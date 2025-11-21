Σου βρήκαμε την κρέμα που στοχεύει στις βασικές αιτίες της γήρανσης μετά τα 50

Νέα Neovadiol Longevity Revolumizing Cream με τη δύναμη της τεχνολογίας longevisia

Η νεανική επιδερμίδα στηρίζεται σε μια ισχυρή βάση, με μια σύνθετη αρχιτεκτονική μέσα στα στρώματά της που συμβάλλει στην ανθεκτικότητα και τη λαμπερή της όψη. Αλλά ο χρόνος αφήνει τα σημάδια του, και καθώς γερνάμε, ανεπαίσθητες αλλαγές μέσα σε αυτά τα στρώματα μπορούν να επηρεάσουν συνολικά τη ζωντάνια και την σφριγηλότητα του δέρματος. Μετά την ηλικία των 50, αυτή η διαδικασία, γνωστή και ως ατροφία του δέρματος, επιταχύνεται, λεπταίνοντας και αποδυναμώνοντας αισθητά το δέρμα, με την επιδερμίδα να χάνει έως και το 28% του πάχους της.

Φανταστείτε την επιδερμίδα ως ένα ύφασμα με λεπτή ύφανση, μια προστατευτική ασπίδα ενάντια στον έξω κόσμο. Η γήρανση επιβραδύνει την ανανέωση αυτού του υφάσματος, λεπταίνοντάς το και μειώνοντας τη φυσική του λάμψη. Επιπλέον, το εξωτερικό του μέρος μπορεί ταυτόχρονα να αυξηθεί σε πάχος, με αύξηση της τραχύτητας και απώλεια της λάμψης.

Βαθύτερα, στο χόριο, βρίσκεται το μυστικό της νεανικής ελαστικότητας: οι ινοβλάστες, τα δυναμικά κύτταρα που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία κολλαγόνου, ελαστίνης και φιμπριλλίνης — το βασικό δίκτυο που υποστηρίζει τη δομή του δέρματος. Ωστόσο, ο χρόνος επιβραδύνει αυτούς τους κυτταρικούς μηχανισμούς, μειώνοντας την παραγωγή αυτών των ζωτικών πρωτεϊνών. Το αποτέλεσμα; Σταδιακή απώλεια σφριγηλότητας, αύξηση ρυτίδων και ορατή χαλάρωση του δέρματος.

Αυτές οι εξωτερικές αλλαγές είναι απλώς ο αντίκτυπος μιας βαθύτερης μεταμόρφωσης που συμβαίνει σε κυτταρικό επίπεδο, μια επιβράδυνση των ζωτικών διεργασιών που διατηρούν την επιδερμίδα νεανική. Αυτή είναι η ίδια η αρχή πίσω από την Επιστήμη της μακροζωίας και την περιποίηση της επιδερμίδας: στόχευση των βασικών αιτιών της γήρανσης, αντί να αντιμετωπίζονται απλώς τα ορατά σημάδια. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αντιγηραντικές προσεγγίσεις, οι οποίες εστιάζουν στη διόρθωση της υπάρχουσας βλάβης.

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ

Στη Vichy, πιστεύουμε στην στόχευση των βασικών αιτιών της γήρανσης, αντί να αντιμετωπίζουμε απλώς τα ορατά σημάδια. Αυτή η δέσμευση έχει βαθιές ρίζες στην εκτεταμένη 116ετή κληρονομιά επιστημονικής έρευνας της L'Oréal και στην πρωτοποριακή προσέγγιση «Ολοκληρωτική Επιστήμη Μακροζωίας™», η οποία αποκωδικοποιεί τους πολύπλοκους μηχανισμούς της γήρανσης για να ενισχύσει τη λειτουργία του δέρματος στο βέλτιστο επίπεδο σε κάθε στάδιο της ζωής.

Η μακροζωία είναι κάτι περισσότερο από την παράταση της διάρκειας ζωής· πρόκειται για την παράταση της υγιούς διάρκειας ζωής. Για το δέρμα, αυτό σημαίνει διατήρηση της βέλτιστης λειτουργίας, της κυτταρικής ακεραιότητας και της νεανικής ζωντάνιας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η Έρευνα και Καινοτομία της L'Oréal έχει δημιουργήσει έναν «Κύκλο Μακροζωίας» βασισμένο στα εννέα βιολογικά χαρακτηριστικά της γήρανσης του δέρματος. Αυτά τα χαρακτηριστικά, ομαδοποιημένα σε δομικές, μεταβολικές και σηματοδοτικές δυσλειτουργίες, αντιπροσωπεύουν τις θεμελιώδεις διαδικασίες που συμβάλλουν στη γήρανση του δέρματος.

Αυτή η βαθιά κατανόηση της βιολογικής γήρανσης απηχεί έντονα την πολυετή πλατφόρμα των εργαστηρίων Vichy για την ολοκληρωμένη ιατρική υγεία. Εδώ και δεκαετίες, η Vichy έχει δεσμευτεί σε μια ολιστική, βασισμένη στην επιστήμη, προσέγγιση, αναγνωρίζοντας ότι η αληθινή υγεία του δέρματος συνδέεται άμεσα με τη συνολική ευεξία. Η Ολοκληρωτική Επιστήμη Μακροζωίας της L'Oréal, στοχεύοντας τις βασικές αιτίες της γήρανσης σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο που ενισχύει την αποστολή της Vichy να ενδυναμώσει τα άτομα με ολοκληρωμένες λύσεις για υγιές, ανθεκτικό δέρμα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η L'Oréal έχει αναπτύξει μια στοχευμένη προσέγγιση στην περιποίηση του δέρματος με βάση την ηλικία και τους παράγοντες του εκθεσιώματος:

Πρόληψη (25-35): Προληπτική φροντίδα για τη διατήρηση της νεανικής επιδερμίδας.

Αντιμετώπιση (35-45): Αντιμετώπιση των πρώιμων σημαδιών γήρανσης και πρόληψη μελλοντικών βλαβών.

Επαναφορά (45+): Στόχευση των βασικών αιτιών της γήρανσης για την αποκατάσταση της νεανικής λειτουργίας του δέρματος.

"Η αληθινή μακροζωία του δέρματος δεν αφορά την επιδίωξη της νεότητας, αλλά την ενδυνάμωση του δέρματος προκειμένου να λειτουργεί στο βέλτιστο επίπεδο σε κάθε στάδιο της ζωής. Κατανοώντας την υποκείμενη επιστήμη της γήρανσης, όπως αυτή εκπροσωπείται στον Κύκλο Μακροζωίας της L'Oréal, μπορούμε να αναπτύξουμε στοχευμένες λύσεις όπως αποτελεί η Neovadiol, που βοηθούν στην επαναφορά του δυναμικού του δέρματος και στην αποκατάσταση της νεανικής του ζωντάνιας."

Paulina Andrycz, Διεθνής Διευθύντρια Ιατρικής Επικοινωνίας στα Vichy Laboratoires:

Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια έρευνας και πάνω από 100 επιστημονικές μελέτες, τα εργαστήρια Vichy και η ομάδα Έρευνας και Καινοτομίας της L'Oréal εισάγουν την Τεχνολογία Longevisia, μια πρωτοποριακή τεχνολογία μακροζωίας, ικανή να επαναφέρει την ίδια τη δύναμη των κυττάρων να αναγεννήσουν νέο, νεανικό ιστό κατά +31%. Αυτή η καινοτομία είναι επιστημονικά σχεδιασμένη για να επαναφέρει 4 κρίσιμους τομείς γήρανσης του ώριμου δέρματος, βασιζόμενη στον ολοκληρωμένο «Κύκλο Μακροζωίας» της L'Oréal, ο οποίος χαρτογραφεί τις θεμελιώδεις διαδικασίες που συμβάλλουν στη γήρανση του δέρματος.

ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ “ΤΡΙΟ” ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LONGEVISIA

[ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ] PROXYLANE

Ενισχύει τη δομή του δέρματος διεγείροντας την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, βελτιώνοντας τη σφριγηλότητα και την πυκνότητα.

[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ] NAD+ BOOSTER

Προστατεύει και επιδιορθώνει το κυτταρικό DNA, μειώνοντας τη φλεγμονή και ενισχύοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό, ενώ στοχεύει στη δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων και την απώλεια πρωτεόστασης.

[ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΓΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ] SENEVESIUM

Ένα νέο ενεργό συστατικό που προέρχεται από τα φύλλα του Gingko Biloba. Καταπολεμά τη γήρανση των κυττάρων, διατηρώντας τη νεανικότητα και τη λειτουργία τους.

IN-VITRO ΔΟΚΙΜΗ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΠΑΧΟΣ ΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ +31% ΝΕΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Παρουσιάζουμε τη νέα Neovadiol Longevity Κρέμα Αναδόμησης, την πρώτη κρέμα με τεχνολογία Longevisia, ικανή να αποκαταστήσει την ίδια τη δύναμη των κυττάρων να αναδημιουργήσουν κατά +31%, νέο νεανικό δερματικό ιστό

ΝΕΑ

NEOVADIOL LONGEVITY

REVOLUMIZING CREAM

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επαναφορά έως και +42% νεανικού όγκου.

ΟΡΑΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΓΚΟΥ ΣΕ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

ΜΕΤΩΠΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΤΙΩΝ

ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΑ

ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Longevisia

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΩΣ +42% ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ

A LUXURIOUS

SENSORY EXPERIENCE

Αφεθείτε σε μια υφή που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η νέα Neovadiol Longevity τυλίγει την επιδερμίδα με μια πλούσια, αλλά ανάλαφρη αίσθηση. Η μοναδική πολυεπίπεδη δομή της έχει σχεδιαστεί για να μιμείται τη σύνθεση του ίδιου του δέρματος, επιτρέποντας εξαιρετική διείσδυση με μια πραγματικά πολυτελή εμπειρία.

Αυτή η πρωτοποριακή πολυεπίπεδη σύνθεση, αντλώντας έμπνευση από τα φυσικά λιπιδικά επίπεδα του δέρματος, εξασφαλίζει εξαιρετική συμβατότητα με την επιδερμίδα έναντι των κοινών κρεμών και γαλακτωμάτων. Απλώνεται εύκολα, μεταμορφώνεται από μία πλούσια κρέμα σε ένα μεταξένιο πέπλο, που χαρίζει στην επιδερμίδα ενυδάτωση και εξαιρετική απαλότητα.

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ

Η Eternelle Gardénia είναι το νέο μας χαρακτηριστικό εκλεκτό άρωμα που συμπληρώνει την πολυτελή υφή. Λευκή γαρδένια που ξυπνά, τυλιγμένη σε ένα απαλό λουτρό από γάλα και musk, αυτές οι νότες δημιουργούν ένα άρωμα που είναι ταυτόχρονα γλυκό και διακριτικά σαγηνευτικό.

"ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΕΝΑ ΟΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΑΦΕΘΕΙΣ." Suzy Le Helley, Αρωματοποιός της νέας κρέμας Neovadiol Longevity.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗ

Η Neovadiol Longevity Revolumizing Cream είναι τοποθετημένη στο πιο πλήρες και εντυπωσιακό μας βάζο και με συσκευασία refill. Κατασκευασμένο στην εντέλεια με πάνω από 30 δοκιμές και σχεδιασμένο για να έχει διάρκεια στη χρήση, αυτό το κομψό ανακυκλώσιμο βάζο αντανακλά τη δέσμευσή μας, τόσο για την ομορφιά σας όσο και για την προστασία του πλανήτη.

Επιλέγοντας να ξαναγεμίσετε, μειώνετε σημαντικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της περιποίησης του δέρματός σας. Το ξαναγέμισμα του βάζου σας, έχει ως αποτέλεσμα 87% λιγότερο βάρος συσκευασίας, 40% λιγότερο χαρτόνι, 59% λιγότερο πλαστικό και 100% λιγότερο γυαλί, σε σύγκριση με την αγορά μιας νέας συσκευασίας Neovadiol Longevity Revolumizing Cream. Αγκαλιάστε αυτή τη νέα πρόταση περιποίησης της επιδερμίδας και δώστε σε αυτή τη συσκευασία τη μακροζωία που της αξίζει, προσφέροντας μια ανθεκτική και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη εμπειρία ομορφιάς.

ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΓΕΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

-87% ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

