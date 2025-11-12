Stellar Jelly Stick Highlighter: Η Mon Rêve παρουσιάζει το νέο πολυχρηστικό highlighter για πρόσωπο, μάτια και σώμα

Η δροσερή, ελαστική τζελ υφή του σε μορφή στικ αγκαλιάζει απαλά την επιδερμίδα, προσφέροντας άμεση αίσθηση φρεσκάδας και φωτεινότητας.

Είτε το εφαρμόσεις σε γυμνή επιδερμίδα είτε πάνω από το μακιγιάζ, το Stellar Jelly Stick Highlighter αντανακλά το φως με τρόπο μοναδικό, χαρίζοντας διάφανη λάμψη σε 4 χρωματικούς υποτόνους που διαρκεί για ώρες.

Η πρακτική μορφή του σε στικ προσφέρει ακρίβεια, ευκολία και γρήγορη εφαρμογή, ενώ επιτρέπει ομοιόμορφο blending όπου κι αν βρίσκεσαι.

Η μη λιπαρή σύνθεση του Stellar Jelly Stick Highlighter, εμπλουτισμένη με ενυδατικό Υαλουρονικό Οξύ, αντιοξειδωτικό εκχύλισμα Espinosilla και καταπραϋντικό εκχύλισμα Ιβίσκου, ενυδατώνει και καταπραΰνει, αφήνοντας μια ανάλαφρη, non-sticky αίσθηση που διαρκεί όλη μέρα.

Ανακάλυψε τις 4 αστρικές λάμψεις και απογείωσε κάθε look:

• No.01 Diamond Dust - καθαρή, διαμαντένια λάμψη

• No.02 Moonlight - ψυχρή, ασημένια λάμψη

• No.03 Caribbean Sand - θερμή, χρυσαφένια λάμψη

• No.04 Pink Sapphire - φωτεινή, ροζ λάμψη