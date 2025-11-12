Η Roche Bobois εγκαινίασε το νέο της showroom στο Μαρούσι

Με μια ξεχωριστή εκδήλωση που συγκέντρωσε πλήθος εκπροσώπων του αρχιτεκτονικού και επιχειρηματικού κόσμου, δημοσιογράφων, design connoisseurs αλλά και εκλεκτών προσκεκλημένων, η Roche Bobois International παρουσίασε το νέο της showroom στη Λεωφόρο Κηφισίας 217 Α, στο Μαρούσι.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον εντυπωσιακό νέο χώρο και να απολαύσουν ένα βράδυ αφιερωμένο στην τέχνη του γαλλικού art de vivre.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Roche Bobois παρουσίασε τη νέα της συνεργασία με τον διάσημο Ισπανό σκηνοθέτη Pedro Almodóvar — μια δημιουργική σύμπραξη που συνδυάζει τον κινηματογραφικό του κόσμο με το καλλιτεχνικό όραμα της εταιρείας. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δύναμη του χρώματος, της έκφρασης και της καλλιτεχνικής ελευθερίας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τόσο το έργο του Almodóvar όσο και τη φιλοσοφία της Roche Bobois.

Το νέο showroom έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από το δημιουργικό τμήμα της Roche Bobois, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία του οίκου: την απόλυτη ισορροπία αισθητικής, καινοτομίας και λειτουργικότητας.

Η Roche Bobois παραμένει παγκόσμιος πρεσβευτής του σύγχρονου design, με 339 showrooms σε 56 χώρες, συνεχίζοντας να εμπνέει μέσα από συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους σχεδιαστές και κορυφαίους οίκους μόδας, όπως οι Jean Paul Gaultier, Missoni Home και Christian Lacroix Maison.