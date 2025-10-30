Ο προληπτικός έλεγχος δεν είναι φόβος, είναι η απόλυτη πράξη δύναμης

Η καθημερινότητα συχνά κυλά με ρυθμούς που σε κάνουν να ξεχνάς βασικά πράγματα, όπως τον εαυτό σου.

Τρέχεις για τη δουλειά, τις φίλες, τη σχέση, το γυμναστήριο, αλλά το σημαντικότερο ραντεβού, αυτό με την υγεία σου, συνεχώς το αναβάλεις. Κι όμως, το πιο ουσιαστικό 'me time’ που μπορείς να χαρίσεις στον εαυτό σου δεν είναι ένα spa ή ένα brunch. Είναι η φροντίδα της υγείας σου. Οφείλεις να τη θέσεις ως προτεραιότητα και ο πιο σίγουρος τρόπος είναι η πρόληψη.

Αυτό μας υπενθυμίζει η νέα διαδικτυακή καμπάνια του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, καλώντας μας να πάρουμε δύναμη από το ‘Double Check’ που μπορεί να μας σώσει τη ζωή.

Μέσα από διαδραστικά δημιουργικά που εμφανίζονται σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, η καμπάνια μας εμπνέει να δούμε την πρόληψη όχι ως φόβο, αλλά ως την απόλυτη πράξη self-care που μας κάνει πιο δυνατές.

Στο breastcancer.iatriko.gr, ένα φιλικό και σύγχρονο mini site, κάθε γυναίκα μπορεί εύκολα να:

- Κλείσει online προληπτικό έλεγχο μαστού σε νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (Αθήνα, Ψυχικό, Θεσσαλονίκη).

- Μάθει περισσότερα για τη νέα τεχνολογία τομοσύνθεσης (DBT), τη 3D μαστογραφία που προσφέρει εξαιρετικά καθαρή και λεπτομερή εικόνα.

- Νιώσει τη σιγουριά ότι κάνει κάτι ουσιαστικό για την υγεία και την ψυχική της ηρεμία.

Ειδικές τιμές στις εξετάσεις με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Ο Οκτώβριος δεν είναι μόνο ο μήνας του pumpkin spice latte ή του Halloween, είναι ο Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού. Μέχρι τις 31/10 λοιπόν, προσφέρονται πακέτα προληπτικού ελέγχου μαστού σε ειδικές τιμές, δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο σε κάθε γυναίκα να κάνει το βήμα και να κλείσει ραντεβού.

Μπες λοιπόν στο breastcancer.iatriko.gr και διάλεξε το νοσοκομείο που σε εξυπηρετεί!

Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο - και πιο δυνατό - από μια γυναίκα που νοιάζεται για την υγεία της.

