ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Σύστημα MOZART® Specimen Tomosynthesis - Augmented Intelligence για πιο ακριβή και ασφαλή χειρουργεία μαστού

Μεγάλη απεικονιστική & διεγχειρητική πληροφόρηση.

Πρόκειται για την πιο σύγχρονη τεχνολογία διεθνώς στην διεγχειρητική απεικόνιση ιστών μαστού, που δίνει στον χειρουργό τη δυνατότητα να εκτιμήσει με τρισδιάστατη ακρίβεια τη βλάβη που αφαιρέθηκε και τα εγχειρητικά όρια.

Πώς λειτουργεί το MOZART® – με απλά λόγια

Μετά την αφαίρεση του παρασκευάσματος του όγκου (είτε πρόκειται για όγκο είτε μη ψηλαφητές αλλοιώσεις, όπως αποτιτανώσεις ή διαταραχές αρχιτεκτονικής), ο ιστός τοποθετείται στο ειδικό σύστημα. Μέσα σε περίπου ένα λεπτό, ο γιατρός έχει μια τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ευκρίνειας που συνδυάζει την οπτική με την ακτινολογική εικόνα. Συνεπώς, συνδράμει σημαντικά στην άμεση διαπίστωση της ορθής εξαίρεσης της εν λόγω αλλοίωσης. Επίσης, σε κάθε χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιείται το MOZART®, εξοικονομείται χειρουργικός χρόνος που μπορεί να κυμαίνεται από 30 μέχρι 45 λεπτά.

Γιατί είναι σημαντικό για την ασθενή

• Μικρότερη πιθανότητα επανεγχείρισης – μειώνει έως και 80% τις πιθανότητες για μια δεύτερη επέμβαση.

• Λιγότερη ταλαιπωρία – πιο γρήγορη ανάρρωση, λιγότερο άγχος.

• Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα – αφαιρείται μόνο ο ιστός που χρειάζεται, διατηρώντας την εικόνα του μαστού.

• Μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση και τη θεραπεία.

• Συντομότερη διάρκεια επέμβασης και λιγότερη αναισθησία.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση του MOZART® μειώνει τον χρόνο χειρουργείου, προσφέρει σημαντική οικονομία κόστους ενώ βελτιώνει την εμπειρία και την ποιότητα ζωής της ασθενούς.

Με την ενσωμάτωση του συγκεκριμένου συστήματος, το Κέντρο Μαστού του ΙΑΣΩ ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή του στην παροχή υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένης φροντίδας προς κάθε γυναίκα, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας.