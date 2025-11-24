Ανακαλύψαμε πώς μπορεί το δέρμα μας να ανακτήσει τη δύναμη και την ελαστικότητά του σε 3 steps

La Roche-Posay: The Science of Bounce Back — Η νέα εποχή του HYALU B5 που επαναφέρει τη δύναμη της νεότητας στο δέρμα

Γιορτάζοντας 50 χρόνια δερματολογικής καινοτομίας, η La Roche-Posay παρουσιάζει τη νέα γενιά του εμβληματικού HYALU B5, της σειράς που έχει αγαπηθεί παγκοσμίως για την ικανότητά της να «γεμίζει» και να επανορθώνει το δέρμα.

Με suractivated σύνθεση και την τεχνολογία Hyalu-Lock™, το HYALU B5 Suractivated Serum, η Cream και το Water Gel εγκαινιάζουν μια νέα εποχή στην αντιγήρανση — όπου το δέρμα μπορεί να bounce back, να ανακτήσει τη δύναμη και την ελαστικότητά του.

Η καινοτόμος σύνθεση με 4 τύπους υαλουρονικού οξέος και βιταμίνη B5 προσφέρει ενυδάτωση, λείανση και αναζωογόνηση από την πρώτη χρήση. Το νέο Serum εξασφαλίζει μέγιστη απορρόφηση με ανανεωμένο σταγονόμετρο, η Cream έρχεται σε επαναγεμιζόμενο βαζάκι για 72 ώρες ενυδάτωσης, ενώ το Water Gel, ιδανικό για νεανικά και λιπαρά δέρματα, χαρίζει φρεσκάδα και ματ αποτέλεσμα έως 8 ώρες.

Η La Roche-Posay συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η επιστήμη της φροντίδας μπορεί να προσφέρει στο δέρμα τη δύναμη να ανακάμπτει — να bounce back — και να δείχνει πιο υγιές και ζωντανό από ποτέ.