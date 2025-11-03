Η ALDO γιόρτασε το άνοιγμα του πρώτου της καταστήματος στην Ελλάδα με δύο ημέρες γεμάτες στυλ, ρυθμό και ”Try Every Thing” διάθεση

Η ALDO, ο παγκόσμιος ηγέτης στη μόδα των υποδημάτων, τσαντών και αξεσουάρ, υποδέχτηκε το ελληνικό κοινό με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, εγκαινιάζοντας επίσημα το πρώτο της κατάστημα στο The Mall Athens με ένα διήμερο γεμάτο μόδα, διασκέδαση και θετική ενέργεια, φέρνοντας μαζί της μια νέα στάση ζωής: δοκίμασε, τόλμησε, ανακάλυψε - γιατί You Never Know Until You Try!

Η αυλαία άνοιξε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, με ένα λαμπερό VIP event στο νέο κατάστημα, όπου εκπρόσωποι των media, influencers, fashion lovers και αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, όπως οι Ευγενία Σαμαρά, Βιργινία Δικαιούλια, Marita Kathijotes, Γιώργος Ντάβος, Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος, Κλειώ Στασινού, Κωνσταντίνος Τζάχας, Υβόννη Ντόστα, Ραμόνα Βλαντή, Νάνσυ Σπάθη κ.α., έδωσαν το παρών για να γιορτάσουν τη νέα εποχή της ALDO.

Σε έναν χώρο γεμάτο χρώμα, μόδα και φωτογραφικά moments, οι καλεσμένοι απόλαυσαν ένα λαμπερό event με DJ set από την Κατερίνα Ψιμοπούλου, η οποία ανέβασε τη διάθεση με upbeat tunes και ακαταμάχητη ενέργεια.



Μέσα σε αυτό το εορταστικό κλίμα, είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πρώτοι τη νέα συνεργασία Stranger Things x ALDO, να δοκιμάσουν τα αγαπημένα τους κομμάτια από τη συλλογή F/W 2025-26 και να ζήσουν από κοντά τη φιλοσοφία της ALDO - τη χαρά του να πειραματίζεσαι, να συνδυάζεις διαφορετικά στυλ και να βρίσκεις εκείνο που σε εκφράζει πραγματικά.



Την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, η γιορτή συνεχίστηκε με ένα μεγάλο opening event για το κοινό, γεμάτο ρυθμό και εκπλήξεις. Οι επισκέπτες του καταστήματος απόλαυσαν live DJ set από την Αθηνά Κλήμη, δροσιστικά refreshments, lollipops και πολλές διαδραστικές εμπειρίες.



Ανάμεσα στις εκπλήξεις της ημέρας ξεχώρισε το Aldo Gum Machine, που προσκάλεσε τους επισκέπτες να παίξουν και να κερδίσουν εκπτωτικά κουπόνια, παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ ALDO, μετατρέποντας το shopping σε μια άκρως διασκεδαστική εμπειρία.



Με το νέο της κατάστημα και την καμπάνια “Try Every Thing”, η ALDO φέρνει στην Ελλάδα μια νέα, αισιόδοξη ματιά στη μόδα: μια πρόσκληση να τολμήσουμε, να πειραματιστούμε και να ανακαλύψουμε το στυλ μας χωρίς περιορισμούς. Try Something Classic ή Try Something Fresh, το θέμα είναι να το κάνεις δικό σου.



Η ALDO είναι εδώ για να σε εμπνέει κάθε μέρα να δοκιμάζεις κάτι καινούριο - είτε ένα νέο look, μια νέα εμπειρία ή απλώς Try Being You σε κάθε σου βήμα.



Σχετικά με την ALDO

Ιδρυμένη το 1972, η ALDO, η κορυφαία μάρκα του ομίλου, προσφέρει μόδα σε ένα ευρύ και ποικιλόμορφο κοινό, με τιμές που καθιστούν την παρακολούθηση των εποχιακών τάσεων μια πολυτέλεια προσιτή σε όλους. Στην πορεία των 53 χρόνων της, η ALDO έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους λιανοπωλητές υποδημάτων μόδας παγκοσμίως, με παρουσία σε 110 χώρες, ένα διεθνές δίκτυο 1.400 καταστημάτων και περισσότερους από 250 εκατομμύρια πελάτες που επισκέπτονται τα καταστήματά της κάθε χρόνο.