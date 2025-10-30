Peace & Chaos: H νέα Wellness Capsule Collection είναι εμπνευσμένη και σχεδιασμένη για να φέρει άνεση, ενέργεια και αρμονία

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα ηρεμίας, γαλήνης και ισορροπίας, η Peace & Chaos παρουσίασε τη νέα της Wellness Capsule Collection την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στο Mona Athens, μέσα από ένα μοναδικό event αφιερωμένο στην έννοια της εσωτερικής αρμονίας.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια εμπειρία που συνέδεσε τα prints με την πνευματικότητα — ένα ταξίδι ανάμεσα στην κίνηση και την ηρεμία, την ενέργεια και τη συγκέντρωση.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα ειδικά σχεδιασμένο wellness session, υπό την καθοδήγηση της wellness facilitator Αλεξάνδρας Βρανοπούλου, που θύμισε σε όλους πως η ισορροπία μπορεί να εκφραστεί μέσα από το σώμα, την αναπνοή και την παρουσία μας στη στιγμή.

Μέσα σε αυτή την ήρεμη και ζεστή ατμόσφαιρα, οι καλεσμένοι ανακάλυψαν τη νέα Wellness Capsule Collection — μια συλλογή αφιερωμένη στο σώμα, εμπνευσμένη και σχεδιασμένη για να φέρει άνεση, ενέργεια και αρμονία.

Το event ολοκληρώθηκε με χαλαρή διάθεση και όμορφες συζητήσεις, σε ένα περιβάλλον που αποτύπωνε απόλυτα τη φιλοσοφία της συλλογής: When you’re in tune with yourself, you find harmony with others.

