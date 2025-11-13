Ήρθε η ώρα να αλλάξουν όλα!

Μια πορεία μηνών που ως στόχο είχε την ανανέωση της εικόνας των συσκευασιών της εταιρείας μας, στα ράφια των super market, ολοκληρώθηκε και ξαφνικά όλα έγιναν… κίτρινα.

Οι νέες συσκευασίες Eleni Nikolopoulou noon, είναι εμπνευσμένες από την ώρα του μεσημεριού και το φαγητό, γι’ αυτό και το χρώμα που κυριαρχεί είναι το φωτεινό κίτρινο.

Φέρουν την υπογραφή της Ελένης Νικολοπούλου, υπογραφή που εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια και πάνω από όλα την νοστιμιά. Γιατί στην εταιρεία μας πιστεύουμε ότι το εύκολο & γρήγορο φαγητό μπορεί να είναι φρέσκο και νόστιμο σαν να το είχες περιποιηθεί εσύ στο σπίτι σου.

Όμως, το noon δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι η πρόσκληση να σταματήσουμε για λίγο και να απολαύσουμε, με την οικογένειά μας, μόνοι ή με φίλους, αληθινό φαγητό και αληθινές στιγμές που μας κάνουν χαρούμενους.

Καθίστε, τρώμε!

