Η Beverage World με ενισχυμένη παρουσία στο Athens Bar Show

Η Beverage World εντυπωσίασε με την παρουσία της για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Athens Bar Show, την κορυφαία εκδήλωση του κλάδου της φιλοξενίας και των ποτών.

Χιλιάδες επαγγελματίες του χώρου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επισκέφθηκαν τα περίπτερα της εταιρείας και γνώρισαν το πλούσιο και διαρκώς αναπτυσσόμενο “all around the clock” portfolio της, δοκιμάζοντας μοναδικά cocktails από τα δημοφιλή brands που αντιπροσωπεύει.

Φέτος, την παράσταση έκλεψε η Tequila Rose – The Original Strawberry Cream Liqueur, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό από τη Beverage World, ενόψει της έναρξης διανομής της από 1η Ιανουαρίου 2026 από την εταιρεία. Η υπέροχη ροζ κρέμα τεκίλας, που συνδυάζει τη φρεσκάδα της φράουλας με τη βελούδινη απαλότητα της κρέμας και την ένταση της tequila, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στο φετινό Athens Bar Show, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αξέχαστη, απολαυστική εμπειρία γεύσης.

Επιπλέον, οι επισκέπτες ταξίδεψαν στις γεύσεις των αγαπημένων brands του χαρτοφυλακίου της Beverage World, όπως το λονδρέζικο Broker’s Dry Gin, η Axia Mastiha Spirit και το premium mezcal Ojo De Dios. Ενώ το εμβληματικό ρούμι Angostura είχε για άλλη μια χρονιά το δικό του εντυπωσιακό περίπτερο, όπου οι επισκέπτες απόλαυσαν cocktails φτιαγμένα από τον Global Brand Ambassador Daniyel Jones.

Το concept πίσω από το περίπτερο της Beverage World: Ένα ταξίδι στις κατηγορίες του σύγχρονου ποτού

Στο περίπτερο της Beverage World, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ολοκληρωμένο section NoLow Alcohol, που φιλοξενούσε τις Lyre’s, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο brand που ακολουθεί το παγκόσμιο trend των no alcohol cocktails, με μια ευρεία γκάμα κωδικών για κάθε προτίμηση. Στην ίδια κατηγορία, ξεχώρισε και η ελληνική craft μπύρα Voreia, που αποτελεί μέρος του portfolio NoLo Alcohol της εταιρείας.

Το περίπτερο της Beverage World απαρτιζόταν επίσης από τις κατηγορίες Greek Spirits – με την Axia Mastiha Spirit ένα ελληνικό, εξαιρετικά ξηρό αρωματικό απόσταγμα μαστίχας, το Mataroa Gin ένα ελληνικό Mediterranean Dry Gin που αποστάζεται στην Ελλάδα και ενσωματώνει 12 μεσογειακά βοτανικά και το Rocks & Grapes, το καινοτόμο ελληνικό τσίπουρο που συνεχίζει να ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Επίσης παρουσιάστηκαν International Spirits, από εμβληματικά brands του διεθνούς χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Η Axia Mastiha Spirit είχε επιπλέον το δικό της ξεχωριστό περίπτερο, στο οποίο πραγματοποιήθηκε ένα πρωτότυπο activation με blindfold cocktail making, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε μια εμπειρία αισθήσεων, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα AXIA.

Κοντά στην είσοδο του φεστιβάλ, οι επισκέπτες συναντούσαν το Broker’s photo opportunity, ένα δημιουργικό σημείο για φωτογραφίες που έγινε δημοφιλές spot της φετινής διοργάνωσης.

Εκπαίδευση και έμπνευση πίσω από το bar

Η φετινή παρουσία της εταιρείας ενισχύθηκε και από δύο εξειδικευμένα σεμινάρια, που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τα brands Angostura και Lyre’s, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Beverage World να εμπνέει, να εκπαιδεύει και να εξελίσσει τους επαγγελματίες του χώρου.

Η Beverage World απέδειξε για ακόμη μια χρονιά ότι πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις του χώρου, προσεγγίζοντας τους επαγγελματίες και το κοινό με καινοτόμες προτάσεις, δυναμική παρουσία και πάθος για ποιότητα.



