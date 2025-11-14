Η GARDEN TALES παρουσιάζει τη Χριστουγεννιάτικη συλλογή της, μια γιορτή γεύσεων, αρωμάτων και αισθήσεων

Αποτελώντας ωδή στη γιορτινή παράδοση, περιλαμβάνει τρία προσεγμένα προϊόντα, διαθέσιμα τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυαστικά

Φέτος, η GARDEN TALES γράφει και πάλι, τη δική της Χριστουγεννιάτικη ιστορία, μέσα από μία συλλογή που συνδυάζει την αυθεντικότητα και τη φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Αποτελώντας ωδή στη γιορτινή παράδοση, περιλαμβάνει τρία προσεγμένα προϊόντα, διαθέσιμα τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυαστικά.

Η Χριστουγεννιάτικη μαρμελάδα, ένας απολαυστικός συνδυασμός από βατόμουρα, μούρα και φράουλες, αιχμαλωτίζει την ουσία των γιορτών σε κάθε κουταλιά. Διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό και συνοδεύεται από το ατομικό της κουτί, τυλιγμένο με το εορταστικό χαρτί και τις χαρακτηριστικές κορδέλες της GARDEN TALES.

Το Χριστουγεννιάτικο κερί φέρνει στο χώρο τη θαλπωρή και το άρωμα των Χριστουγέννων, με νότες γλυκιάς κανέλας, ζουμερού πορτοκαλιού και αιθέριων ελαίων γαρύφαλλου. Κατασκευασμένο αποκλειστικά για την Garden Tales στην Ελλάδα, από 100% βιώσιμο φυσικό κερί και φυτίλι από φυσικές ίνες χωρίς μόλυβδο, προσφέρει διάρκεια καύσης έως 80 ώρες και αποτελεί ένα κομψό, ζεστό δώρο για όσους αγαπούν τις γιορτινές ευωδιές.

Τα Χειροποίητα Χριστουγεννιάτικα μπισκότα, φτιαγμένα με αγνά υλικά και παραδοσιακές συνταγές, φέρνουν τη χαρά και τη νοσταλγία των γιορτών, προσφέροντας μια γλυκιά στιγμή απόλαυσης για μικρούς και μεγάλους. Συνοδεύουν το Χριστουγεννιάτικο Gift Box. Κάθε προϊόν προσφέρεται μέσα στο χαρακτηριστικό κουτί της Garden Tales, ενώ για μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία προτείνεται το Χριστουγεννιάτικο Gift Box, που περιλαμβάνει τη μαρμελάδα, το κερί και τα μπισκότα.