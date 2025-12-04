Χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά ο Εθελοντισμός στην Ελλάδα

Παρουσίαση της Πανελλαδικής Έρευνας «Το Προφίλ του Εθελοντή» από τη Humanity Greece.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού στις 5 Δεκεμβρίου, η Humanity Greece

τιμά για ακόμη μια χρονιά τους ανθρώπους που επιλέγουν να βρίσκονται δίπλα στην

ανάγκη και να στηρίζουν έμπρακτα την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. Όπως

κάθε χρόνο, φωταγωγεί εμβληματικά σημεία της χώρας στις 5 Δεκεμβρίου για να

αποδώσει φόρο τιμής στους εθελοντές της πρώτης γραμμής. Στο ίδιο πλαίσιο, η

Humanity Greece και ο Όμιλος Μοτοδυναμική, σε συνεργασία με το Εργαστήριο

Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσαν

μια ημερίδα αφιερωμένη στη «Χαρτογράφηση του Εθελοντισμού στην Ελλάδα». Για

πρώτη φορά παρουσιάστηκαν δημόσια τα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης έρευνας

που δείχνει ποιοι είναι οι εθελοντές της χώρας, τι τους κινητοποιεί και ποιες δυσκολίες

αντιμετωπίζουν.



Στις 3 Δεκεμβρίου, το Stelios Foundation Conference Hall γέμισε με ανθρώπους που

ενσαρκώνουν την έννοια της προσφοράς. Ήταν μια συνάντηση ανθρώπων που δεν

προσπερνούν, αλλά αναγνωρίζουν την ανάγκη και επιλέγουν να κινηθούν προς αυτή. Η

πανελλαδική ποσοτική και ποιοτική έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

βασισμένη σε 2.333 συμμετοχές, χαρτογραφεί με συστηματικό τρόπο το τοπίο του

εθελοντισμού και καταγράφει πώς βλέπουν οι πολίτες τη συμμετοχή και τη συνεισφορά.



Ο Αντιπρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Λεωνίδας

Δουκάκης, στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη μακρά παράδοση

κοινωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου, δηλώνοντας: «Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Αθηνών η κουλτούρα της προσφοράς είναι βαθιά ριζωμένη. Οι φοιτητές μας αποδεικνύουν

καθημερινά ότι οι νέοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να διαθέσουν την ενέργεια και τον χρόνο

τους σε δράσεις που έχουν πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Για εμάς, αποτελεί

δέσμευση να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές μας να ζουν ουσιαστικά τον εθελοντισμό, να

συμμετέχουν, να συνδιαμορφώνουν και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που αφήνουν

ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία», ενώ η Διευθύντρια Βιωσιμότητας και

Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου Μοτοδυναμική, Μάιρα Πασσιά, υπογράμμισε

τη σημασία της συνεργασίας επιστημονικών φορέων και επιχειρήσεων

αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στον Όμιλο Μοτοδυναμική πιστεύουμε ότι τέτοιου

είδους στρατηγικές έρευνες μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και να ωθήσουν

ακόμη περισσότερες εταιρείες να αναβαθμίσουν τον τρόπο που προσεγγίζουν την Εταιρική

Κοινωνική Ευθύνη. Η γνώση είναι εργαλείο και όταν συνοδεύεται από στοιχεία και

τεκμηρίωση, μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε με ουσία και ευθύνη. Θέλω προσωπικά να

ευχαριστήσω τη Γεωργία Παράσχου καθώς είναι σπουδαίο που υπάρχουν νέοι άνθρωποι

σαν κι εκείνη, που με το όραμά τους κινητοποιούν και εμπνέουν ολόκληρη την κοινωνία»

και η ιδρύτρια και πρόεδρος της Humanity Greece, Γεωργία Παράσχου, σημείωσε

χαρακτηριστικά «Η κοινωνία δεν αλλάζει από απόσταση. Αλλάζει από εκείνες/ους που

αποφασίζουν να σταθούν δίπλα στην ανάγκη. Τα ευρήματα δείχνουν καθαρά πως οι

πολίτες θέλουν να συμμετέχουν ουσιαστικά, αρκεί να τους δοθούν πραγματικές ευκαιρίες

και δομημένα πλαίσια. Για τη Humanity Greece, τα στοιχεία της έρευνας δεν είναι απλές

διαπιστώσεις, αλλά εργαλείο επανασχεδιασμού και εμπλουτισμού των προγραμμάτων της,

ώστε να δημιουργούνται δράσεις με μετρήσιμο κοινωνικό αποτύπωμα και επιστημονική

τεκμηρίωση που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας». Το παρών

έδωσε και ο Ιωάννης Κολοβός, Διοικητής 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.



40,5% των πολιτών ήταν ενεργοί εθελοντές τον τελευταίο χρόνο. Η διάθεση για

προσφορά παραμένει ισχυρή



Όπως παρουσίασε ο καθηγητής και επιστημονικά υπεύθυνος της έρευνας Ανδρέας

Ευαγγελάτος, τα στοιχεία δείχνουν μια κοινωνία με ισχυρή θέληση να προσφέρει.

Το 40,5% των πολιτών δήλωσε πως συμμετείχε σε εθελοντικές δράσεις τον τελευταίο

χρόνο, ενώ το 66,3% έχει εμπλακεί σε κάποια στιγμή της ζωής του. Καταγράφεται

αυξημένη συμμετοχή γυναικών, ενώ η ηλικιακή κατανομή είναι ισορροπημένη, με μια

μικρή κάμψη στην ομάδα 30 με 39 ετών λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το

μορφωτικό επίπεδο όσων συμμετέχουν είναι υψηλό, με το 62,3% να έχει ολοκληρώσει

ανώτατη εκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές.



Η έρευνα αναδεικνύει τέσσερα βασικά προφίλ εθελοντών: τους σταθερά ενεργούς, όσους

έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν, τους νέους εθελοντές που ξεκινούν τώρα και

όσους δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί. Οι τομείς με τη μεγαλύτερη απήχηση είναι η

κοινωνική αλληλεγγύη, η προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, η υγεία, η

εκπαίδευση, η δασοπροστασία και ο πολιτισμός.



Κορυφαία κίνητρα για συμμετοχή είναι η αλληλεγγύη, η συμπόνια και η ανάγκη για

προσφορά, καθώς και η προσωπική ενδυνάμωση που νιώθουν όσοι συμβάλλουν στο κοινό

καλό. Από την άλλη, τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η έλλειψη χρόνου, οι οικονομικές

δυσκολίες, η περιορισμένη ενημέρωση και η ανεπαρκής οργάνωση δράσεων. Παρότι η

διάθεση για προσφορά είναι έντονη, οι πολίτες φαίνεται να χρειάζονται καλύτερες δομές,

καθοδήγηση και περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής.



Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, η δημοσιογράφος Τίνα Μιχαηλίδου συνομίλησε με

τέσσερις εθελοντές οι οποίοι μοιράστηκαν εμπειρίες από το πεδίο, φωτίζοντας τα

βαθύτερα κίνητρα αλλά και τις δυσκολίες της δράσης. Η Λίτσα Ρητά, που είχε

καθοριστικό ρόλο στην ανθρωπιστική βοήθεια στη Μεταμόρφωση Παλαμά Καρδίτσας μετά

την κακοκαιρία Daniel, ο Δημήτρης Δαρδαμάνης, γενικός χειρουργός και χρόνια

ενεργός εθελοντής, η Ιωάννα Γαλαίου, ενεργή εθελόντρια σε φιλοζωικές οργανώσεις,

και ο Σεραφείμ Τσιουγκρής, πυρονόμος από το 1999, εθελοντής και Πρόεδρος της

Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Οι ιστορίες τους ανέδειξαν

την πραγματικότητα του πεδίου, τις στιγμές αμφιβολίας, αλλά και τον βαθύτερο λόγο που

τους κρατά ενεργούς, ακόμη και όταν οι δυσκολίες είναι μεγάλες.



Εθελοντές, οργανώσεις, φορείς και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών

συναντήθηκαν με κοινή επιθυμία να αναδείξουν την ουσία του εθελοντισμού και να

προτείνουν βελτιώσεις για ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Η εκδήλωση έφερε κοντά

όσους βρίσκονται στο πεδίο με εκείνους που επηρεάζουν πολιτικές και λαμβάνουν

αποφάσεις, ενισχύοντας την κατανόηση του πραγματικού αντίκτυπου που έχει η

εθελοντική δράση ενώ σημαντικές ερωτήσεις επί των αποτελεσμάτων τέθηκαν τόσο στον

Ανδρέα Ευαγγελάτο όσο στον Σπύρο Σαπουνά MD, PhD Επιστημονικό Συνεργάτη της

Humanity Greece.



Με αυτή την εκτενή χαρτογράφηση και τη δημόσια παρουσίασή της, η Humanity Greece

και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με την υποστήριξη του Ομίλου

Μοτοδυναμική, αναδεικνύουν την αθόρυβη αλλά καθοριστική δύναμη των ανθρώπων

που επιλέγουν να είναι παρόντες και να προσφέρουν, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι

απαιτητικές.



Μπορείτε να διαβάσετε μια αναλυτική καταγραφή των αποτελεσμάτων στο

humanitygreece.org.



Η Humanity Greece φωταγωγεί την χώρα προς τιμήν των εθελοντών



Για ακόμη μια χρονιά, υλοποιεί συμβολικές δράσεις φωτισμού ανήμερα της Διεθνούς

Ημέρας Εθελοντισμού 5 Δεκεμβρίου, σε όλη την Ελλάδα για να δώσει φως σε εκείνους

που δίνουν φως καθημερινά.



Στην Αθήνα, η Πλατεία Ομονοίας και η Πλατεία Κοτζιά φωτίζονται ως σημεία συνάντησης

όλων όσων πιστεύουν στη συλλογική δύναμη της κοινωνικής προσφοράς. Στη

Θεσσαλονίκη, οι «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου, ένα σύμβολο ευαισθησίας και

κίνησης, ντύνονται στα χρώματα της Humanity Greece, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι ο

εθελοντισμός είναι τέχνη, είναι φως, είναι ζωή. Σε τόπους που δοκιμάστηκαν, στη

Θεσσαλία, στη Βόρεια Εύβοια, στην Κρήτη, η φωταγώγηση δεν είναι απλώς μια πράξη

τιμής αλλά μια υπενθύμιση ότι η αλληλεγγύη στέκεται πάντα εκεί που χρειάζεται ως μια

ακτίνα ελπίδας σε περιοχές που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να χάνεις τα πάντα σε

λίγα λεπτά.