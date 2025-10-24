ChangeTheCompliment: Εδώ και πολλές γενιές, τα τη κορίτσια μεγαλώνουν ακούγοντας κομπλιμέντα που αφορούν κυρίως την εμφάνισή τους

Το Dove παρουσιάζει την παγκόσμια καμπάνια #ChangeTheCompliment και μας προσκαλεί να δώσουμε στα κορίτσια περισσότερους λόγους να νιώθουν αυτοπεποίθηση!

Μπορεί πράγματι να είναι «όμορφα» και «χαριτωμένα» αλλά είναι και πολλά περισσότερα από αυτό. Όταν επαινούμε ένα κορίτσι για την ομορφιά του αλλά ξεχνάμε να του πούμε ότι είναι «δυνατό και δημιουργικό», «έξυπνο και ικανό» ή μπορεί άθελά μας να ενισχύουμε το μήνυμα ότι η αξία του ορίζεται μόνο από την εξωτερική του εμφάνιση.

Γι’ αυτό, το Dove παρουσιάζει την παγκόσμια καμπάνια #ChangeTheCompliment, προσκαλώντας γονείς, κηδεμόνες, φροντιστές, εκπαιδευτικούς αλλά και όλους εμάς να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που μιλάμε στα κορίτσια!

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το Dove μας ενθαρρύνει να δείξουμε στα κορίτσια ότι η αξία τους δεν καθορίζεται από την εμφάνισή τους, αλλά από τον μοναδικό τους χαρακτήρα, τις ικανότητες και τα επιτεύγματά τους. Με αυτόν τον τρόπο, τους προσφέρουμε περισσότερους και ουσιαστικότερους λόγους να πιστεύουν στον εαυτό τους.

Αυτή η αποστολή είναι πιο σημαντική από ποτέ, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την εξωτερική εμφάνιση ξεκινούν από την ηλικία των τεσσάρων ετών¹, ενώ κορίτσια μόλις τριών ετών δίνουν ήδη μεγαλύτερη σημασία στο πόσο όμορφα δείχνουν σε σχέση με τα αγόρια² της ηλικίας τους. Έτσι, μπορεί μια απλή υπενθύμιση όπως το «είσαι όμορφη και δυνατή» να φαίνεται μικρή, αλλά κρύβει μέσα της τεράστια δύναμη. Μια δύναμη ικανή να αλλάξει τον τρόπο που τα κορίτσια βλέπουν τον εαυτό τους!

Η καμπάνια #ChangeTheCompliment είναι μέρος του Dove Self-Esteem Project, της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας παγκοσμίως για την εκπαίδευση σε θέματα ενδυνάμωσης της αυτοεκτίμησης, με στόχο να μεγαλώνουν γενιές κοριτσιών με αυτοπεποίθηση και υγιή σχέση με την εμφάνισή τους.. Μέχρι σήμερα, το Dove έχει προσφέρει δωρεάν προγράμματα σε πάνω από 137 εκατομμύρια νέους σε 153 χώρες.

Γιατί έχει σημασία;

Η αυτοεκτίμηση και η θετική εικόνα σώματος είναι απαραίτητα για την υγιή ανάπτυξη ενός παιδιού. Επηρεάζουν την επίδοση στο σχολείο, τις σχέσεις με τους φίλους και την οικογένεια, και δημιουργούν μια ισχυρή βάση αυτοεκτίμησης που διαρκεί στην ενήλικη ζωή. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας του Dove “State of Beauty”, που διεξήχθη το 2024*, πάνω από 60% των κοριτσιών νιώθουν πίεση να είναι όμορφες3. Στην εφηβεία, το 50% των κοριτσιών δηλώνει ότι δεν νιώθει ευχαριστημένο με την εμφάνισή του, ενώ το 63% παραδέχεται ότι η εξωτερική του εμφάνιση είναι ένας βασικός λόγος πίεσης, που δεν του επιτρέπει να νιώσει αυτοπεποίθηση.

Η έρευνα αυτή υπογραμμίζει λοιπόν πόσο σημαντική παραμένει η δράση του Dove Self-Esteem Project και η πρωτοβουλία #ChangeTheCompliment, που μας ενθαρρύνουν να καλλιεργούμε την αυτοεκτίμηση και να στηρίζουμε την νέα γενιά κοριτσιών ώστε να μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και εμπιστοσύνη στον εαυτό και στις δυνατότητές τους.

Όπως αναφέρει η Ασυλένα Δεμερούτη, Marketing Manager Skin Cleansing & Oral Care στη Unilever:

«Στο Dove γνωρίζουμε ότι η πραγματική ομορφιά πηγάζει από την αυτοπεποίθηση και την αποδοχή του εαυτού. Σε μια εποχή όπου τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς ασκούν πίεση στα κορίτσια από πολύ μικρή ηλικία, θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που μιλάμε σε αυτά. Με την καμπάνια #ChangeTheCompliment, καλούμε γονείς, φροντιστές, εκπαιδευτικούς και όλους εμάς να επιλέγουμε λέξεις που αναδεικνύουν τη δύναμη, το μυαλό και τον μοναδικό χαρακτήρα τους – γιατί οι λέξεις μας έχουν τη δύναμη να χτίσουν αυτοπεποίθηση που διαρκεί μια ζωή.».

Η ψυχολόγος Ειρήνη Καρακασίδου, MSc, PhD, επισημαίνει:

«Ως ψυχολόγος, παρατηρώ συχνά πόσο εύκολα τα κορίτσια ταυτίζουν την αξία τους με την εμφάνισή τους — ιδίως όταν τα περισσότερα κομπλιμέντα που δέχονται αφορούν το “πόσο όμορφα” είναι. Αντί, λοιπόν, να περιορίζουμε την επιβράβευση στην εξωτερική εικόνα, είναι ουσιαστικό να αναγνωρίζουμε και να ενισχύουμε χαρακτηριστικά όπως η επιμονή, η δημιουργικότητα ή η γενναιότητα. Με αυτόν τον τρόπο, τα κορίτσια μαθαίνουν ότι η αξία τους είναι πολύπλευρη και δεν εξαρτάται από το πώς δείχνουν, αλλά από το ποια είναι — από τον χαρακτήρα, τις ικανότητες και τη μοναδικότητά τους.»

Κάθε κορίτσι αξίζει να μεγαλώνει γνωρίζοντας ότι η αξία του δεν περιορίζεται στην εμφάνισή του. Αξίζει να ακούει ότι είναι δυνατή, έξυπνη, δημιουργική, γενναιόδωρη, και ότι μπορεί να πετύχει ό,τι ονειρεύεται.

Μέσα από το κίνημα #ChangeTheCompliment, το Dove μας καλεί να κάνουμε αυτή τη μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή στις λέξεις μας. Γιατί οι λέξεις έχουν δύναμη να χτίσουν ή να γκρεμίσουν την αυτοπεποίθηση. Ας δώσουμε λοιπόν στα κορίτσια περισσότερους λόγους να πιστεύουν στον εαυτό τους και να νιώθουν αυτοπεποίθηση!

Δες πώς μπορείς κι εσύ να αλλάξεις το κομπλιμέντο και να ενισχύσεις την αυτοπεποίθηση των κοριτσιών, στο https://www.dove.com/gr, κατεβάζοντας δωρεάν τον οδηγό αυτοπεποίθησης και άλλα εργαλεία για γονείς, εκπαιδευτικούς και μέντορες.

