Paradise Resort Evia: Στην Εύβοια η στρατηγική ανάπτυξη του Radisson Hotel Group

Το Radisson Hotel Group υπέγραψε συμφωνία για το Paradise Resort Evia, μέλος των Radisson Individuals, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο 322 δωματίων στην Ερέτρια, στο νησί της Εύβοιας, το οποίο αναμένεται να ανοίξει τον Μάιο του 2026 μέσω μιας ταχείας μετατροπής στο πλαίσιο της συλλογής Radisson Individuals.

Η προσθήκη αυτή ενισχύει τη στρατηγική του Ομίλου για ανάπτυξη θερέτρων και μετατροπών στην Ελλάδα και ενδυναμώνει την παρουσία του σε βασικούς προορισμούς αναψυχής.

Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Βρίσκεται στα ανατολικά της ηπειρωτικής χώρας και συνδέεται με τη Χαλκίδα μέσω γέφυρας, γεγονός που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση οδικώς από την Αθήνα. Το Paradise Resort Evia βρίσκεται στην Ερέτρια, στον Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, περίπου 102 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας - λίγο περισσότερο από μία ώρα οδήγησης. Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να φτάσουν στην Εύβοια με πλοίο, με δρομολόγια που εκτελούνται από τη Ραφήνα, ανατολικά της Αθήνας, και από την Αγία Μαρίνα προς τη νότια Εύβοια.

Με το άνοιγμά του, το Paradise Resort Evia, μέλος των Radisson Individuals, θα προσφέρει διεθνή πρότυπα φιλοξενίας και θερμή εξυπηρέτηση σε έναν από τους πιο προσιτούς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν άμεση πρόσβαση στην παραλία και μια χαλαρή ατμόσφαιρα θέρετρου, ιδανική για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες.

Οι εργασίες ανακαίνισης και μετατροπής θα πραγματοποιηθούν από την Works Hellas, μια καταξιωμένη εταιρεία κατασκευών και εσωτερικών διαμορφώσεων στην Ελλάδα, γνωστή για την εξειδίκευσή της σε έργα φιλοξενίας και για τις προηγούμενες συνεργασίες της με το Radisson Hotel Group σε ολόκληρη τη χώρα.

«Η Ελλάδα παραμένει μια αγορά-προτεραιότητα για την ανάπτυξη του Radisson Hotel Group. Το Paradise Resort Evia ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική μας για ταχεία επέκταση μέσω ποιοτικών μετατροπών σε ισχυρές τουριστικές τοποθεσίες, που προσφέρουν εύκολη πρόσβαση από κύριες πύλες εισόδου όπως η Αθήνα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τον Όμιλο σε ένα ακόμη νέο νησί και συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο σε αστικούς και παραθεριστικούς προορισμούς της Ελλάδας», δήλωσε ο Elie Milky, Chief Development Officer για τη Μέση Ανατολή, τη Βορειοανατολική Αφρική, την Ελλάδα και την Κύπρο, Radisson Hotel Group.

Το Radisson Hotel Group συνεχίζει την ανάπτυξή του στην Ελλάδα με ένα σαφές πλάνο: τον διπλασιασμό του λειτουργικού του χαρτοφυλακίου έως το 2026, από πέντε σε δέκα ξενοδοχεία. Ο Όμιλος επικεντρώνεται σε εμβληματικά ξενοδοχεία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πολυτελή θέρετρα στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε κορυφαίους νησιωτικούς προορισμούς, σε συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να προσφέρει διακριτές και αξιόπιστες εμπειρίες για κάθε τύπο ταξιδιώτη και να ενισχύσει την παρουσία του σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές φιλοξενίας της Νότιας Ευρώπης.

Η νέα αυτή υπογραφή στην Εύβοια έρχεται σε μια περίοδο ισχυρής παγκόσμιας ανάπτυξης για το Radisson Hotel Group, το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τις 210 νέες υπογραφές και λειτουργίες ξενοδοχείων μέσα στο 2025, συνεχίζοντας τη δυναμική του 2024.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία, ο Όμιλος επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του με νέα resorts και αστικά ξενοδοχεία, παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη επιχειρηματική δράση.

Τα brands του Ομίλου, Radisson Blu, Radisson Collection, Radisson RED και Radisson Individuals, συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερα η συλλογή Radisson Individuals, στην οποία ανήκει και το Paradise Resort Evia, γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνεργάτες και περισσότερες επιλογές στους ταξιδιώτες.

Η Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της παγκόσμιας στρατηγικής, με το Radisson Hotel Group να επενδύει σταθερά στην ποιοτική ανάπτυξη, τη βιώσιμη φιλοξενία και τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών σε εμβληματικούς προορισμούς της χώρας.