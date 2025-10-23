Η Vans ορίζει την SZA ως Artistic Director και ανακοινώνει πολυετή συνεργασία

Vans και SZA ενώνονται μέσα από μια κοινή φιλοσοφία που γιορτάζει την ατομικότητα και την κοινότητα

Η Vans ανακοινώνει μια πολυετή δημιουργική συνεργασία με μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στη μουσική και το στιλ, την SZA. Ως η πρώτη Artistic Director στην ιστορία της Vans, η SZA θα συνεργαστεί στενά με την ομάδα του brand για να επαναπροσδιορίσουν τις επόμενες καμπάνιες και να συνδημιουργήσουν αποκλειστικές συλλογές προϊόντων, συνδυάζοντας το μοναδικό της όραμα με το δημιουργικό και νεανικό πνεύμα της Vans.

Η SZA είναι μια επαναστατική καλλιτέχνης που καθορίζει τον συναισθηματικό τόνο μιας ολόκληρης γενιάς. Με τον ήχο της φέρνει την αυθεντικότητα στο προσκήνιο, δημιουργώντας χώρο τόσο για την ευαισθησία όσο και για τη δυναμική έκφραση. Αμφισβητεί τους κανόνες της μόδας και τις πολιτιστικές προσδοκίες, ενδυναμώνοντας τους νέους να διεκδικήσουν τη δική τους ιστορία. Σε εκείνη βλέπουμε την ουσία του Off the Wall: μια καλλιτέχνιδα που οδηγείται από πρόθεση, δημιουργικότητα και αυτοαποδοχή, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει και τους άλλους να κάνουν το ίδιο.

«Με τη Vans νιώθω ελεύθερη!» δηλώνει η SZA. «Φοράω τα Knu Skools και άλλα σχέδια εδώ και χρόνια, πάντα είχαν μια φιλοσοφία με την οποία ένιωθα συνδεδεμένη. Ως Καλλιτεχνική Διευθύντρια, η αποστολή μου είναι να δείξω ότι η χαρά, η κοινότητα, η δημιουργικότητα και η μόδα εξακολουθούν να συνυπάρχουν. Ότι η ανθρωπιά, ο πολιτισμός και η σύνδεση παραμένουν οι βασικές αξίες. Έμαθα ότι το θάρρος και η περιέργεια είναι το αντίδοτο στην αβεβαιότητα – είναι στάση ζωής και η Vans υπερασπίζεται αυτό το πνεύμα. Στέκονται εκεί που στέκομαι κι εγώ και είναι τιμή μου να προσκαλέσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους να σταθούν Off the Wall μαζί μας».

Η Vans και η SZA παρουσιάζουν ένα πρωτότυπο brand anthem αφιερωμένο στην ομορφιά του γίγνεσθαι. Η πρώτη καμπάνια είναι ένα ονειρικό αφιέρωμα στην ευαλωτότητα μέσω της αυτοέκφρασης, της τέχνης και του στυλ, με κεντρικό σημείο ένα από τα αγαπημένα παπούτσια της SZA: το Vans Knu Skool σε Black/White. Η καμπάνια σκηνοθετήθηκε και φωτογραφήθηκε από τη Sophie Jones και το styling επιμελήθηκε η Alejandra Hernandez .

Το Vans Knu Skool, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1997, επανερμήνευσε το κλασικό Old Skool™ για μια νέα γενιά στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Εμπνευσμένο από τον σχεδιασμό του skateboarding, το Knu Skool αποτελεί μία σύγχρονη εκδοχή της αρχικής σιλουέτας με ενισχυμένη γλώσσα, τρισδιάστατο Sidestripe και φαρδιά κορδόνια.

Τα Vans Knu Skool, είναι διαθέσιμα στα καταστήματα της Vans στο The Mall Athens, στο Golden Hall, στο Metro Mall, στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο My Mall και Nicosia Mall στη Κύπρο, στα corner της Vans στο Attica City Link και Notos, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.