Με νέο concept και διάθεση ήρθε το first drop της νέας #MairibooForEnvie συλλογής για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26

Με ολοκαίνουριο concept και διάθεση για παιχνίδι, η Μαίρη Συνατσάκη μάς συστήνει το first drop της #MairibooForEnvie συλλογής για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-26. Πάντα ευρηματική με τα ονόματα των συλλογών και των παπουτσιών της, αυτή τη φορά η λατρεμένη μας @mairiboo μάς καλεί με την προτροπή ‘Tap Twice’ να κάνουμε διπλό tap και να αφήσουμε μια καρδούλα στην ομολογουμένως πιο αξιαγάπητη συλλογή που έχει σχεδιάσει ποτέ για την Envie Shoes. Μία συλλογή γεμάτη στυλ, άνεση και δημιουργικότητα, όπως μόνο εκείνη μπορεί να εμπνευστεί.

Η συλλογή ‘Tap Twice’ φέρνει στο προσκήνιο μια ανανεωμένη, σοφιστικέ, αλλά πάντα ανεπιτήδευτη πλευρά της Μαίρης Συνατσάκη και του #MairibooForEnvie σύμπαντος, με προτάσεις που συνδυάζουν κομψότητα και χαρακτήρα, και ενσωματώνουν τα πιο hot trends της σεζόν σε κομμάτια που φοριούνται ασταμάτητα.

Από τα ankle boots ON TREND και ALL HOURS σε must-have χρώματα που καλύπτουν κάθε στυλιστική ανάγκη, μέχρι everyday loafers και μπαλαρίνες που αναβαθμίζονται με σχέδια όπως τα DOS & DOTS και UPTOWN GIRL, η συλλογή #MairibooForEnvie κυριαρχείται από διαχρονικά κομμάτια με σύγχρονο twist, που αποτελούν τον πιο εύκολο τρόπο να υιοθετήσουμε τις τάσεις ακόμη και στα πλέον καθημερινά μας σύνολα.

Στην καρδιά της κολεξιόν, φυσικά, βρίσκονται οι μπότες, το απόλυτο fashion item κάθε χειμώνα. Το χρώμα που κυριαρχεί σε αυτό το drop είναι το πάντα διαχρονικό μαύρο, σε εκδοχές με τακούνι όπως οι RUN THE SHOW για επιβλητικές εμφανίσεις, αλλά και σε πιο flat σιλουέτες HEAVY DUTY και LITTLE POCKET BOOTS για μια απαιτητική καθημερινότητα. Ειδικά φέτος δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την παλέτα και οι ζεστές αποχρώσεις του καφέ, που βρήκαν τέλεια έκφραση στα σχέδια SUEDE DREAMS και POWER PLAY, ιδανικές επιλογές και τα δύο για συνδυασμούς με μάλλινα πουλόβερ, oversized παλτό και boho φορέματα.

Με πιο δυναμικό attitude συστήνονται τα νέα πασπαρτού αρβυλάκια της συλλογής, 1999 2.20, STREET CODE και LOW KEY. Η μεγάλη έκπληξη, όμως, έρχεται με την επιστροφή των best-seller ELASTICITY, που κυκλοφορούν πλέον και σε σκούρο καφέ χρώμα που πάει με όλα, των LIKE A GLOVE και φυσικά των πολυαναμενόμενων κάθε χειμώνα ULTIMATES που κάνουν το comeback τους στο γνωστό ασπρόμαυρό δίπολο.

Προσφέροντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την ξεχωριστή στυλιστική ταυτότητα της Μαίρης Συνατσάκη, κάθε κομμάτι της συλλογής ‘Tap Twice’ έχει γεννηθεί για να αποτελέσει πρωταγωνιστή της γκαρνταρόμπας μας, και να γίνει αφορμή για παιχνίδι με τη μόδα. Από τα καθημερινά looks, μέχρι τις πιο τολμηρές μας εμφανίσεις, πάμε στοίχημα ότι φέτος όλοι θα κάνουν ‘tap twice’ στα #EnvieGirls;

