Πώς θα φέρουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο σπίτι μας

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η διάθεσή μας, καθώς και το σπίτι μας, έχουν αρχίσει και μεταμορφώνονται με ένα τρόπο μαγικό. Το μυστικό? ΔΙΑΦΑΝΟ.

Λαμπερά φωτάκια, παραμυθένια στολίδια, παιχνιδιάρικες μπάλες και αστραφτερές κο-ρυφές, κάνουν το δέντρο να φωτίζει κάθε στιγμή!

Μαγικές συνθέσεις, λαμπερές γιρλάντες και γιορτινά στεφάνια, κάνουν τη διακόσμηση να παίρνει ζωή τα Χριστούγεννα, σε κάθε γωνιά του σπιτιού μας! Ενώ χουχουλιάρικα μα-ξιλάρια και ζεστά υφάσματα, δημιουργούν ένα περιβάλλον άνεσης και ζεστασιάς.

Γιορτινά τραπεζομάντηλα, με λαμπερά σερβίτσια και λαχταριστές πιατέλες, κάνουν το τραπέζι των Χριστουγέννων να γεμίζει από αγάπη και χαρά!

Στα καταστήματα ΔΙΑΦΑΝΟ θα βρείτε όλα εκείνα που επιθυμείτε για τα Χριστούγεννα, ακριβώς όπως εσείς τα φαντάζεστε.

Γιατί εδώ, το ζούμε!

Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Αναζητήστε στα ΔΙΑΦΑΝΟ το χριστουγεννιάτικο δέντρο που ονειρεύεστε! Πυκνό ή αραι-ό, πράσινο ή χιονισμένο, με φωτάκια ή χωρίς, διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει σε αισθη-τική και στο χώρο που θα το τοποθετήσετε.

Λαμπερά φωτάκια

Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα. Αυτές οι μικρές φωτεινές λάμψεις που αναβοσβήνουν μέσα στη νύχτα και εκπέμπουν το ρυθμό των Χριστουγέννων! Μονόχρωμα ή χρωματιστά, με πρόγραμμα ή χωρίς, βρείτε στα καταστήματα ΔΙΑΦΑΝΟ φωτάκια για κάθε γούστο. Δώστε λάμψη στο δέντρο σας, τις γιρλάντες, τα στεφάνια, αλλά σε διαφορετικά μέρη του σπιτιού!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια και μπάλες

Σε οποίο στιλ κι αν καταλήξετε, μην ξεχάσετε τα απαραίτητα αξεσουάρ, που θα ολοκλη-ρώσουν την εικόνα. Χρωματιστές και μονόχρωμες μπάλες, μεταλλικές λάμψεις, φιγούρες και στολίδια που ξεπερνούν τη φαντασία σας, κορδέλες και κλαδιά που θα συμπληρώ-σουν το χρώμα και την κομψότητα της τελικής αισθητικής σας!

Στις χριστουγεννιάτικες συλλογές του ΔΙΑΦΑΝΟ θα βρείτε ακριβώς τα στολίδια που η διακοσμητική σας έμπνευση επιθυμεί!

Παραμυθένιες συνθέσεις

Φυσικά και το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν αρκεί. Το σπίτι πρέπει να κινείται ολόκληρο σε χριστουγεννιάτικους τόνους.

Συνθέσεις από καρυοθραύστες, ελάφια, στεφάνια, κεριά στο τραπέζι του σαλονιού, στα ράφια, στο τζάκι και σε κάθε γωνιά του σπιτιού! Χριστου-γεννιάτικα μαξιλάρια και ζεστά ριχτάρια έρχονται να στολίσουν τους καναπέδες και τις πολυθρόνες μας!

Γιατί Χριστούγεννα σημαίνει ΔΙΑΦΑΝΟ και το σπίτι γεμίζει χρώματα και λάμψη!

Γιορτινό τραπέζι

Τα γιορτινά τραπέζια αποκτούν άλλη διάσταση. Ιδιαίτερα μοτίβα και χριστουγεννιάτικα prints διακοσμούν τα σερβίτσια, τις κούπες, τα μπολ. Stainless μαχαιροπίρουνα, κολωνά-τα ποτήρια, κεντημένα σουπλά και σουβέρ στα χρώματα των γιορτών, θα ολοκληρώσουν την festive εικόνα της τραπεζαρίας σας.

Τάρανδοι, ρόδια, ξωτικά και γιρλάντες δίνουν στα γεύματα τη μοναδική διάθεση χαράς που θέλουμε να μοιραστούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπά.

Κι αν ακόμα δεν έχετε αποφασίσει το θέμα που θέλετε να έχει το φετινό σας τραπέζι, μια βόλτα στα καταστήματα ΔΙΑΦΑΝΟ θα σας δώσει την απαραίτητη έμπνευση και θα καθο-δηγήσει το γούστο σας στις επιλογές που σας εκφράζουν.

ΔΙΑΦΑΝΟ. Η μαγεία των Χριστουγέννων στο σπίτι σας!

