Η παράσταση “Αλεξάνδρεια” έγινε το πιο κομψό καλλιτεχνικό event της σεζόν

Σε μια ζεστή βραδιά «για φίλους», η «Αλεξάνδρεια» άνοιξε την αγκαλιά της στο Θέατρο Παλλάς και υποδέχτηκε εκλεκτούς καλεσμένους σε ένα καλλιτεχνικό γεγονός που ξεχώρισε για την αισθητική και την ατμόσφαιρά του.

Από την πρώτη στιγμή, η σκηνοθετική ματιά του Φωκά Ευαγγελινού έδωσε στην παράσταση μια ποιητική ένταση και μια σύγχρονη, ανατρεπτική αύρα. Οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών απέδωσαν με ευαισθησία και βάθος την καλλιτεχνική διαδρομή που εμπνέεται από τον κόσμο της Αλεξάνδρειας και τη διαχρονική πολιτιστική της λάμψη.

Στο κοινό, πολλές προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης και της πολιτικής. Ανάμεσά τους, η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης και ο βουλευτής Χρήστος Σταϊκούρας, που χειροκρότησαν θερμά τη δημιουργική ομάδα.

Μετά την παράσταση, οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν στο Athenee για ένα κομψό after-party όπου συνεχάρησαν τον Ευαγγελινό και όλο το cast για την αισθητικά ολοκληρωμένη και συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία που πρόσφεραν στη σκηνή.

Η «Αλεξάνδρεια» παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλλάς, με ιδέα και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, κείμενο της Ζέτης Φίτσιου και ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών:

Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.



Σύλληψη -Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου

Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Παναγόπουλος

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Στίχοι: Άρης Δαβαράκης

Σχεδιασμός Σκηνικών: Μανόλης Παντελιδάκης

Σχεδιασμός Κουστουμιών: Ιωάννα Τσάμη

Video art: Παντελής Μάκκας

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου

Μουσική διδασκαλία: Πάνος Δήμας

Κορεπετίτορας: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

Συνεργάτης σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου

Βοηθός σχεδιασμός κοστουμιών: Δήμητρα Σταυρίδου

Βοηθός σκηνογράφου: Λία Κεραμάρη

Σχεδίαση κοσμημάτων: Νάντια Μπέλε

Γλυπτική αγάλματος: Φρέντυ Γκίζας