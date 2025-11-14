Orloff Spa Experts κατέκτησε πέντε βραβεία στα World Luxury Spa Awards 2025

Το Orloff Spa at Pnoes – Academias Hotel, Autograph Collection και το Grecian Spa at Meliá Athens ανακηρύχθηκαν Global Winners ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου.

Η Orloff Spa Experts, η ελληνική εταιρεία που ξεχωρίζει για τις bespoke υπηρεσίες spa που προσφέρει, θριάμβευσε στον παγκόσμιο χάρτη της πολυτέλειας και της ευεξίας, λαμβάνοντας πέντε βραβεία στα World Luxury Spa Awards 2025 – τον πλέον καταξιωμένο θεσμό διεθνών βραβείων στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας. Το Orloff Spa at Pnoes – Academias Hotel, Autograph Collection ανακηρύχθηκε Global Winner 2025 στην κατηγορία Luxury Boutique Wellness Spa, λαμβάνοντας ακόμη τις βραβεύσεις: Best Interior Design – Southern Europe και Luxury City Hotel Spa – Greece. Παράλληλα, το Grecian Spa at Meliá Athens τιμήθηκε με τον τίτλο Global Winner στην κατηγορία Luxury Health & Hydro Spa 2025 ενώ κατέκτησε και το βραβείο της κατηγορίας Luxury Health Spa – Greece.

Oι βραβεύσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσης της Orloff Spa Experts στην αριστεία και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, καθώς και στην ικανότητά της να δημιουργεί πολυτελείς, μοναδικές εμπειρίες ευεξίας για κάθε επισκέπτη.