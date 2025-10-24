"MAKE IT YOU¨: Μία παγκόσμια πρόσκληση για την αποδοχή της δικής σας ιστορίας μέσα από τα μαλλιά

Η Wella Professionals προχωράει με τόλμη στο επόμενο κεφάλαιο με το “Make It You” – μία νέα παγκόσμια καμπάνια που συστήνει εκ νέου το εμβληματικό brand, με ανανεωμένο σκοπό και με την αυτό-έκφραση στον πυρήνα της.

Το “Make It You” υμνεί την ιδέα ότι η ομορφιά είναι προσωπική, διαρκώς εξελισσόμενη και βαθιά ατομική. Είναι μία υπενθύμιση ότι τα μαλλιά δεν μόνο στυλ – είναι μια γλώσσα που λέει στον κόσμο ποιοι είμαστε και τι πρόκειται να γίνουμε.

Η καμπάνια βασίζεται στη μοναδική σύνδεση ανάμεσα στους επαγγελματίες κομμωτές και στις πελάτισσες τις οποίες μεταμορφώνουν.

“Στη Wella Professionals, ο κομμωτής ήταν πάντα στο κέντρο κάθε πράξης μας”, λέει η Marlene Lotter, Global Brand Senior Vice President της Wella Company. “Με το Make It You, προσκαλούμε τόσο τους κομμωτές όσο και τους καταναλωτές να καθορίσουν την ομορφιά με τους δικούς τους όρους. Είναι μία καμπάνια που γεννήθηκε από τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την αυθεντικότητα”, λέει η Marlene Lotter, Global Brand Senior Vice President της Wella Company.

Δημιουργημένο από μία παγκόσμια ομάδα καλλιτεχνών, διάσημων κομμωτών και Πρεσβευτών της Wella, όπως οι Nikki Lee, Romeu Felipe και James Earnshaw, το “Make It You” αντικατοπτρίζει πραγματικές ιστορίες, πραγματική τέχνη και τη δημιουργικότητα που τροφοδοτεί την κουλτούρα των μαλλιών.

Η Wella ένωσε επίσης τις δυνάμεις της και με την Αυστραλιανή influencer Maria Thattil, η φωνή της οποίας ενισχύει το μήνυμα της καμπάνιας για την απενοχοποιημένη ταυτότητα.

Η επαναστατική σειρά περιποίησης ULTIMATE REPAIR της Wella, αναβαθμισμένη με νέες, πολυτελείς συσκευασίες και με τη δύναμη μιας πατενταρισμένης τεχνολογίας για βαθιά, ορατή μεταμόρφωση, είναι έτοιμη να ασπαστεί το επόμενο κεφάλαιο της Wella

Professionals.

Η σειρά ULTIMATE REPAIR δημιουργήθηκε για όλους τους τύπους μαλλιών και βασίζεται στην επιστήμη. Ενδυναμώνει, λειαίνει και αποκαθιστά τη λάμψη, με έως 99% λιγότερο σπάσιμο, για 12 φορές πιο λεία μαλλιά.

Ως το No1 salon color brand in the world, η Wella Professionals εισέρχεται σε αυτή τη νέα εποχή με οδηγούς της την τεχνολογία και την εξειδίκευση και με μία ειλικρινή πρόθεση να εξελιχθεί. Το “Make It You” είναι κάτι περισσότερο από μία καμπάνια – είναι ένα κάλεσμα για αποδοχή της αλλαγής, για έκφραση της ατομικότητας και για δημιουργία χωρίς όρια.