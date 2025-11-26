ΕΓΚΑΙΝΙΑ POLIFORM SPACE ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΛΟΥΔΗΣ

Με μια κομψή φθινοπωρινή εκδήλωση, η Poliform και η εταιρεία Δελούδης παρουσίασαν τον νέο αποκλειστικό χώρο του διάσημου ιταλικού οίκου στην Αθήνα.

Διακόσιοι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των Μέσων, διακεκριμένοι επαγγελματίες του κλάδου αλλά και λάτρεις του design, επισκέφθηκαν τον εκθεσιακό χώρο συνολικής επιφάνειας 330 τ.μ., στα κοσμοπολίτικα νότια προάστια της Αττικής, για να γνωρίσουν από κοντά τις ολοκληρωμένες προτάσεις της Poliform.

Το εντυπωσιακό showroom δύο επιπέδων -ισόγειο και ημιόροφος- που φιλοξενείται στο επιβλητικό κατάστημα Δελούδης στον Άλιμο, μετουσιώνει τη φιλοσοφία της Poliform για άνεση, κομψότητα και διαχρονικότητα, θεμελιώδεις αξίες που την έχουν κατατάξει ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες επίπλων παγκοσμίως. Ο νέος χώρος που εγκαινιάστηκε παρουσία της Gaia Spinelli, δεύτερη γενιά των ιδρυτών της Poliform, επισφραγίζει τη μακρόχρονη συνεργασία του οίκου με τον Δελούδη, ηγέτη στον τομέα του design furniture στην Ελλάδα για περισσότερα από 50 χρόνια.

Από την είσοδο κιόλας, οι μεγάλες βιτρίνες αποκαλύπτουν τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και τη χαρακτηριστική αισθητική των συλλογών Poliform, αποδίδοντας το ιδανικό μιας ολιστικής κατοικίας. Ο χώρος φιλοξενεί νέα προϊόντα αλλά και διαχρονικά best sellers, όπως:

⦁ Δύο καθιστικά με τα modular συστήματα Ernest και Saint Germain, που δημιουργούν αίσθηση φιλοξενίας και ζεστασιάς.

⦁ Μία ειδικά διαμορφωμένη εξωτερική ζώνη, με τους καναπέδες Ketch, το τραπέζι Monolith και τις καρέκλες Magnolia.

⦁ Δύο κουζίνες Alea Pro και Artex Pro, σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών χρηστών.

Στον πρώτο όροφο το σκηνικό αλλάζει: η πιο ιδιωτική ζώνη υπνοδωματίου και ντουλάπας αναδεικνύει τη λειτουργικότητα και την αισθητική αρμονία του συστήματος SenzaFine, δημιουργώντας έναν χώρο που αποπνέει ισορροπία και ηρεμία.

Ο νέος χώρος Poliform x Δελούδης έρχεται να ενισχύσει την παρουσία του ιταλικού brand στην ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πολυετή στρατηγική συνεργασία των δύο ηγετικών εταιρειών στον τομέα του luxury design, που δεσμεύονται προς το πιστό κοινό τους με ένα κοινό όραμα: τη διαμόρφωση χώρων που εκφράζουν σύγχρονη πολυτέλεια, άνεση και διακριτική φινέτσα.

Το showroom της Poliform φιλοξενείται αποκλειστικά στο κατάστημα Δελούδης στον Άλιμο

Λ. Αλίμου 5 & Ν. Βρεττάκου

Τηλ.: 210 9851378

