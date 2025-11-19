Η γαλλική εταιρία ρούχων ΚΙΑΒΙ ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στην Αθήνα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το grand opening της γνωστής γαλλικής εταιρίας ρούχων στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα.

Η γαλλική εταιρία ρούχων KIABI, γνωστή για τις affordable και προσιτές επιλογές ένδυσης για όλη την οικογένεια, επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα με το άνοιγμα του πρώτου της καταστήματος στην Αθήνα, στο εμπορικό κέντρο Smart Park. Το νέο αυτό κατάστημα σηματοδοτεί το δεύτερο σημείο παρουσίας της KIABI στη χώρα, ακολουθώντας την επιτυχημένη λειτουργία του πρώτου καταστήματος στην Πάτρα, το οποίο ήδη έχει εδραιώσει τη φήμη του ως προορισμός μοντέρνας και προσιτής ένδυσης.

Στην Αθήνα, τα εγκαίνια συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των fashion lovers και influencers που έδωσαν το παρόν για να εξερευνήσουν τον καινοτόμο χώρο του νέου καταστήματος. Η μάρκα KIABI επιδιώκει να φέρει μια φρέσκια πνοή στο τοπίο του affordable fashion στην Ελλάδα, προσφέροντας πλούσιες συλλογές που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των καταναλωτών, συνδυάζοντας την ποιότητα με τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Με έμφαση στη μόδα για όλη την οικογένεια, η KIABI φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν στυλάτες επιλογές χωρίς να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό τους.

Η KIABI, σε συνεργασία με τη Hudson, συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία της σε νέες αγορές κάθε χρόνο, με στόχο να κάνει τη μόδα πιο προσιτή και φιλική προς τις οικογένειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως μία από τις ηγετικές γαλλικές μάρκες στον χώρο της έτοιμης ένδυσης, η KIABI ενισχύει τη διεθνή της δυναμική, λειτουργώντας σε 33 χώρες και διαθέτοντας ένα δίκτυο 640 καταστημάτων. Ο director της γαλλικής μάρκας στην Ελλάδα, κ. Κυριάκος Ζηντίλης δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για το άνοιγμα του νέου μας καταστήματος, καθώς συνεχίζουμε να φέρνουμε τη φιλοσοφία της προσιτής και μοντέρνας μόδας σε όλο και περισσότερες οικογένειες. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη δέσμευσή μας να επεκτείνουμε τη διεθνή μας παρουσία και να προσφέρουμε μια μοναδική αγοραστική εμπειρία στους καταναλωτές μας. Ανυπομονούμε να υποδεχτούμε το κοινό».

Η παρουσία της KIABI στην Ελλάδα συμβολίζει μια δυναμική δέσμευση να φέρει την προσιτή μόδα πιο κοντά στις ελληνικές οικογένειες, καθιστώντας την προσιτή χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Για τον εορτασμό του νέου καταστήματος, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε μια σειρά από διασκεδαστικές εκδηλώσεις με τους επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσική από DJ, να συμμετάσχουν σε φωτογραφήσεις και να δοκιμάσουν την τύχη τους στο "spin the wheel" παιχνίδι, όπου όλοι όσοι έπαξαν, είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν συναρπαστικά δώρα.