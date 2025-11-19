Η Ιoanna Kourbela έγραψε το δικό της fashion-forward letter στη φετινή Athens Fashion Week

Με ένα άρτια δομημένο show στο Καπνεργοστάσιο, η Ioanna Kourbela παρουσίασε εναρμονισμένη με τα διεθνή standards, τη συλλογή για τον επόμενο χειμώνα Fall/Winter 26-27 του Kourbela Designer Brand, στο πλαίσιο της 37ης Athens Fashion Week, μαζί με ξεχωριστές custom δημιουργίες της σειράς Ioanna Kourbela Atelier.

Καταξιωμένοι και ανερχόμενοι ηθοποιοί, προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, του πολιτισμού και της μόδας, εκπρόσωποι από τα σημαντικότερα media και fashion enthusiasts έδωσαν το παρών στο high-fashion show που ενορχήστρωσε η καταξιωμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια το μεσημέρι της Κυριακής 16 Νοεμβρίου με θέμα “Letters to my Body”, μία ωδή στη σύγχρονη γυναίκα και τις θηλυκότητες.

Μέσα από ένα υψηλού επιπέδου catwalk, η Ioanna Kourbela προσέφερε στους προσκεκλημένους της μία πρώτη ματιά στις γλυπτικές σιλουέτες και τα new-age κομμάτια του Kourbela Designer Brand και Ioanna Kourbela Atelier, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την δημιουργική ικανότητά της να ανάγει κάθε επίδειξη σε fashion εμπειρία.

Η Συλλογή “Letters to my Body” Fall/Winter 26-27

Η Ioanna Kourbela πιστή στο motto της το “The Garment is the Home of the

Body” («Το ρούχο είναι το σπίτι του σώματος») και μέσα από την επιθυμία της να προστατεύσει το γυναικείο σώμα δημιούργησε μια συλλογή που σκοπός της είναι να αναδείξει την εσωτερική μας φωνή, εκφράζοντας τις ανάγκες της.

Η συλλογή “Letters to my Body” είναι αφιερωμένη σε όσα άτομα θέλουν να εκφράζονται με ελευθερία, αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας τη δική τους ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία. Μια συλλογή που δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις, αλλά δημιουργεί έναν νέο διάλογο ανάμεσα στο στυλ και την ταυτότητα.

Γλυπτικές σιλουέτες και αναπάντεχες, σχεδόν «κρυφές» λεπτομέρειες μας καλούν να τις εξετάσουμε βαθύτερα, διαμορφώνοντας μια γκαρνταρόμπα που χαρακτηρίζεται από το New Tailoring. Οι αντιθέσεις των υλικών αλληλοσυμπληρώνονται, αναδεικνύοντας το ύφος και την ποιότητά τους.

Σουπλαριστά jerseys από tencel-wool, tailored γραμμές με πιέτες που επαναπροσδιορίζουν το σύγχρονο power suit, πληθωρικές γούνες που «συνδιαλέγονται» με αέρινα prints, και απαλές διαφάνειες, ελαστικά lurex πλεκτά και νήματα ασύγκριτης απαλότητας συνθέτουν τον πυρήνα των υφών της συλλογής.

Η χρωματική παλέτα αποτελείται από χρώματα θερμά και ψυχρά, έντονα και muted ντύνοντας τον χειμώνα 26/27 με φως, βάθος και χαρακτήρα. Fresh Purple, Bitter Brown, Soft Butter, Blue Aura, Golden Green, Nuit Blue και Ambrosia Green συνθέτουν ένα φάσμα αποχρώσεων.