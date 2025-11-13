Η La Roche-Posay εγκαινιάζει τη νέα εποχή αντιγήρανσης με το Hyalu B5 Suractivated

Μια μοναδική εκδήλωση αφιερωμένη στην επιστήμη και την ομορφιά.

Η La Roche-Posay παρουσίασε τη νέα εποχή της εμβληματικής σειράς Hyalu B5 σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που συνδύασε την επιστημονική καινοτομία με την κομψότητα. Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στο Ωδείο Αθηνών δόθηκε η έναρξη της νέας εποχής για το Hyalu B5 Suractivated, μέσα από την ανάδειξη της διαρκούς δέσμευσης της Ν1 μάρκας δερμοκαλλυντικών στον κόσμο, που μετρά πάνω από 50 χρόνια στην προηγμένη δερματολογική φροντίδα.

Με το μπλε χρώμα της La Roche-Posay να κυριαρχεί στο χώρο, εκπρόσωποι του τύπου και content creators απόλαυσαν μια βραδιά που στόχο είχε να εμπνεύσει, να συγκινήσει, καθώς και να γιορτάσει τα 50 χρόνια της La Roche-Posay. Μέσα από επιμελημένες κατασκευές που ήταν τοποθετημένες στο χώρο, η μάρκα πρόβαλλε την μοναδικότητα της σειράς Hyalu B5 και την ιστορία της La Roche-Posay μέσα από ένα εμβληματικό timeline, που ανέδειξε την επιστημονικότητα, έρευνα και καινοτομία που χαρακτηρίζει την La Roche-Posay.

Στη συνέχεια, στο αμφιθέατρο, οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την επίσημη παρουσίαση της νέας σειράς Hyalu B5 Suractivated. Την εκδήλωση άνοιξε η Τατιάνα Πέππα, Head of Advocacy της L’Oréal Dermatological Beauty, η οποία καλωσόρισε τους καλεσμένους σε αυτή την μοναδική στιγμή γιορτής των 50 χρόνων La Roche-Posay. Η Μαριάννα Χαντάντ, Brand Director της La Roche-Posay, μίλησε για τη φιλοσοφία της μάρκας και τη δέσμευσή της στην υγεία του δέρματος, ενώ ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση από την Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο Ελίνα Θεοδωρακοπούλου, για την επιλογή των σωστών συστατικών για τη φροντίδα του δέρματος και την σημασία της επιγενετικής. Εισάγοντας τους καλεσμένους πιο βαθιά στην ουσία του νέου HyaluB5, την σκυτάλη έλαβαν ο Τόλης Γιακουμάκης, Scientific & Education Manager της L’Oréal Dermatological Beauty, και η Αθηνά Τσικρικά, Product Manager της La Roche-Posay και υπεύθυνη για το Hyalu B5. Το κλείσιμο της παρουσίασης έγινε από την Μάρα Ρούσση, Senior Product Manager της La Roche-Posay, η οποία έδωσε την έναρξη για την προβολή του ντοκιμαντέρ της La Roche-Posay, "Scars of Life", ένα ντοκιμαντέρ που μιλάει για τα ορατά και αόρατα σημάδια και το οποίο συγκίνησε βαθιά το κοινό.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μια όμορφη γιορτή υπό τους ήχους της μουσικής, αφιερωμένη στα 50 χρόνια της La Roche-Posay και το Hyalu B5, όπου οι καλεσμένοι απόλαυσαν τα signature blue cocktails της βραδιάς, μια ευγενική προσφορά του Bombay Sapphire.

Το λανσάρισμα του νέου Hyalu B5 Suractivated αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 360° relaunch, συνδυάζοντας μια δυναμική digital campaign με πρωτοποριακές experiential δράσεις. Στόχος είναι να επανασυστηθεί στο κοινό η δύναμη της δερματολογικής φροντίδας, μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία με τη δύναμη της επιγενετικής.

Hyalu B5 Suractivated: Η Επόμενη Γενιά στην Αντιγηραντική Φροντίδα

Η La Roche-Posay παρουσίασε τη νέα γενιά στην αντιγήρανση, με το Hyalu B5 Suractivated Serum, τον #1 αντιγηραντικό ορό στην Ευρώπη, να ηγείται της ανανέωσης. Στην καρδιά της σύνθεσής του βρίσκεται ένα πρωτοποριακό σύστημα 4 τύπων υαλουρονικού οξέος, σε συνδυασμό με την αποκλειστική τεχνολογία Hyalu-Lock™. Αυτή η καινοτομία εξασφαλίζει τη βέλτιστη απελευθέρωση και συγκράτηση του υαλουρονικού οξέος σε κάθε επιφανειακή στοιβάδα του δέρματος, προσφέροντας διπλάσια ποικιλομορφία υαλουρονικού οξέος και απελευθερώνοντας 2x περισσότερο υαλουρονικό οξύ στο δέρμα. Τα κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα είναι άμεσα: «γεμίζει» και επανορθώνει το δέρμα από την 1η χρήση, διορθώνει τις ρυτίδες σε μόλις 1 εβδομάδα, και είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους και τόνους δέρματος, ακόμα και μετά από αισθητικές θεραπείες.

Η σειρά συμπληρώνεται από την Hyalu B5 Suractivated Cream, ένα απαραίτητο βήμα στην αντιγηραντική φροντίδα, διαθέσιμη πλέον και στο πρώτο επαναγεμιζόμενο βαζάκι της La Roche-Posay, με -93% λιγότερα συστατικά συσκευασίας. Η κρέμα, εμπλουτισμένη με 3 τύπους υαλουρονικού οξέος, βιταμίνη B5 και εκτοΐνη, «γεμίζει» και επανορθώνει το δέρμα σε 1 ώρα, προσφέροντας 72 ώρες ενυδάτωσης και άμεση λείανση. Διατίθεται επίσης σε σύνθεση με SPF30 για ολοκληρωμένη προστασία.

Για τις πιο νεανικές και λιπαρές επιδερμίδες, η La Roche-Posay παρουσίασε το Hyalu B5 Suractivated Water Gel. Με μια δροσερή τζελ υφή που μετατρέπεται σε νερό, απορροφάται άμεσα προσφέροντας εντατική ενυδάτωση, έλεγχο της λιπαρότητας (-32% σμήγμα σε 15 λεπτά) και βελτίωση του ανάγλυφου. Η σύνθεσή του περιλαμβάνει υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη B5, νιασιναμίδη, Airlicium και σαλικυλικό οξύ (BHA), εξασφαλίζοντας ματ φινίρισμα.







