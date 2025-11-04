BERSHKA SERIES «Own Your Power»: Η νέα κολεξιόν της BERSHKA εξερευνά νέα όρια σε υλικά, design και attitude

Η BERSHKA παρουσιάζει τη BERSHKA SERIES «Own Your Power»

Η BERSHKA SERIES είναι ο χώρος όπου η μάρκα αναζητά νέους τρόπους δημιουργίας, με κομμάτια που συνδυάζουν τάση και χαρακτήρα.



Η καμπάνια, σε σκηνοθεσία του Simon Cahn και παραγωγή της Division, αποτελείται από τρία βίντεο που λειτουργούν ως τρέιλερ φανταστικών ταινιών. Κάθε ιστορία μοιράζεται ένα κοινό μήνυμα: Own Your Power. Οι δημοσιεύσεις θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται τις επόμενες εβδομάδες, θέτοντας τον ρυθμό της κυκλοφορίας των νέων drop της SERIES.

Η κολεξιόν συνδυάζει ροζ παλ, γκρι μελανζέ, μαύρο, λευκό και μεταλλικά χρώματα, μια παλέτα που κινείται μεταξύ του ουδέτερου και του λαμπερού. Τα υφάσματα παίζουν σημαντικό ρόλο: βαμβακερά με όψη wash, τζιν με βελούδινα φινιρίσματα ή παγιέτες, συνθετικό δέρμα και στρας που καλύπτουν από μπλουζάκια μέχρι φούστες. Όλα σχεδιασμένα για να δημιουργήσουν αντίθεση και όγκο.

Η πρώτη έκδοση της SERIES επικεντρώνεται σε δύο τάσεις.

Η Dark Goth ποντάρει σε μικροσκοπικά σορτς, μίνι φορέματα από συνθετικό δέρμα και βελούδινα παντελόνια flare ή φορέματα και μπλούζες με τιράντες αλυσίδας, ενώ η Preppy Cute προτείνει balloon σιλουέτες, σετ με βαμβακερό φούτερ και φούστα με στρας και ένα μπλουζάκι σουτιέν με εφέ οφθαλμαπάτης που σπάει την κλασική δομή του look.

Τα washed φούτερ και μπλουζάκια προσδίδουν υφή και ευελιξία και γίνονται βασικά κομμάτια για συνδυασμούς. Τα αξεσουάρ κλείνουν το look: τιάρες με κρύσταλλα, σκουλαρίκια σε σχήμα φιόγκου ή καρδιάς, παπούτσια με φιόγκους και γούνινα κασκόλ.

Η κολεξιόν είναι πλέον διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα και στο bershka.com.