-55 είναι το μυστικό για να αυξήσεις το EQ σου

Πώς ένας θρυλικός ψυχολογικός κανόνας παρερμηνεύεται για δεκαετίες και γιατί η σωστή του κατανόηση μπορεί να απογειώσει την επικοινωνία και το EQ σου

Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την ανάγκη να τραβήξουμε την προσοχή, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κανόνας 7-38-55 παραμένει επίκαιρος εδώ και 57 ολόκληρα χρόνια. Είναι απίστευτα εύηχος και πιασάρικος. Περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1967 από τον ψυχολόγο Albert Mehrabian του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες (UCLA), και αναλύθηκε περαιτέρω στο βιβλίο του "Silent Messages".

Ο κανόνας, όπως συνήθως αναφέρεται, δηλώνει ότι στην επικοινωνία:

7% του μηνύματος μεταφέρεται από τις λέξεις μας.

του μηνύματος μεταφέρεται από τις μας. 38% προέρχεται από τον τόνο της φωνής μας.

προέρχεται από τον μας. 55% προέρχεται από τη γλώσσα του σώματος.

Ακούγεται απλό και συναρπαστικό. Δεν είναι περίεργο που πολλοί επαγγελματίες της επικοινωνίας τον επικαλούνται μέχρι και σήμερα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: Όπως συνήθως ερμηνεύεται, ο κανόνας αυτός είναι απλά λανθασμένος. Η σωστή κατανόηση του κανόνα 7-38-55 μπορεί να δώσει άμεση ώθηση στη συναισθηματική σου νοημοσύνη (EQ) και να σου προσφέρει πλεονέκτημα σε πολλές δύσκολες αλλά σημαντικές καθημερινές καταστάσεις.

Η μεγάλη παρεξήγηση του κανόνα 7-38-55

Αν αναζητήσεις αυτόν τον κλασικό κανόνα στο Google, θα βρεις αμέτρητα άρθρα που επιμένουν ότι μπορεί να σε βοηθήσει να αποδώσεις καλύτερα σε συνεντεύξεις για δουλειά ή ακόμα και σε επαγγελματικές διαπραγματεύσεις, απλώς δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στη γλώσσα του σώματος και στον τόνο της φωνής σου. Προφανώς, είναι καλή ιδέα να παρατηρείς αν ο συνεντευκτής χασμουριέται κατά τη διάρκεια των απαντήσεών σου, αλλά υπάρχει ένα ξεκάθαρο πρόβλημα με πολλά από αυτά τα άρθρα.

Τι είπε πραγματικά ο Mehrabian

Αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα αυτό που υποστήριξε ο Mehrabian. Τα πειράματα που θεμελίωσαν τον κανόνα δεν εξέταζαν παρουσιάσεις πωλήσεων ή συνεντεύξεις. Εστίαζαν συγκεκριμένα σε καταστάσεις όπου οι άνθρωποι μιλούσαν για τα συναισθήματά τους και οι λέξεις τους δεν ταίριαζαν με τις εκφράσεις τους.

Όπως εξήγησε ο ίδιος ο Mehrabian στον ιστότοπό του:

"Η εξίσωση 'Συνολική Συμπάθεια = 7% Λεκτική Συμπάθεια + 38% Φωνητική Συμπάθεια + 55% Συμπάθεια Προσώπου' προέκυψε από πειράματα που αφορούσαν αποκλειστικά την επικοινωνία συναισθημάτων και στάσεων (π.χ., συμπάθεια-αντιπάθεια)."

Η ουσία είναι ότι ο κανόνας του Mehrabian ισχύει μόνο για συναισθήματα, όχι για γεγονότα, και λειτουργεί μόνο όταν τα διαφορετικά σήματα (λεκτικά και μη) βρίσκονται σε σύγκρουση.

© Unsplash/ Jay Soundo

Πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά τον κανόνα για να αυξήσεις το EQ σου

Τα καλά νέα είναι ότι αυτό το πλαίσιο καλύπτει ένα τεράστιο εύρος καταστάσεων που είναι πραγματικά σημαντικές στη ζωή.

Διαβάζοντας τους Άλλους

Η ικανότητα να διαβάζεις αντικρουόμενα συναισθηματικά σήματα βρίσκεται στην καρδιά της συναισθηματικής νοημοσύνης.

Αναρωτιέσαι αν η σύντροφός σου είναι όντως θυμωμέν@, παρόλο που λέει ότι είναι "καλά";

Δεν είσαι σίγουρ@ αν πραγματικά συνδέθηκες με εκείνο το ενδιαφέρον άτομο σε μια εκδήλωση δικτύωσης;

Δεν είναι σαφές αν οι υπάλληλοί σου συμφωνούν με τη νέα πρωτοβουλία;

Ενώ ο κανόνας μπορεί να χρησιμοποιείται υπερβολικά και λανθασμένα, παραμένει απίστευτα χρήσιμος για να εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτό που είναι πιο πιθανό να μας δώσει ακριβείς πληροφορίες: Όταν έχεις αμφιβολία, βασίσου περισσότερο στον τόνο της φωνής και τη γλώσσα του σώματος παρά στα λόγια.

Επικοινωνώντας τα δικά σου συναισθήματα

Είναι επίσης χρήσιμο να τον έχεις κατά νου όταν προσπαθείς να μεταφέρεις τα δικά σου συναισθήματα. Οι λέξεις έχουν σημασία (μεγάλη), αλλά δεν είναι το μόνο που πρέπει να λάβεις υπόψη. Αν αυτό που λες έρχεται σε σύγκρουση με τον τόνο ή τη γλώσσα του σώματός σου, οι άνθρωποι θα πιστέψουν τα μάτια τους παρά τα αυτιά τους. Αυτό είναι μια προειδοποίηση για κάθε ηγέτη που προσπαθεί να ξεσηκώσει την ομάδα του ενώ παίζει νευρικά με τα χέρια στις τσέπες — ή για όσους νομίζουν ότι μπορούν να διαχειριστούν συναισθηματικά ευαίσθητα θέματα μέσω email ή Zoom.

Η ανάγνωση των συναισθημάτων των άλλων και η ακριβής επικοινωνία των δικών μας είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ο κανόνας 7-38-55 είναι ένας πιασάρικος τρόπος για να θυμάσαι ότι, αν θέλεις να βελτιώσεις αυτές τις δεξιότητες, το πώς λέει κάποιος κάτι είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό με το τι λέει.