15 χρόνια Athens Bar Show: Τι ξεχωρίσαμε στην μεγάλη γιορτή των spirits;

Από το Μεξικό και την Patrón μέχρι το γαλλικό St- Germain και το ιρλανδέζικο ουίσκι Teeling, ανακαλύψτε τις γεύσεις και τα brands που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Δεκαπέντε χρόνια Athens Bar Show και το Γκάζι έζησε ξανά δύο μέρες που έμοιαζαν περισσότερο με γιορτή παρά με έκθεση. Η Τεχνόπολη γέμισε με shaker, μουσικές, cocktail δημιουργίες και bartenders που έδιναν ρυθμό και γεύση στην πόλη.

Φέτος, το Athens Bar Show φιλοξένησε και πάλι ξεχωριστά brands απ’ όλο τον κόσμο – από τα πιο γνωστά και αγαπημένα, μέχρι εκείνα που είχαν την ευκαιρία να συστηθούν για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό, φέρνοντας νέα συναρπαστικά προϊόντα, ιδέες και εμπειρίες από τον κόσμο των spirits. Μέσα σε όλο αυτό το φεστιβάλ της γεύσης, αν έπρεπε να διαλέξουμε ποια περίπτερα έκλεψαν την παράσταση, σίγουρα ξεχώρισαν τα παρακάτω.

Η Patrón Tequila, ο πρωταγωνιστής του φετινού Bar Show, έστησε ένα εντυπωσιακό, μοντέρνο σκηνικό που ταυτόχρονα απέπνεε αυθεντικό μεξικάνικο ταμπεραμέντο. Το περίπτερο, ντυμένο στα χαρακτηριστικά χρώματα της Patrón – πορτοκαλί, πράσινο και χρυσό – φιλοξένησε έμπειρους bartenders από τα αγαπημένα μας Scorpios Mykonos και Gorillas Bar Thessaloniki, που σέρβιραν τη signature margarita τους, δίνοντας φρέσκο αέρα στην κλασική συνταγή, ενώ το Santiago Bar Tinos άναψε τα αίματα με τη spicy El Santo Paloma τους, κάνοντας το crowd να επιστρέφει για δεύτερο γύρο.

Polaroids απαθανάτιζαν τους ενθουσιώδεις επισκέπτες, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ένα instant souvenir από το πιο φωτογενές σημείο του Athens Bar Show. Η ατμόσφαιρα απογειώθηκε με το δυναμικό show κρουστών του Έρεν Αλιόγλου, που ξεσήκωσε τους πάντες, αναδεικνύοντας τη high-energy πλευρά της Patrón και κάνοντας τη βραδιά απλώς αξέχαστη.

Η Patrón δεν έκλεψε μόνο τις εντυπώσεις με το εντυπωσιακό της περίπτερο, αλλά και με την αξεπέραστη ποιότητα που την έχει καθιερώσει ως σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Φτιαγμένη αποκλειστικά από 100 % Blue Weber Agave στα υψίπεδα της Jalisco, με πλούσια, μεταξένια υφή και αρώματα φρέσκιας αγάβης, εσπεριδοειδών και πιπεριού, η Patrón αποκαλύπτει έναν καθαρό, ισορροπημένο χαρακτήρα που ξεχωρίζει ανάμεσα σε δεκάδες τεκίλες.

Από το Μεξικό πετάξαμε στη Γαλλία με το St-Germain, που κατάφερε να παντρέψει τη παριζιάνικη φινέτσα με τη ξεχωριστή γεύση του elderflower, όπου σε αντίθεση με τα πιο πικάντικα ή γλυκά aperitifs, προσφέρει έναν πιο ανάλαφρο, floral χαρακτήρα που χαρίζει φινέτσα και ισορροπία. Το bar σέρβιρε αναζωογονητικό St-Germain Spritz συνοδευόμενο με παγωτό φιστίκι, ενώ δίπλα του ένα παιχνίδι χάριζε memorabilia που δημιούργησαν ουρές – γιατί το γαλλικό ταμπεραμέντο δεν είναι μόνο κομψό, είναι και παιχνιδιάρικο. Ένα περίπτερο που έλεγε “Joie de vivre” σε κάθε γωνιά και γουλιά.

Το Santa Teresa Rum, έφερε από την Βενεζουέλα μαζί του κάτι βαθύτερο: ανθρώπινες ιστορίες. Το “Project Alcatraz” είναι μια πρωτότυπη πρωτοβουλία όπου πρώην κρατούμενοι, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία και παίρνουν την ζωή στα χέρια τους, μπαίνοντας στην οικογένεια του Santa Teresa. Το Santa Teresa 1796, που δοκιμάσαμε, ήταν πυκνό, με layers γεύσης από νότες βανίλιας, κακάο και καραμέλας, που συνοδεύεται ιδανικά με κομματάκια μαύρης σοκολάτας – ένα πραγματικό umami moment. Το αποτέλεσμα; Ένα premium ρούμι που έγινε talk of the show – όχι απλώς για τη γεύση του, αλλά τη φινέτσα και την πρωτοτυπία του.

Η τελευταία μας στάση ήταν στο Teeling Irish Whiskey, με ένα wagon-bar που τραβούσε σίγουρα όλα τα βλέμματα και τον κόσμο που αγαπάει την ιρλανδέζικη παράδοση στο καλό ουίσκι. Λαχταριστά frozen Irish coffee shots, γευσιγνωσίες μέσα στο ίδιο το βαγόνι και μια αίσθηση old Dublin με φρέσκια ενέργεια. Το Teeling ξεχωρίζει για τον τολμηρό και πλούσιο χαρακτήρα που βγαίνει από τα βαρέλια – νότες καραμέλας, μπαχαρικών, φρούτων και βανίλιας δημιουργούν ένα ουίσκι γεμάτο βάθος και ένταση, αποδεικνύοντας ότι το ιρλανδικό whiskey μπορεί να είναι και παράδοση και statement ταυτόχρονα.

Το φετινό Athens Bar Show δεν ήταν απλώς «ένα ακόμα event» για τους επαγγελματίες του χώρου των spirits. Ήταν ένα reminder γιατί η Αθήνα θεωρείται πλέον bar capital της Ευρώπης. Ένα mix από ιδέες, γεύσεις και ανθρώπους που δεν σταματούν να πειραματίζονται! Και κάπως έτσι, φύγαμε με πλατιά χαμόγελα και με τη σίγουρη υπόσχεση ότι του χρόνου θα ξαναείμαστε εκεί.