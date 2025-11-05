Roche Bobois: Exceptional Days στη νέα διεύθυνση στο Μαρούσι

Η Roche Bobois, η κορυφαία γαλλική εταιρεία επίπλων και interior design, εγκαινιάζει το νέο της showroom στο Μαρούσι, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της στην Αθήνα. Παράλληλα, από 7 έως 24 Νοεμβρίου 2025, διοργανώνει τις Exceptional Days, προσφέροντας εξαιρετικές τιμές σε όλες τις συλλογές.

Το νέο showroom, στη Λεωφόρο Κηφισίας 217Α, έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από το δημιουργικό τμήμα της Roche Bobois και ενσωματώνει τη φιλοσοφία του οίκου: την ισορροπία αισθητικής, καινοτομίας και λειτουργικότητας. Με μίνιμαλ design, φυσικά υλικά, άπλετο φυσικό φως και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, προσφέρει την ιδανική εμπειρία επίσκεψης και ανακάλυψης των συλλογών.

Κατά τη διάρκεια των Exceptional Days, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες συλλογές Φθινόπωρο–Χειμώνας 2025, με κορυφαία στιγμή τη συνεργασία με τον Pedro Almodóvar, καθώς και τις ανανεωμένες δημιουργίες των Sacha Lakic, David Rockwell, Maurizio Manzoni και Bina Baitel.

Η Roche Bobois παραμένει παγκόσμιος πρεσβευτής του σύγχρονου design, με 339 showrooms σε 56 χώρες, και συνεχίζει να εμπνέει μέσα από συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους σχεδιαστές και κορυφαίους οίκους μόδας όπως οι Jean Paul Gaultier, Missoni Home και Christian Lacroix Maison.



