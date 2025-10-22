Το απόλυτο “multi-tasking” serum της YOUTH LAB

Η YOUTH LAB. παρουσιάζει ξανά ένα από τα αγαπημένα και διαχρονικά προϊόντα της, το Peptides Reload All-In-One Serum, που ξεχωρίζει για τη συνολική αντιγηραντική του δράση και την ικανότητά του να καλύπτει κάθε ανάγκη της ώριμης επιδερμίδας, όλα σε ένα προϊόν.

Ο κρεμό-ορός Peptides Reload All-In-One Serum είναι ένα πολυδραστικό προϊόν που αναδομεί, ενισχύει και αναζωογονεί την επιδερμίδα, προσφέροντας ορατά αποτελέσματα σύσφιξης, λείανσης και λάμψης. Η προηγμένη του σύνθεση, με πατενταρισμένα συμπλέγματα πεπτιδίων και σύγχρονα δραστικά συστατικά υψηλής αποτελεσματικότητας, ενεργοποιεί την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, αποκαθιστώντας τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος.

Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

• Δίνει το αποτέλεσμα μιας ένεσης κολλαγόνου με χρήση 15 ημερών!*

• 9 στις 10 γυναίκες είχαν 76% λείανση ρυτίδων & 98% βελτίωση της υφής σε 2 μήνες**

* αποτέλεσμα in vivo μελέτης του δραστικού Neodermyl®

**μελέτη αξιολόγησης του Τμήματος Κοσμητολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε 21 εθελοντές, 45-65 ετών, με χρήση δυο φορές την ημέρα, για 2 μήνες

Οφέλη:

• Μειώνει αισθητά τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές

• Ενισχύει την ελαστικότητα & την πυκνότητα της επιδερμίδας για να επαναφέρει το οβάλ του προσώπου

• Χαρίζει ομοιόμορφο τόνο και τη φωτεινότητα του δέρματος

• Προσφέρει άμεση και μακροχρόνια ενυδάτωση

• Προστατεύει από το οξειδωτικό στρες και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες

Η ελαφριά, μεταξένια υφή του απορροφάται άμεσα, χωρίς να αφήνει λιπαρότητα, αποτελώντας ιδανική βάση για το μακιγιάζ ή για χρήση μόνη της, πρωί και βράδυ. Είναι κατάλληλος για όλους τους τύπους δέρματος και ιδιαίτερα για επιδερμίδες που εμφανίζουν σημάδια γήρανσης ή απώλεια σφριγηλότητας. Αγαπάται πολύ και από άνδρες για την ανάλαφρη υφή του και αποτελεί το ιδανικό προϊόν περιποίησης για μετά το ξύρισμα.

Η σύνθεσή του αποτελείται από σύγχρονα ενεργά συστατικά:

• Πατενταρισμένο Bιο-μιμητικό Πεπτίδιο Ελαφίνης επιβραδύνει την κυτταρική γήρανση, λειαίνοντας γραμμές και ρυτίδες, ενώ επαναφέρει την ελαστικότητα και το οβάλ του προσώπου

• Πατενταρισμένο Σύμπλεγμα από Ρίζες Κιχώριου που λειαίνει λεπτές γραμμές & ρυτίδες, ενώ έχει άμεσο και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα λίφτινγκ, επαναφέροντας το οβάλ του προσώπου

• Πατενταρισμένο Σύμπλεγμα Αμινοξέων & Ιχνοστοιχείων Neodermyl®, με αποδεδειγμένο αποτέλεσμα στη λείανση των ρυτίδων και ενίσχυση της σύσφιξης

• Σταθεροποιημένη Βιταμίνη C (Ascorbyl Tetraisopalmitate) που έχει μεγαλύτερη αντιοξειδωτική δράση, διεισδύει καλύτερα, δεν ερεθίζει το δέρμα και δεν οξειδώνεται, όπως η καθαρή Βιταμίνη C, κρατώντας έτσι όλη τη δραστικότητά της

• Υαλουρονικό Οξύ «γεμίζει» τις πτυχές δέρματος, λειαίνοντας γραμμές και ρυτίδες, ενώ αυξάνει την ελαστικότητά το



Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης σειράς Peptides Reload, που στοχεύει στην αναγέννηση της επιδερμίδας, προσφέροντας μια premium εμπειρία περιποίησης με αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

Όπως κάθε προϊόν της YOUTH LAB., κυκλοφορεί στα Φαρμακεία, επιλεγμένα Καταστήματα Καλλυντικών αλλά και σε επιλεγμένα Duty Free.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ YOUTH LAB.

Η YOUTH LAB. είναι μία ελληνική καινοτομία στον χώρο των δερμοκαλλυντικών, σχεδιασμένη από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες που παράγεται στην Ελλάδα. Κάθε προϊόν περιποίησης προσώπου και σώματος της YOUTH LAB., αποτελεί μία πρωτοποριακή σύνθεση βιομιμητικών συστατικών, σχεδιασμένων για να ενεργοποιούν τον μεταβολισμό της επιδερμίδας, προσφέροντας μία ορατά πιο νεανική και υγιή όψη.

Η δέσμευση της YOUTH LAB. στην επιστήμη και την υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών, αποδεικνύεται από τις δερματολογικές και κλινικές δοκιμές που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα των προϊόντων της. Οι συνθέσεις της YOUTH LAB. συνεργάζονται με το δέρμα σας, καθώς τα ενεργά της συστατικά αναγνωρίζονται ως βιο-συμβατά, επιτρέποντας την άμεση και βαθιά απορρόφησή τους, χωρίς τη χρήση επιβλαβών ουσιών όπως SLS, parabens, φθαλικές ενώσεις ή ζωικά παράγωγα.