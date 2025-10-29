"The Art of Gold": Ο οίκος ZOLOTAS γιορτάζει 130 χρόνια με νέες δημιουργίες

130 years of excellence - Επετειακός Εορτασμός στο Παρίσι

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή τον εορτασμό των 130 χρόνων του Οίκου ZOLOTAS, η Πρόεδρος Marianne Le Clère Papalexis και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Γιώργος Παπαλέξης υποδέχθηκαν εκλεκτούς καλεσμένους και φίλους του Οίκου από τη Γαλλία, στο εμβληματικό Hôtel Marcel Dassault, στην καρδιά του «Χρυσού Τριγώνου» στο Παρίσι, για ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα στο μυθικό σύμπαν ZOLOTAS.

Η μαγική εικονογραφία της ζωοφόρου του Παρθενώνα κοσμούσε τη διαδρομή του χώρου, όπου τριάντα βιτρίνες αποκάλυπταν περισσότερα από εκατό κοσμήματα, νέες δημιουργίες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, πλάι σε εμβληματικά κοσμήματα, εκφράσεις της αστείρευτης δημιουργικής κληρονομιάς του Οίκου.

Αριστουργήματα υψηλής κοσμηματοποιίας, σμιλεμένα βάσει της παράδοσης της «Χρυσοτεχνίας ZOLOTAS», το καθένα μια μοναδική δημιουργία.

Ανάμεσα στα σαράντα νέα κοσμήματα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά αποκλειστικά για την επέτειο, από ανέκδοτα αρχεία του Οίκου, αναγεννιούνται μυθικά πλάσματα μέσα από την περίτεχνη πλέξη χρυσού στο σετ κοσμημάτων «Heritage» με διαμάντια και κεφαλές λιονταριών, ενώ η λάμψη των βυζαντινών κοσμημάτων ακτινοβολεί μέσα από τα δαχτυλίδια «Byzance» διακοσμημένα με διαμάντια και πολύτιμα κίτρινα και μπλε ζαφείρια.

Εντυπωσιακά σύγχρονο, το σετ κοσμημάτων «Gold Bars», με έμπνευση από το μοντέρνο σύμβολο των ράβδων χρυσού, παρουσιάστηκε σε μια αρμονική σύνθεση χρυσού 22ΚΤ και λευκού χρυσού με διαμάντια. Τα κοσμήματα «Mythics», ως ένα αριστούργημα υψηλής κοσμηματοποιίας, υμνούν τη μοντέρνα γοητεία του διαμαντιού.

Το λιοντάρι της Νεμέας, «Nemea», αποκαλύπτει τη μεγαλοπρέπεια και την ισχύ του μέσα από μια εντυπωσιακή χαίτη διακοσμημένη με χρυσούς κόκκους και διαμάντια, σε βραχιόλι, δαχτυλίδι και σκουλαρίκια. Τέλος, τα κοσμήματα «Legend», σε χρυσό 22ΚΤ με κιτρίνες, ακουαμαρίνες και διαμάντια, ζωντανεύουν τον μύθο του Χρυσόμαλλου Δέρατος.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ονειρικής βραδιάς, οι αισθησιακές μελωδίες των διάσημων Ελλήνων συνθετών Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και Ξαρχάκου, ερμηνευμένες από ένα ταλαντούχο κουαρτέτο μουσικών που ταξίδεψαν ειδικά από την Ελλάδα, υπό τη διεύθυνση του Νεοκλή Νεοφυτίδη, ενώθηκαν με την ομορφιά των ποιημάτων του Ομήρου, του Μπωντλαίρ και του Βίκτωρος Ουγκώ, σε μια συγκινητική απαγγελία της καταξιωμένης ηθοποιού Κατερίνας Διδασκάλου.

Στην ομιλία του, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Γιώργος Παπαλέξης, αφού ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους, όρισε με λίγα λόγια την μοναδική τέχνη του Οίκου, τη «Χρυσοτεχνία», και εκθείασε την απαράμιλλη δημιουργικότητα που εξελίσσεται αδιάκοπα στο χρόνο, κρατώντας ζωντανό τον θρύλο των κοσμημάτων ZOLOTAS.

Τα επετειακά κοσμήματα θα ταξιδέψουν από το Παρίσι στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο των εορτασμών της ιστορικής επετείου του Οίκου.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τον επετειακό εορτασμό του Οίκου ZOLOTAS:

www.zolotas.gr.

