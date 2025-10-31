Η Kids Fair Collection ενώνει τις δυνάμεις της με μαθητές, για έναν σκοπό που συγκινεί και εμπνέει

Η ΜΚΟ Kids Fair Collection υλοποιεί τη νέα της πρωτοβουλία με τίτλο #prosexe_min_leroseis_tin_blouza_mou, αφιερωμένη στα 60 παιδιά του Συλλόγου «Λάμψη» στη Θεσσαλονίκη, από βρέφη λίγων μηνών έως και 18 ετών, που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές παθήσεις.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, από 29 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2025, και φέρνει κοντά μαθητές, τέχνη και επικοινωνία. Οι μαθητές του Ομίλου Εικαστικών του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Βόλου θα αποτυπώσουν μέσα από τα σκίτσα τους ένα μήνυμα φιλίας και σύνδεσης προς τα παιδιά της «Λάμψης».

Το κοινό τους θέμα, «Καρδιές», ένα σύμβολο για την αγνή διάθεση μιας πράξης. Τα σκίτσα τους θα τυπωθούν σε βαμβακερά T-shirts άριστης ποιότητας, με το μήνυμα #prosexe_min_leroseis_tin_blouza_mou.

Η δράση ξεκινά με μια διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των μαθητών και της ψυχοκοινωνικής ομάδας του Συλλόγου «Λάμψη», όπου θα παρουσιαστεί το θέμα «Μια τυπική μέρα ενός μικρού ασθενή στην παιδοογκολογική κλινική». Μέσα από τη συζήτηση, οι μαθητές θα γνωρίσουν το πλαίσιο ζωής των συνομηλίκων τους που δίνουν καθημερινό αγώνα για την υγεία τους.

Ακολουθούν δύο δημιουργικές συναντήσεις των μαθητών, κατά τις οποίες αποτυπώνουν πάνω στο χαρτί εικόνες, συναισθήματα και μηνύματα που πηγάζουν από αυτή την εμπειρία.



Στην τελική φάση, η Kids Fair Collection παραδίδει τα T-shirts στα παιδιά της «Λάμψης», αφήνοντας τη δημιουργία των μαθητών να λειτουργήσει ως γέφυρα γνωριμίας και αγάπης. Στόχος της δράσης είναι να εμφυσήσει στις μικρές και νεαρές ηλικίες την έννοια του εθελοντισμού, να δείξει ότι κάθε παιδί μπορεί να γίνει φορέας θετικής αλλαγής μέσα από τη δύναμη της δημιουργίας.



Σχετικά με την Kids Fair Collection Η Kids Fair Collection είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργεί καινούρια, υψηλής ποιότητας προϊόντα για παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αξιοποιώντας πλεονάζοντα υφάσματα και τη δημιουργικότητα μαθητών. Με κάθε δράση της, επιδιώκει να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην έννοια της αλληλεγγύης, της ομαδικότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας μέσα από τη χαρά της δημιουργίας