VML και WPP Media: Μια Μοναδική Γραμματοσειρά για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού

Καθώς διανύουμε τον Οκτώβριο, τον Μήνα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, η VML και η WPP Media ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, δημιουργώντας μια μοναδική γραμματοσειρά με στόχο την αδιάκοπη υπενθύμιση της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της πρόληψης και το γεγονός ότι οι καθημερινές προτροπές για προληπτικές εξετάσεις συχνά ξεχνιούνται, οι δύο εταιρείες ανέπτυξαν μια γραμματοσειρά που ενσωματώνει διακριτικά το μήνυμα της ευαισθητοποίησης στην καθημερινή εργασιακή ροή. Η γραμματοσειρά αυτή χρησιμοποιείται ήδη στην εσωτερική επικοινωνία των εταιρειών, μετατρέποντας κάθε email, ανεξαρτήτως θέματος, σε μια ήπια αλλά σταθερή υπενθύμιση προς τις γυναίκες των ομάδων τους να μην αμελούν τον τακτικό έλεγχο.

«Γνωρίζουμε όλοι πόσο κρίσιμη είναι η έγκαιρη διάγνωση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, καθώς αυξάνει εντυπωσιακά τα ποσοστά ίασης», αναφέρει εκπρόσωπος της VML και της WPP Media. «Με αυτή τη μοναδική γραμματοσειρά, βρήκαμε έναν τρόπο να κρατάμε ζωντανό το μήνυμα της πρόληψης, χωρίς να διαταράσσουμε τη ροή της εργασίας. Πιστεύουμε στη δύναμη της έμπνευσης και της συλλογικής προσπάθειας για να κάνουμε τη διαφορά».

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η δημιουργικότητα μπορεί να αξιοποιηθεί για την προώθηση σημαντικών κοινωνικών μηνυμάτων. Η VML και η WPP Media προσφέρουν τη γραμματοσειρά ελεύθερα για download σε οποιονδήποτε οργανισμό ή ιδιώτη επιθυμεί να την αξιοποιήσει για τον ίδιο σκοπό, ενισχύοντας έτσι το μήνυμα της πρόληψης σε ένα ευρύτερο κοινό.

Για να κατεβάσετε τη γραμματοσειρά και να συμβάλετε κι εσείς στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://wpp.box.com/s/tx39gdnaoyhl7nyq0uouacw04twyvobm