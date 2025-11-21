Η Κατερίνα Μακρυγιάννη γιόρτασε στο Παρίσι 10 χρόνια δημιουργίας

Η Katerina Makriyianni γιόρτασε μια δεκαετία δημιουργίας στο Παρίσι, επιστρέφοντας στο μέρος όπου το brand έκανε τα πρώτα του διεθνή βήματα.

Στην καρδιά του Marais, στο Heureux Les Curieux, έναν χώρο αφιερωμένο σε όσους αγαπούν να ανακαλύπτουν, πραγματοποιήθηκε το anniversary event που σηματοδότησε τα 10 χρόνια του οίκου και την επανασύνδεση με τη γαλλική πρωτεύουσα.

Η βραδιά συγκέντρωσε δημοσιογράφους μόδας, A-listers, επιδραστικούς content creators, fashion insiders, buyers, δημιουργούς και εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας του Παρισιού, οι οποίοι έδωσαν στον χώρο τον χαρακτήρα μιας πραγματικής δημιουργικής συνάντησης. Η ενέργεια της πόλης συναντήθηκε με την αισθητική της Κρήτης μέσα από μια καθαρή και σύγχρονη παρουσίαση που είχε ως κεντρικό άξονα το υλικό που καθόρισε το brand: την κλωστή.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την επετειακή συλλογή “The Story of a Thread”, η οποία αναδεικνύει την εξέλιξη της δημιουργικής σκέψης της Katerina Makriyianni μέσα από τις μεταμορφώσεις του νήματος: μετάξι, μαλλί, χειροποίητες δεσιές και υφές που αγκαλιάζουν το μέταλλο, δημιουργώντας κοσμήματα με ένταση και γλυπτική αισθητική.

Οι προσκεκλημένοι περιηγήθηκαν σε μια σειρά από σκουλαρίκια-γλυπτά, statement βραχιόλια, εντυπωσιακά κολιέ με μεταξωτές λεπτομέρειες και τις λεπτές, χαρακτηριστικές καρφίτσες της επετειακής συλλογής, μικρές γλυπτικές παρεμβάσεις που δίνουν γραμμή και χαρακτήρα σε κάθε ρούχο. Η συλλογή παρουσιάστηκε σε custom stands με καθαρή αισθητική, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική των κομματιών και τη δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζει το εργαστήριο στα Χανιά.

Ειδικά για το event, έφτασαν από την Κρήτη κρασιά του οινοποιείου Ντουράκη και ντόπια εδέσματα, προσφέροντας στους καλεσμένους μια αυθεντική γεύση από την κρητική φιλοξενία και τον τόπο όπου η Κατερίνα επιλέγει να ζει και να δημιουργεί.

The Story of a Thread: Η επετειακή συλλογή των 10 χρόνων

Η συλλογή The Story of a Thread αποτυπώνει την ουσία του brand Katerina Makriyianni. Στην επετειακή συλλογή των δέκα χρόνων, η κλωστή μεταμορφώνεται. Από ίνες που προσφέρουν απλώς χρώμα, εξελίσσεται σε σχεδιαστικό εργαλείο: σχηματίζει καμπύλες γύρω από το πρόσωπο, δημιουργεί ρυθμούς στον λαιμό, ακολουθεί τη φυσική κίνηση των χεριών. Η συνεργασία της με τον ορείχαλκο και το ασήμι δεν λειτουργεί ως αντίθεση, αλλά ως διάλογος ανάμεσα στο μαλακό και το στιλπνό, το ανάλαφρο και το σταθερό. Το αποτέλεσμα είναι κομμάτια με όγκο χωρίς βάρος, με παρουσία χωρίς υπερβολή.

Εκπρόσωποι από την Ελληνική Πρεσβεία της Γαλλίας στο Παρίσι τίμησαν την Κατερίνα Μακρυγιάννη.

Οι αποχρώσεις της συλλογής, το signature κόκκινο, το έντονο μπλε, το βαθύ πράσινο, το βυσσινί και οι γήινοι ουδέτεροι τόνοι, δεν είναι απλώς χρώματα. Φωτίζουν, συγκινούν και δίνουν σε κάθε κόσμημα ένταση, χαρακτήρα και προσωπικότητα. Το χρώμα δεν «κάθεται» πάνω στο κόσμημα, κινείται μαζί του, διαμορφώνοντας την αίσθηση του κομματιού στον χώρο. Τα statement σκουλαρίκια παραμένουν αέρινα παρά τον όγκο τους, οι λεπτές καρφίτσες λειτουργούν σαν μικρές επεμβάσεις στη δομή ενός ρούχου, ενώ τα κολιέ με τις μεταξωτές χάντρες προσθέτουν μια διακριτική χρωματική παρουσία που αφήνει τη γραμμή του σώματος να αναπνέει.

Λίγα λόγια για την σχεδιάστρια

Η Κατερίνα Μακρυγιάννη δημιουργεί κοσμήματα που εξερευνούν τη σχέση ανάμεσα στο χρώμα, την ύλη και τη χειροποίητη φόρμα. Με έδρα τα Χανιά της Κρήτης, το brand έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή ταυτότητα γύρω από τη χρήση της κλωστής και των καθαρών γλυπτικών γραμμών. Οι συλλογές της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνείς πλατφόρμες και συνεργασίες, όπως το Net-a-Porter και ο οίκος Christian Louboutin, ενώ επιλεγμένες boutique στην Ελλάδα και το εξωτερικό φιλοξενούν σταθερά τις δημιουργίες της.